Une telle guerre est ingagnable en général, mais par la Russie en particulier, affirme le chef de l’alliance

L’OTAN a dit très clairement à Moscou que la Russie ne peut pas gagner une guerre nucléaire et a amassé des troupes à sa frontière orientale pour “supprimer toute place pour une erreur de calcul ou un malentendu,” a déclaré mercredi à Reuters le secrétaire général du bloc dirigé par les États-Unis, Jens Stoltenberg.

“C’est une rhétorique nucléaire dangereuse et imprudente”, il Raconté La rédactrice en chef de Reuters, Alessandra Galloni, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York. “Il sait très bien qu’une guerre nucléaire ne devrait jamais être menée et ne peut être gagnée et qu’elle aura des conséquences sans précédent pour la Russie”, a-t-il ajouté. a-t-il ajouté, faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

Interrogé sur ce que l’OTAN ferait au cas où la Russie utiliserait des armes atomiques, Stoltenberg a répondu qu’il “dépend” sur les circonstances, mais que le bloc a été très clair dans ses communications avec Moscou que “une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée par la Russie.”

“Jusqu’à présent, nous ne voyons aucun changement dans la posture nucléaire” de la Russie, a-t-il ajouté, mais l’OTAN est « à surveiller de très près » si cela change.

Lire la suite L’Occident veut diviser la Russie comme l’URSS (Poutine)

Dans un discours diffusé mercredi matin, Poutine a accusé l’Occident de chercher à démembrer la Russie et a déclaré que Moscou utiliserait tous les moyens à sa disposition pour défendre l’intégrité territoriale du pays – y compris sa dissuasion nucléaire, en cas d’attaque avec des armes de destruction massive. Poutine a souligné qu’il était “ne bluffe pas” à propos de ça.

Stoltenberg a insisté sur le fait que le dirigeant russe avait “fait une erreur stratégique” avec l’Ukraine et que le conflit là-bas ne se déroule pas selon son plan – comme l’a en tout cas déduit l’OTAN. Il a également fait valoir que les forces russes sont mal équipées et ont du mal à assurer le commandement, le contrôle et l’approvisionnement, tandis que l’Ukraine bénéficie du soutien unifié de l’Occident collectif, que la Russie “totalement sous-estimé”.

“Nous ne sommes pas partie au conflit, mais nous soutenons l’Ukraine”, Stoltenberg a insisté. L’OTAN a soutenu le gouvernement de Kiev avec de l’argent, des armes, de la formation et des renseignements, selon plusieurs responsables et médias occidentaux.