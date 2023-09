La Russie multiplie les attaques de drones et de bombes guidées pour contrecarrer la contre-offensive

Commentez cette histoire Commentaire

RÉGION DE ZAPORIZZHIA, Ukraine — La défense russe des territoires occupés du sud de l’Ukraine a commencé avec des toiles d’araignées denses de lignes de tranchées, des fortifications durcies et de courtes dents de dragon en béton. Aujourd’hui, après plusieurs mois de contre-offensive ukrainienne, le ciel au-dessus de la région de Zaporizhzhia est devenu une autre menace à surmonter pour l’Ukraine. Les forces russes harcèlent les troupes ukrainiennes avec des drones d’attaque et des bombes guidées, ont déclaré des soldats et des analystes, dans le cadre d’une stratégie évolutive visant à exploiter les lacunes de l’Ukraine. y compris des systèmes de défense aérienne limités et beaucoup moins d’avions de combat que Moscou.

Moscou a intensifié ses attaques aériennes dans la région en utilisant deux armes abondantes : des drones d’attaque auto-détonants et des bombes aériennes modifiées pour les rendre plus précises. Ensemble, ils forment un battement de tambour explosif constant dans le combat.

Les menaces aériennes de la Russie ont encore compliqué les efforts de l’Ukraine pour prendre d’assaut le territoire occupé de la région de Zaporizhzhia, ce qui est essentiel dans la tentative de Kiev d’étouffer les lignes d’approvisionnement en provenance de Crimée. Les forces ukrainiennes ont réalisé des progrès sanglants et écrasants, enfonçant un coin en forme de V sur le terrain ennemi. Le territoire libéré, cependant, a été mesuré au kilomètre, ce qui suscite l’inquiétude en Occident que les chances de l’Ukraine de porter un coup fatal à la machine de guerre de Moscou s’estompent à l’approche de l’hiver.

Les deux armes sont utilisées à des fins différentes. Le Lancet, un drone d’attaque dirigé vers une cible et faisant exploser ses explosifs embarqués, est souvent utilisé pour frapper des véhicules ukrainiens. Les anciennes bombes larguées par avion ont été modifiées avec un guidage GPS et des ailes, leur permettant de glisser vers des cibles telles que des postes de commandement. Les deux ont un succès inégal dans l’atteinte de leurs cibles, selon les experts.

Les bombes aériennes sont particulièrement vexantes, a déclaré Oleksiy Melnyk, expert militaire au Centre Razumkov, un groupe de réflexion basé à Kiev. Leur construction ancienne et lourde en fer les rend difficiles à intercepter car les missiles de défense aérienne sont conçus pour frapper des cibles plus minces. Cette caractéristique, et leur grande quantité, ont constitué un défi.

« Il est important de savoir que ce sont des produits relativement bon marché », a déclaré Melnyk. « Et la Russie dispose de stocks presque illimités. »

Les drones Lancet, utilisés depuis le début de l’invasion l’année dernière, sont devenus l’une des armes emblématiques de la Russie. L’engin X-winged, équipé d’une caméra dans le nez, fonctionne en tandem avec un drone de surveillance qui surveille les cibles, offrant ainsi de multiples vues du champ de bataille, a déclaré Yurii Ihnat, porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne.

Les lancettes ont une charge utile explosive relativement petite, pesant environ 6,6 livres, soit à peu près la même puissance qu’un obus de mortier américain de 120 mm. Il suffit d’endommager et, dans certains cas, de détruire des équipements ukrainiens haut de gamme, car un contrôle précis via sa caméra permet aux opérateurs de se diriger directement vers les parties vulnérables d’une cible.

Les chaînes Telegram pro-russes sont inondées de vidéos de frappe du Lancet, organisées pour mettre en évidence les équipements occidentaux dans la ligne de mire. Dans un message le mois dernierle ministère russe de la Défense a montré un Lancet prétendument en train de détruire un obusier fourni par les États-Unis dans la région de Zaporizhzhia.

« L’ennemi essaie désormais d’utiliser davantage ces munitions de barrage et de frapper nos véhicules blindés, nos systèmes de guerre électronique et d’autres équipements », a déclaré Ihnat.

Les lancettes, lancées depuis des catapultes, ont une portée d’environ 37 milles, a déclaré Ihnat. Cela pourrait mettre les sites de lancement hors de portée de nombreuses armes ukrainiennes, bien qu’ils semblent avoir connu un succès récent, y compris une grève cette semaine sur un site de lancement du Lancet dans le nord-est, dont la vidéo a ensuite été publiée sur une page militaire Telegram.

Les soldats ukrainiens participant à la contre-offensive ont déclaré que les lancettes, qui n’avaient pas été largement utilisées au début de l’opération, étaient depuis devenues une préoccupation majeure.

Kim se rend en Russie avec une monnaie d’échange rare : les armes que veut Poutine

Un commandant de 43 ans d’un véhicule de combat Bradley fourni par les États-Unis et portant l’indicatif d’appel Frenchman a déclaré que son équipage avait connu de nombreux combats lors de la campagne visant à reprendre Robotyne, l’un des villages libérés par l’Ukraine lors de la contre-offensive.

Le nombre d’attaques du Lancet a augmenté au cours du mois dernier, a-t-il déclaré. Et même si les Bradley sont bien protégés contre certaines mines et roquettes antichar, les Lancet représentent une menace différente, a déclaré Frenchman.

