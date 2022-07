La Russie n’a pas laissé la reine de Wimbledon Rybakina s’échapper, affirme le patron du tennis

Elena Rybakina, née à Moscou, a remporté Wimbledon mais ce n’était pas sous drapeau russe

Elena Rybakina, originaire de Moscou, a été couronnée championne de Wimbledon la semaine dernière au nom de son pays d’adoption, le Kazakhstan.

Rybakina, 23 ans, a défié les chances de battre la troisième tête de série Ons Jabeur lors de la finale de samedi sur le célèbre court central de Wimbledon, créant la situation inhabituelle de couronner un vainqueur né en Russie lors d’un tournoi où les joueurs russes et biélorusses n’étaient pas autorisés à jouer.

Après avoir représenté la Russie au début de sa carrière, Rybakina a choisi de représenter le Kazakhstan sur la scène internationale à partir de 2018, acceptant une offre d’aide financière accrue pour le faire – mais la manière de sa victoire a laissé certains se demander comment un joueur d’un tel potentiel pourrait glisser entre les doigts de l’infrastructure du tennis russe.

« Nous n’avons pas [overlook] quelqu’un», a déclaré Tarpischev à propos de Rybakina via Match TV, qu’il a déclaré soutenir lors de la finale de samedi.

«Cela ne sert à rien de parler de ces sujets, car les gens sont absolument incompétents. Je ne veux pas discuter avec eux. Tout ressort de son histoire – elle a été racontée un million de fois.

« Le fait est que tous les parents d’athlètes veulent les meilleures conditions pour leurs enfants. Dans un certain laps de temps, l’une des anciennes républiques soviétiques offre cette opportunité. Les gens acceptent et partent – c’est tout. C’est une question purement financière. Les gens veulent la perfection. Est-ce logique ?”

Tarpischev a ajouté que la situation se résume à une raison très simple : l’argent.

Le tennis russe, dit-il, n’est pas infusé avec le même type d’argent que d’autres sports comme le football ou le hockey sur glace à l’intérieur du pays, et il dit que cela rend inévitable que les talents leur glissent parfois entre les doigts.

“Au fait, environ 20 de nos gars jouent pour le Kazakhstan,” il ajouta.

“Par exemple, [Alexander] Bublik est également parti pour des raisons financières. Il n’y a ni bien ni mal là-dedans, car l’athlète choisit où il est le mieux. Si nous avions de l’argent comme il y en a dans le football ou le hockey, ces choses n’existeraient pas. Mais nous ne pouvons pas payer indéfiniment, n’est-ce pas ? »

Tarpischev a ajouté qu’il n’y avait absolument aucune rancune quant au succès de Rybakina sur la scène mondiale, allant même jusqu’à féliciter son homologue du tennis kazakh.

“Je suis très heureuse que Rybakina ait gagné : c’est une bonne athlète et une bonne personne,” il ajouta. “Hier, j’ai également félicité le président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, Bulat Zhamitovich Utemuratov. je noterai aussi [former Kazakh President] Nursultan Abishevich Nazarbayev, qui aime le tennis et le soutient.

“Nous avons encore beaucoup de gens talentueux, mais nous ne pouvons pas payer pour tout le monde,” il a continué.

“Le budget des fédérations des pays propriétaires du ‘Grand Chelem’ est de 100 millions de dollars, et nous en avons sept. C’est toute la différence. Comme dans d’autres sports, nous avons un système de contrat, nous n’avons pas les moyens de faire vivre 250 personnes.

“Elena a du talent depuis l’enfance, elle a traversé tout le système avec nous jusqu’à l’âge de 18 ans. Nous connaissions son talent, mais nous ne pouvons pas sauter au-dessus de nos têtes.”

Pour sa part, Rybakina attribue au tennis kazakh l’avoir aidée à devenir une joueuse de premier plan, semblant d’accord avec le vice-président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, Yuri Polsky, qui a désavoué les commentaires de Tarpischev selon lesquels Rybakina était un “produit” du tennis russe.

“J’ai changé ma nationalité pour le Kazakhstan parce qu’ils croyaient en moi et ils m’ont proposé“, a-t-elle déclaré en 2020. “Je n’étais pas très bon quand ils m’ont proposé. Alors ils ont cru en moi et ils m’aident beaucoup.”

Le président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, Utemuratov, qui est crédité d’avoir aidé au développement de Rybakina et qui était présent à SW19 pour sa célèbre victoire, a ajouté que si la Russie était surprise de son succès soudain, personne au Kazakhstan n’était aussi surpris.

“Ce n’était pas une surprise,” il a dit. “Elena s’améliorait de manière constante et se dirigeait vers ce type de succès depuis un certain temps.

“Il y a eu une période dans la carrière d’Elena à l’âge de 18 ans où elle a envisagé d’arrêter. L’aide de notre fédération à un moment crucial s’est avérée efficace, et nous sommes heureux d’avoir pu lui donner l’opportunité de réaliser ses rêves.”

Rybakina doit se rendre au Kazakhstan cette semaine, où elle sera célébrée pour son succès et rencontrera des journalistes et des fans, qui devraient affluer pour voir la première star du tennis représentant le pays à remporter un titre du Grand Chelem.

