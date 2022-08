La Russie ne reconnaît pas six mois de guerre en Ukraine lors des jeux militaires de Moscou | Nouvelles du monde

La Russie officielle n’a pas tenu compte du sixième anniversaire de la décision de Vladimir Poutine d’envoyer des troupes en Ukraine.

Pourquoi attirer l’attention sur le fait que russe troupes sont assises dans une guerre d’usure acharnée dans le Donbass, les lignes de front bougeant à peine alors que le plan de match initial semblait être que Kyiv tombe dans une semaine ?

Même le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a admis aujourd’hui lors d’une conférence en Ouzbékistan que l’opération ralentissait.

Tout cela au nom d’éviter les pertes civiles, a-t-il dit. Tout cela au nom du droit international humanitaire.

Aux jeux internationaux de l’armée à Moscou, une extravagance de deux semaines – en partie une exposition militaire, en partie des Jeux olympiques de guerre – les foules ont regardé des équipes de diverses nations “amies” s’affronter dans un biathlon de char.

Cela impliquait des chars faisant la course entre eux et tirant sur des cibles, des explosions fracassantes traversant la chaleur de 32 degrés, le genre d’explosions auxquelles les Ukrainiens sont habitués maintenant.

Les enfants ont escaladé les chars. Des adolescents ont posé pour des photos à côté d’eux. Une grand-mère s’est essayée à la kalachnikov. La Russie est une société fortement militarisée, c’est normal.

Le tout dans ce qui est connu sous le nom de Patriot’s Park, à une heure de Moscou, où l’armée a récemment achevé une immense cathédrale aux couleurs camouflées – un symbole vivant de la germination croisée de l’église, de l’armée et de l’État qui a fusionné dans le langage missionnaire autour de la Russie spéciale Opération militaire.

Dans une salle d’exposition, des groupes de militaires ont visité des expositions du champ de bataille.

Des armes et du matériel militaire étaient exposés, avec des drapeaux indiquant de quels pays occidentaux l’équipement provenait.

Un mannequin déguisé en soldat ukrainien agrippait un coussin d’homme britannique capturé.

Sur sa peau exposée, les conservateurs avaient dessiné une collection de tatouages ​​​​nazis, vraisemblablement pour faire comprendre le récit d’État sans cesse répété (et faux) selon lequel il s’agit d’un combat contre les nazis.

Dans un coin, un écran de télévision jouait un autre motif privilégié par la télévision d’État : deux hommes soldats ukrainiens s’embrassant, une tentative de dépeindre l’armée ukrainienne comme inondée de tout ce qui est contraire aux valeurs conservatrices russes.

Également lors de cette étape importante de six mois dans la ville d’Ekaterinbourg, le politicien de l’opposition et ancien maire Yevgeny Roizman a été arrêté.

Les accusations portées contre lui sont désormais criminelles, après une succession d’amendes pour violations répétées de la loi russe sur le discrédit des forces armées.

M. Roizman a déclaré à Sky News en mai qu’il ne quitterait jamais la Russie, qu’il aimait son pays, mais qu’il ne voyait aucun bon résultat.

“Mais l’Ukraine est debout”, a-t-il alors déclaré. “Nous assistons à la naissance d’une nation.”

Et puis une autre citation qui m’est restée : “La propagande est capable de transformer les gens en bétail. Et tout ce bourbier de propagande tombe lorsque la situation change. Et cela changera de toute façon, car il est impossible de vivre comme ça.”