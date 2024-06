La Russie ne « bluffe » pas avec les menaces nucléaires alors que Biden donne son feu vert à des frappes militaires limitées, dit Medvedev

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un allié de premier plan du président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie ne bluffait pas en ce qui concerne l’utilisation d’armes nucléaires tactiques contre l’Ukraine et a averti que le conflit pourrait s’étendre à d’autres pays.

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a fait ces commentaires après que le président Biden a discrètement autorisé Kiev à lancer des armes fournies par les États-Unis sur des cibles militaires juste de l’autre côté de la frontière russe qui soutiennent une offensive contre la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine.

« Il ne s’agit, hélas, ni d’intimidation ni de bluff », a déclaré Medvedev vendredi, s’exprimant sur la possibilité d’utiliser des armes nucléaires stratégiques, selon Reuters.

{{#rendered}} {{/rendered}}

L’UKRAINE CHERCHE À FRAPPER LES CIBLES RUSSES AVEC DES ARMES OCCIDENTALES, DIT ZELENSKYY

La Russie a utilisé des points de rassemblement juste de l’autre côté de la frontière pour permettre ses attaques contre l’Ukraine et Biden a donné à l’Ukraine le feu vert pour utiliser les armes américaines pour riposter aux forces russes qui les frappent ou se préparent à les frapper. L’Allemagne a également soutenu cette démarche.

La Maison Blanche affirme que cette politique est limitée et interdit l’utilisation de systèmes de missiles tactiques militaires (ATACMS) ou de frappes à longue portée en Russie.

{{#rendered}} {{/rendered}}

En mars, les États-Unis ont discrètement livré pour la première fois des ATACMS à longue portée à l’Ukraine – que les Ukrainiens ont depuis déployés contre les forces militaires russes en Ukraine.

Medvedev a déclaré vendredi que « la Russie considère que toutes les armes à longue portée utilisées par l’Ukraine sont déjà directement contrôlées par les militaires des pays de l’OTAN ».

« Ce n’est pas une assistance militaire, c’est une participation à une guerre contre nous. Et de telles actions pourraient bien devenir un casus belli (un acte qui provoque une guerre) », a déclaré Medvedev vendredi, selon Reuters.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Medvedev, qui a été président de la Russie de 2008 à 2012, a déclaré que le soutien continu de l’Occident à l’Ukraine pourrait conduire à une escalade de l’invasion à grande échelle, vieille de 27 mois.

« Le conflit militaire actuel avec l’Occident évolue selon le pire scénario possible. Il y a une escalade constante en ce qui concerne la puissance de feu des armes de l’OTAN utilisées. Par conséquent, personne ne peut aujourd’hui exclure la transition du conflit vers sa phase finale », » a déclaré Medvedev.

LES FORCES DE KIEV SONT CONTRE UNE POUSSÉE RUSSE CONCERTÉE DANS L’EST DE L’UKRAINE, DIT UN OFFICIEL MILITAIRE

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ces commentaires interviennent alors que les troupes ukrainiennes, épuisées, perdent du terrain dans la guerre – et quelques semaines seulement après que les États-Unis ont accepté d’envoyer 60 milliards de dollars supplémentaires d’aide à ce pays déchiré par la guerre. Dans la région frontalière de Kharkiv, l’Ukraine a subi ce mois-ci une attaque russe qui a mis à rude épreuve les forces de Kiev, sous-équipées et sous-équipées.

La Maison Blanche affirme que les progrès de la Russie sont au point mort et que la Russie ne sera pas en mesure de s’emparer de Kharkiv.

La Russie n’a avancé que de quelques kilomètres et ses forces sont sous le barrage incessant des Ukrainiens et souffrent à un coût extraordinaire, a déclaré la Maison Blanche à Fox News.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que ce n’était qu’une question de temps avant que l’Ukraine n’utilise les armes occidentales pour frapper le territoire russe.

Les développements et les menaces d’escalade sont survenus quelques semaines seulement après que le général Charles Brown, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré que des formateurs militaires de l’OTAN seraient finalement envoyés en Ukraine, selon un article du New York Times.

Les responsables ukrainiens ont demandé à leurs homologues américains et de l’OTAN d’aider à former 150 000 nouvelles recrues plus près de la ligne de front pour un déploiement plus rapide, selon le rapport.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Le représentant Eli Crane, R-Arizona, a déclaré à l’époque à Fox News Digital que le déploiement d’entraîneurs militaires conduirait à une guerre plus large dans la région.

Les propos tenus vendredi par Medvedev ne constituent pas la première fois qu’il adopte une position dure à l’égard de l’Occident. En janvier, il a averti le Royaume-Uni que déployer des troupes sur le terrain en Ukraine équivaudrait à une déclaration de guerre contre la Russie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

{{#rendered}} {{/rendered}}

En janvier, il a également évoqué la perspective d’une guerre nucléaire, avertissant les alliés de l’OTAN que une défaite pour la Russie en Ukraine pourrait provoquer une guerre nucléaire.

« La perte d’une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut provoquer le début d’une guerre nucléaire », a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.

« Les puissances nucléaires ont [never] ont perdu des conflits majeurs dont dépend leur sort », a ajouté le responsable du Kremlin.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Jennifer Griffin de Fox News, ainsi que Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.