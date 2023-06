La Russie ne dira pas le nombre d’ogives nucléaires américaines en Biélorussie

La Russie n’informera pas les États-Unis du nombre d’ogives nucléaires qu’elle stationne en Biélorussie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que la Russie ne discuterait pas non plus des tests de sa torpille Poséidon à capacité nucléaire.

Les responsables américains et russes ont tous deux décrit Poséidon comme une nouvelle catégorie d’armes de représailles, un croisement entre une torpille et un drone sous-marin.

La Russie n’informera pas les États-Unis du nombre d’ogives nucléaires qu’elle stationne en Biélorussie ni des essais de sa torpille Poséidon à capacité nucléaire, a déclaré vendredi l’agence de presse Interfax citant le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov.

Moscou et Minsk affirment que la Biélorussie a déjà commencé à recevoir les armes nucléaires tactiques ou à courte portée russes que le président Vladimir Poutine avait publiquement promis d’y stationner, alors que les tensions avec l’Occident montent en flèche suite à l’invasion russe de l’Ukraine.

« Je doute profondément que ce sujet fasse l’objet d’une discussion publique ou d’une divulgation de notre part », a déclaré Ryabkov aux journalistes de la ville méridionale de Sotchi.

Il ajouta:

Pendant des décennies, les États-Unis ont gardé leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire d’un certain nombre de pays européens, et ils ne donnent jamais de chiffres exacts.

Les armes à courte portée ne relèvent pas des termes du traité New Start, le dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, qui plafonne les arsenaux nucléaires stratégiques des pays. Poutine a suspendu la participation de la Russie, bien que les deux parties se soient engagées à continuer à respecter ses limites.

Il n’y a pas non plus de traité ou de mécanisme de vérification couvrant les torpilles autonomes à capacité nucléaire et à propulsion nucléaire telles que Poséidon, et Ryabkov a déclaré que la Russie n’avait donc pas l’intention d’informer les États-Unis des tests du système.

Les responsables américains et russes ont tous deux décrit Poséidon comme une nouvelle catégorie d’armes de représailles, un croisement entre une torpille et un drone sous-marin, capable de déclencher des houles océaniques radioactives pour attaquer des groupements tactiques navals ou rendre les villes côtières inhabitables.

L’agence de presse d’État TASS a rapporté en janvier, citant une source de défense non identifiée, que la Russie avait produit le premier ensemble de torpilles Poséidon à déployer sur le sous-marin à propulsion nucléaire de Belgorod.

En avril, TASS a déclaré que la Russie prévoyait de former une division de sous-marins spéciaux qui transporteront des torpilles Poséidon dans le cadre de sa flotte du Pacifique d’ici la fin de 2024 ou le premier semestre de 2025.