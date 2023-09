La Russie n’a pas réussi à maintenir la paix au Haut-Karabakh, en s’éloignant de l’Arménie

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Alors que la quasi-totalité de la population arménienne se sent originaire du Haut-Karabakh, les réfugiés expriment leur colère face à la perte de leur patrie et accusent la Russie de trahison après que les soldats de maintien de la paix envoyés par Moscou n’ont pas réussi à les protéger. L’opération militaire éclair menée par l’Azerbaïdjan pour reprendre la région montagneuse contestée a tourné en dérision la promesse faite en 2020 par le président Vladimir Poutine selon laquelle les soldats de maintien de la paix russes protégeraient la population de la région, maintiendraient le cessez-le-feu et assureraient l’accès à la seule route reliant le Haut-Karabagh à l’Arménie. , à travers le couloir de Lachin.

La Russie a échoué sur ces trois points.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a averti que l’ensemble de la population arménienne du Haut-Karabakh, soit environ 120 000 personnes, partirait et a accusé l’Azerbaïdjan de « nettoyage ethnique ». L’Azerbaïdjan a insisté pour que ses habitants puissent rester, mais ceux qui ont fui disent ne pas faire confiance à Bakou après des décennies de guerre.

Vendredi soir, 93 000 Arméniens du Karabakh étaient arrivés en Arménie, selon le bureau de Pashinyan, soit plus de 77 pour cent de la population estimée de la région.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que la Russie n’en était pas responsable et a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison directe » à l’exode, simplement que « les gens sont prêts à partir ». Sa déclaration ignore les cycles répétés de guerre et de violence ethnique dans la région.

« Il est difficilement possible de parler de qui est responsable », a insisté jeudi Peskov, alors que les critiques à l’égard de la Russie se multiplient. Il a décrit les mesures rapides prises par Bakou pour réimposer le contrôle du Haut-Karabakh, internationalement reconnu comme territoire souverain de l’Azerbaïdjan, comme « un nouveau système de coordonnées ». Il a déclaré que les habitants devraient connaître les accords sur la vie sous la domination azerbaïdjanaise.

De nombreux analystes attribuent l’échec russe au fait que le Kremlin est fortement distrait par sa guerre en Ukraine. L’accent mis sur la guerre a miné l’autorité et l’influence de la Russie dans tout son voisinage géopolitique, y compris dans le Caucase et en Asie centrale.

L’influence de Moscou a également été diminuée lorsque la Turquie, puissant soutien militaire de l’Azerbaïdjan, est devenue l’intermédiaire du pouvoir régional victorieux dans la guerre de 2020 que Bakou a utilisée pour reprendre la majeure partie du Haut-Karabakh et d’autres territoires azerbaïdjanais conquis par l’Arménie lors de la première guerre du Karabakh. fin des années 80 et début des années 90.

Mais d’autres analystes et responsables voient des motifs plus sombres : la trahison de Moscou envers l’Arménie, pour laquelle elle avait longtemps fourni des garanties de sécurité, dans une volonté consciente de s’accommoder de l’Azerbaïdjan et de la Turquie. Certains pensent que Poutine cherchait à punir Pashinyan pour sa recherche de nouveaux partenaires occidentaux, alors qu’Erevan cherche à réduire sa dépendance à l’égard de la Russie depuis des décennies.

Les partisans de Pashinyan craignent que Moscou n’utilise l’opposition arménienne largement pro-Kremlin pour organiser des manifestations dans le but d’évincer le Premier ministre et de ramener Erevan dans le giron de Moscou.

Pendant trois décennies, le Haut-Karabakh a cherché à devenir un État. Cette quête est morte.

Lorsque l’Arménie a pris le contrôle du Haut-Karabakh au début des années 1990, des centaines de milliers d’Azerbaïdjanais ont été contraints de fuir. Des décennies de guerre s’ensuivirent.

Mais en 2020, lourdement armé d’armes avancées d’Israël et de Turquie achetées grâce à ses richesses pétrolières et gazières, l’Azerbaïdjan a attaqué son plus petit voisin enclavé en 2020, battant l’Arménie.

La trêve négociée par la Russie a permis aux Russes de déployer des soldats de maintien de la paix et des gardes-frontières et de conserver au moins l’apparence d’un rôle d’intermédiaire de pouvoir régional. Mais cela laisse incertain le sort de la République séparatiste du Haut-Karabakh, de sa capitale Stepanakert et de ses résidents arméniens.

Poutine a consacré beaucoup d’énergie à essayer de recréer l’empire perdu de la Russie et de dominer ses anciens voisins soviétiques. L’incapacité à protéger l’Arménie, alliée de longue date, a donc constitué un changement frappant. Pour les autres petites nations frontalières de la Russie, le message était clair : qui pourrait faire confiance à la Russie à l’avenir ?

« Je pense qu’il s’agit d’un processus de déclin géré », a déclaré Laurence Broers, experte du Caucase à Chatham House, un institut politique basé à Londres.

Broers a déclaré que la Russie s’était discrètement détournée de l’Arménie pour se tourner vers le puissant lien régional entre la Turquie et l’Azerbaïdjan, en raison de l’importance de la Turquie dans la guerre de la Russie contre l’Ukraine et dans les routes régionales de l’énergie et des transports dans le Caucase du Sud.

« Je le vois comme un pivot vers l’Azerbaïdjan et comme un partenaire dans la connectivité azerbaïdjanaise-turque », a-t-il déclaré.

Olesya Vartanyan, analyste à l’International Crisis Group, a déclaré qu’une étude de la mission de maintien de la paix russe a montré qu’elle était devenue moins efficace après l’invasion de l’Ukraine, l’Azerbaïdjan ayant progressivement retiré sa coopération.