« Si vous y allez pendant la journée, ils peuvent cibler les véhicules avec deux à trois drones Lancet », a-t-il déclaré. « S’il touche le compartiment moteur, il le tue. Cela brûle l’armure.

Les médias d’État russes ont rapporté une augmentation de la production de lancettes et, à un coût estimé entre 30 000 et 35 000 dollars, elles sont bien moins chères que les drones et les missiles haut de gamme, a déclaré Samuel Bendett, membre du programme d’études russes du Centre. pour les analyses navales à Arlington.

Les forces ukrainiennes se sont adaptées en faisant rouler des filets et des clôtures grillagées autour des systèmes critiques, les barrières étant conçues pour faire exploser les lancettes avant qu’elles n’atteignent la cible elle-même. Le brouillage électronique constitue une autre option défensive, ont indiqué des responsables.

Les soldats peuvent également abattre des Lancets avec des mitrailleuses et des armes légères, mais cela nécessite de pouvoir les voir. Souvent, les drones volent la nuit, lorsqu’il est difficile de savoir d’où ils viennent, a expliqué Bendett.

Le recours accru aux Lancets n’est qu’un exemple de la façon dont les tactiques ukrainiennes et russes évoluent plus de 18 mois après l’invasion de Moscou.

« Nous allons probablement voir davantage de drones comme les Lancets utilisés sur toute la profondeur du front et au-delà », a déclaré Bendett.

L’épuisement des stocks de missiles de précision de Moscou a forcé des changements qui s’appuient sur les avantages de la Russie, notamment d’importants stocks de bombes larguées par avions datant de l’ère soviétique. Les munitions de 1 100 livres, les FAB-500, sont connues sous le nom de « bombes stupides » car elles sont non guidées et imprécises, obligeant les pilotes à risquer leurs avions en volant plus près d’une cible et en les lâchant. Les modifications, qui semblent avoir été déployées pour la première fois au printempsles ont transformés en armes qui glissent – ​​plutôt que de tomber – vers leur cible.

Les modifications ont donné à la Russie un avantage clé sur la défense aérienne ukrainienne. Les avions volent à plus de 30 000 pieds, a expliqué Ihnat, et lancent des bombes à environ 30 milles de la ligne de front. Les bombes glissent ensuite sur environ 19 kilomètres supplémentaires sur le territoire ukrainien, a-t-il déclaré.

L’approfondissement du fossé entre républicains menace l’avenir de l’aide à l’Ukraine

Cette proximité signifie que les bombes restent dans les airs beaucoup moins longtemps que les missiles classiques, que les défenses aériennes sont calibrées pour détecter et intercepter. Les bombes ne sont pas toujours précises, dit-il, mais les avions russes en larguent un grand nombre.

« En théorie, ces bombes peuvent être contrées, mais elles sont extrêmement difficiles à abattre, voire presque impossibles », a déclaré Ihnat. La seule solution pratique, selon lui, consiste à abattre les avions russes plus loin du territoire ukrainien, plutôt que les bombes elles-mêmes. Mais pour y parvenir, a-t-il ajouté, il faudra des avions de combat modernes, comme les F-16 de fabrication américaine, qui seront encore disponibles dans des mois, alors que Washington et ses partenaires se concentrent sur la formation.

La dépendance de la Russie à l’égard des bombes s’accompagne de compromis pour les deux parties, a déclaré un responsable occidental, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la dynamique sensible du champ de bataille.

Les pilotes russes restent plus en retrait et ne protègent pas aussi bien leurs forces grâce à un appui aérien rapproché, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de se déplacer en petits groupes tactiques plus au sud, a expliqué le responsable. La solution de Moscou réside donc dans les bombes planantes et autres armes à longue portée difficiles à contrer.

« C’est ainsi qu’on s’adapte pour rester à l’écart des défenses aériennes à courte portée qui sont attachées aux forces ukrainiennes », a déclaré le responsable.

Comment la Russie a appris de ses erreurs pour ralentir la contre-offensive ukrainienne

Oleksandr Solonko, un soldat ukrainien d’un bataillon de reconnaissance aérienne positionné dans le sud pour la contre-offensive, a déclaré que les puissantes bombes sont dévastatrices et peuvent anéantir des lignes d’arbres entières, sur lesquelles les Ukrainiens et les Russes comptent pour se cacher dans les champs largement plats de Zaporizhzhia.

« Les bombes aériennes guidées constituent l’une des plus grandes craintes. Les Russes les utilisent en masse. » Solonko a dit sur la plateforme de médias sociaux X à la fin du mois dernier. « Ils tentent de s’en prendre à notre logistique et à nos postes de commandement. Comme nous. Mais parfois, ils tirent simplement sur les routes. Les principales colonies abritant des troupes sont constamment sous le feu des tirs.»

Les retards dans la fourniture par l’Occident d’avions de combat et les systèmes de défense aérienne ukrainiens, surchargés et toujours rares, constituent un défi constant, a déclaré Solonko dans une interview, le long d’une route de Zaporizhzhia animée par des véhicules militaires arrivant et revenant du champ de bataille.

« Le manque d’aviation nuit au combat », a-t-il déclaré. « Nous souffrons beaucoup. »

Emily Rauhala à Bruxelles a contribué à ce rapport.