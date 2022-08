La Russie ne reconnaît pas le “risque radiologique grave” dans la centrale nucléaire ukrainienne (États-Unis)

Les États-Unis ont déclaré dimanche que la Russie ne voulait pas reconnaître le grave risque radiologique à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, et ont accusé la Russie d’utiliser cette réticence pour bloquer le projet final d’un accord de non-prolifération nucléaire.

“Seule la Fédération de Russie a décidé de bloquer le consensus sur un document final à la conclusion de la dixième Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération nucléaire (TNP). La Russie l’a fait afin de bloquer un langage qui reconnaissait simplement le grave risque radiologique à Zaporizhzhia centrale nucléaire en Ukraine”, a déclaré le département d’État américain dans un communiqué.

La déclaration intervient après que la Russie a bloqué vendredi un accord sur le projet final de révision du traité de l’ONU, considéré comme la pierre angulaire du désarmement nucléaire, suite à la critique des actions de Moscou en Ukraine.

Pendant ce temps, des responsables ukrainiens ont déclaré dimanche que des tirs de roquettes et d’artillerie russes avaient touché des zones de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la plus grande centrale nucléaire d’Europe, car les craintes persistaient que des combats à proximité pourraient endommager la centrale et provoquer une fuite de rayonnement.

Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia peu après le début de la guerre et détiennent le territoire adjacent le long de la rive gauche du large fleuve. L’Ukraine contrôle la rive droite, y compris les villes de Nikopol et Marhanets, chacune d’elles à environ 10 kilomètres de l’usine.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient bombardé l’usine à deux reprises au cours de la journée écoulée et que des obus étaient tombés près des bâtiments stockant le combustible du réacteur et les déchets radioactifs.

Des tirs nourris pendant la nuit ont laissé des parties de Nikopol sans électricité, a déclaré Valentyn Reznichenko, gouverneur de la région de Dnipropetrovsk. Des tirs de roquettes ont endommagé une douzaine de résidences à Marhanets, selon Yevhen Yevtushenko, le chef de l’administration du district qui comprend la ville d’environ 45 000 habitants.

La ville de Zaporizhzhia, à environ 40 kilomètres en amont de la centrale nucléaire, a également essuyé des tirs pendant la nuit, blessant deux personnes, a déclaré le membre du conseil municipal Anatoliy Kurtev.

En aval de la centrale nucléaire, la centrale hydroélectrique de Kakhovka et la ville adjacente ont été touchées par des roquettes ukrainiennes à trois reprises dimanche, a déclaré Vladimir Leontyev, le chef de l’administration locale installée en Russie.

Le barrage de l’usine est une route importante à travers le fleuve et une voie d’approvisionnement potentiellement clé pour les forces russes. Le barrage forme également un réservoir qui fournit de l’eau à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Bombardements à Donetsk

Dans l’est de l’Ukraine, où les forces russes et séparatistes tentent de prendre le contrôle, des bombardements ont frappé les grandes villes stratégiquement importantes de Kramatorsk et Sloviansk, mais aucune victime n’a été signalée, a déclaré Pavlo Kyrylenko, gouverneur de la région de Donetsk.

Une grande partie de la région de Donetsk est détenue par les forces russes et séparatistes. C’est l’une des deux régions ukrainiennes que la Russie a reconnues comme États souverains.

La semaine dernière, les autorités ont commencé à distribuer des comprimés d’iode aux résidents qui vivent près de l’usine de Zaporizhzhia en cas d’exposition aux radiations, qui peuvent causer des problèmes de santé.

Dimanche, des militaires ukrainiens montent au sommet d’un véhicule blindé sur une route de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. (Leo Correa/Associated Press)

Une grande partie de l’inquiétude porte sur les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires de la centrale. Les systèmes ont besoin d’électricité pour fonctionner, et l’usine a été temporairement mise hors ligne jeudi en raison de ce que les responsables ont déclaré être des dommages causés par le feu à une ligne de transmission. Une défaillance du système de refroidissement pourrait provoquer une fusion nucléaire.

Les forces russes ont occupé le complexe de la centrale nucléaire au début de la guerre de six mois, mais les travailleurs ukrainiens locaux l’ont fait fonctionner. Les gouvernements ukrainien et russe se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de bombarder le complexe et les zones voisines, faisant craindre une éventuelle catastrophe.

Des bombardements périodiques ont endommagé l’infrastructure de la centrale électrique, a déclaré samedi l’opérateur nucléaire ukrainien Energoatom.

“Il existe des risques de fuite d’hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives, et le risque d’incendie est élevé”, a-t-il déclaré.

L’agence de l’énergie atomique de l’ONU a tenté de trouver un accord pour envoyer une équipe pour inspecter et aider à sécuriser la centrale. Les responsables ont déclaré que les préparatifs de la visite étaient en cours, mais on ne sait toujours pas quand elle pourrait avoir lieu.