Les soldats de maintien de la paix russes ont patrouillé dans des zones tendues, mais « peu importe la fréquence à laquelle ils se sont déplacés et la fréquence à laquelle ils ont patrouillé dans les zones, cela n’a eu aucun impact », a déclaré Vartanyan.

« L’Azerbaïdjan a clairement commencé à mettre à l’épreuve les forces de maintien de la paix russes et la volonté de la Russie de défendre ses forces de maintien de la paix lorsque l’invasion de l’Ukraine a commencé », a-t-elle déclaré. « Et plus ils testaient, plus il devenait clair que la Russie n’avait aucune envie de s’impliquer dans une quelconque confrontation avec l’Azerbaïdjan. »

Alors que le Haut-Karabakh se vide, les soldats de maintien de la paix russes n’auront bientôt plus de mission. Toutefois, la confiance brisée pourrait se répercuter pendant des années.

« Les Russes sont des putes ! Les Turcs sont des putains ! » s’est déchaîné Jorik Isakhanyan, 70 ans, en utilisant un juron en arménien. Pendant qu’il parlait, Isakhanyan était en train de changer un pneu crevé sur sa voiture à Kornidzor, une ville frontalière arménienne où lui et sa femme avaient fui sans espoir de retourner dans leur pays natal.

« Les Russes nous ont menti et nous ont trompés », a-t-il déclaré. « Ils nous ont dit que les soldats de maintien de la paix seraient là et qu’il n’y aurait plus de guerre. Puis, la nuit, ils ont commencé à bombarder avec de l’artillerie, des Grad et des drones », a-t-il déclaré, faisant référence aux forces azerbaïdjanaises.

Pour la population du Haut-Karabakh, il y a aussi la colère d’être ignorée par le monde. Pendant la majeure partie des dix derniers mois, l’Azerbaïdjan a bloqué le corridor de Lachin, provoquant des pénuries alimentaires.

Artur Babayan, 26 ans, de Martakert, a blâmé les dirigeants russes. « Soit ils n’ont pas donné les bons ordres, soit ils n’ont pas voulu le faire », a déclaré Babayan. Mais il était également en colère contre le gouvernement arménien, ainsi que contre la communauté mondiale qui « regarde et ne fait rien ».

« Aucun gouvernement dans le monde ne peut nous assurer la moindre sécurité », a-t-il déclaré. « Aucun pays au monde n’est prêt à prendre de véritables mesures contre la Turquie et l’Azerbaïdjan. »

Exode du Haut-Karabakh : « Je n’aurais jamais imaginé que nous partirions un jour »

L’Occident ne s’est jamais profondément engagé dans les problèmes insolubles de l’Arménie, la nation étant perçue comme fermement liée à Moscou. Pour l’Arménie, nation isolée et enclavée, coincée entre deux ennemis, il ne semblait y avoir de partenaire réaliste que la Russie.

Mais lorsque l’Arménie a tendu la main aux autres, Moscou a menacé de subir des représailles. Il y a dix ans, lorsque l’Arménie, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie envisageaient de signer des accords économiques avec l’Union européenne, le Kremlin y voyait une menace.

À Erevan, un diplomate russe a averti que l’Arménie était sur la « route de l’enfer ». Un autre a comparé les accords prévus aux pactes avec l’Allemagne nazie dans les années 1930. Erevan a cédé et a abandonné les accords.

L’Arménie s’est longtemps appuyée sur l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), dominée par la Russie, qui comprend également la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Mais comme l’Arménie a été menacée ces derniers mois, l’organisation n’a rien fait.

De plus en plus, Pashinyan a ralenti sa coopération avec l’OTSC. Plus tôt ce mois-ci, l’Arménie a sauté les exercices militaires de l’OTSC en Biélorussie, mais a accueilli les forces américaines pour un exercice d’entraînement de 10 jours en Arménie. Elle a également provoqué la colère de Moscou en envoyant une aide humanitaire à l’Ukraine début septembre.

Des milliers de personnes fuient le Haut-Karabakh alors que les États-Unis exigent la protection des civils

Pire encore, du point de vue du Kremlin, a été la décision de l’Arménie de ratifier le Statut de Rome qui sous-tend la Cour pénale internationale, qui a inculpé Poutine pour crimes de guerre suite à l’expulsion d’enfants ukrainiens. Peskov a qualifié la décision de l’Arménie de « extrêmement hostile à notre égard ».

Dans une interview accordée à La Repubblica début septembre, Pashinyan a déclaré que la dépendance historique de l’Arménie à l’égard de la Russie était une « erreur stratégique ».

Le dégoût de Poutine pour Pashinyan est évident dans les condamnations véhémentes de ses diplomates et de ses propagandistes d’État.

L’attitude de Pashinyan envers Poutine n’est pas non plus subtile. Lors du même sommet de l’OTSC, il a proposé aussi loin que possible de Poutinelaissant un vide évident sur la photo de groupe.

Pashinyan, qui a contribué à diriger les manifestations de la Révolution de velours en Arménie en 2018 et a été élu démocratiquement à deux reprises, n’est pas un partenaire naturel pour Poutine. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est plus pertinent, un autocrate coriace qui a rompu ses promesses faites aux dirigeants occidentaux en lançant l’opération militaire la semaine dernière. Comme Poutine, Aliyev a une histoire de rhétorique brutale et d’incitation à la haine envers ses ennemis.

« Les Arméniens pensaient que la Russie protégerait leur souveraineté », a déclaré Paata Zakareishvili, experte du Caucase du Sud et ancienne ministre d’État de Géorgie. « Mais maintenant, c’est une déception totale. Ils comprennent que la Russie ne protégera pas leurs intérêts.»

Ebel a rapporté de Goris, en Arménie.