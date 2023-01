La Russie ne respecte pas le traité sur les armes nucléaires, avertit le Département d’État au Congrès

La Russie ne respecte pas le seul traité sur les armes nucléaires existant entre Moscou et Washington, a averti mardi le département d’État du Congrès dans un rapport.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News que Moscou ne respecte pas de nombreuses stipulations énoncées dans le nouveau traité de réduction des armements stratégiques (START), qui a été renouvelé par les deux parties en février 2021 pour cinq ans.

« Le refus de la Russie de faciliter les activités d’inspection empêche les États-Unis d’exercer des droits importants en vertu du traité et menace la viabilité du contrôle des armes nucléaires américano-russe », a déclaré le porte-parole.

Moscou aurait également omis de tenir une réunion de la Commission consultative bilatérale conformément aux directives prescrites par le traité.

Le porte-parole a déclaré que les inspecteurs russes restaient les bienvenus pour se rendre aux États-Unis afin d’examiner leur conformité avec le traité.

“La Russie a une voie claire pour revenir à une conformité totale”, a déclaré le porte-parole. “Tout ce que la Russie doit faire, c’est autoriser les activités d’inspection sur son territoire, comme elle l’a fait pendant des années dans le cadre du nouveau traité START, et se réunir lors d’une session de la Commission consultative bilatérale.”

Le nouveau traité START, signé pour la première fois en avril 2010, empêche les États-Unis et la Russie d’avoir plus de 1 550 ogives nucléaires déployées sur des vecteurs tels que des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles balistiques lancés par sous-marins ou des bombardiers lourds.

Les États-Unis et la Russie sont capables de déployer bien plus que les ogives nucléaires allouées, car Washington et Moscou ont un total combiné de plus de 13 000 ogives, ce qui représente environ 90 % de l’arsenal nucléaire mondial, selon les données fournies par l’Arms Control Association. (ACA).

Suite à la course aux armements nucléaires qui a en grande partie pris fin avec la chute de l’Union soviétique, l’ONU a fait pression pour le désarmement nucléaire et les stocks mondiaux d’ogives ont chuté depuis qu’ils ont atteint leur apogée en 1985, lorsque plus de 70 000 ogives ont été estimées pour constituer les stocks mondiaux. .

L’accord New START est devenu le seul traité nucléaire actif avec la Russie après le retrait de l’administration Trump du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) en 2018.

Les inquiétudes concernant un conflit nucléaire avec la Russie sont restées élevées depuis que Moscou a envahi l’Ukraine en février 2022.

Les responsables du Kremlin ont utilisé à plusieurs reprises une rhétorique menaçante et escalade concernant la guerre nucléaire alors que l’Occident continue de soutenir ardemment Kyiv.

Un porte-parole du département d’État a déclaré à Fox News que “les États-Unis continuent de considérer la maîtrise des armements nucléaires comme un moyen indispensable de renforcer la sécurité des États-Unis, des alliés et du monde”.

“C’est d’autant plus important en période de tension lorsque les garde-corps et la clarté importent le plus”, ont-ils ajouté. “Les États-Unis restent prêts à travailler de manière constructive avec la Russie pour mettre pleinement en œuvre le nouveau traité START.”