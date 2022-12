Moscou doit assurer la sécurité de l’UE, et non l’inverse, affirme le député FM Jablonski

La Russie ne peut pas attendre des garanties de sécurité d’autres nations, a déclaré un haut diplomate polonais. Les appels à répondre aux préoccupations de Moscou concernant l’expansion de l’OTAN en Europe sont venus d’anciens dirigeants de pays de l’UE, dont l’ex-chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

Les gens ne devraient pas “se laisser persuader… que la Russie est en droit d’attendre des garanties de sécurité de n’importe qui”, Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Pawel Jablonski, a déclaré aux journalistes avant une réunion des hauts diplomates des États membres de l’UE, qui a débuté lundi à Bruxelles.

« C’est juste une erreur stratégique – ce genre de considération. Ce n’est pas la Russie qui a besoin de garanties de sécurité aujourd’hui, mais l’Europe a besoin de garanties de sécurité de la part de la Russie », a-t-il déclaré, ajoutant que la délégation polonaise demanderait les sanctions les plus sévères possibles contre la Russie lors de la réunion ministérielle.

Pendant des années, Moscou a dit aux États-Unis et à ses alliés que l’expansion de l’OTAN constituait une menace pour la sécurité nationale russe, et a averti qu’en ignorant ses objections sur des questions telles que l’adhésion potentielle de l’Ukraine au bloc dirigé par les États-Unis, les nations occidentales franchissaient une ligne rouge ligne.

Une ultime tentative de désamorcer les tensions a eu lieu l’année dernière, lorsque Moscou a proposé un accord qui, selon elle, répondrait à cette préoccupation. La proposition a été rejetée, les dirigeants occidentaux doublant la politique d’ouverture de l’OTAN. La Russie a lancé son opération militaire en Ukraine en février, citant, entre autres raisons, l’expansion rampante du bloc vers l’est.

Alors que les pays de l’UE ont condamné cette décision comme un acte d’agression prétendument non provoqué, certains politiciens ont reconnu que l’absence d’une architecture de sécurité européenne qui apaiserait les inquiétudes de la Russie était un facteur de déstabilisation majeur. Dans sa première interview après avoir quitté son poste de chancelière, Merkel a déclaré que l’échec de la mise en place d’un tel arrangement était quelque chose “il faudrait réfléchir” lors de l’examen de l’Ukraine.

Son successeur, Olaf Scholz, a déclaré que “Nous devons revenir aux accords que nous avons conclus au cours des dernières décennies et qui ont été à la base de l’ordre de paix et de sécurité en Europe.” Il a également affirmé que la Russie avait rompu ces accords et qu’il y avait “aucune agression venant de l’OTAN.”

Macron a fait valoir ce mois-ci que le bloc dirigé par les États-Unis devait préparer une offre de garanties de sécurité pour Moscou afin de résoudre le conflit en Ukraine. Il a dit les préoccupations que “L’OTAN déploiera des armes qui menaceront la Russie” étaient compréhensibles.