La Russie minimise la décision de l’Occident sur les chars et frappe à nouveau l’Ukraine

De Washington à Berlin en passant par Kyiv, une décision occidentale d’envoyer des chars de combat en Ukraine a été saluée avec enthousiasme. Moscou a d’abord ignoré la situation – et a ensuite lancé un autre déluge d’attaques.

Le Kremlin a précédemment averti que de telles livraisons de chars constitueraient une escalade dangereuse du conflit en Ukraine, et il a fermement dénoncé la décision décisive de l’Allemagne et des États-Unis d’envoyer des armes lourdes à son ennemi.

Mais il insiste sur le fait que la nouvelle armure n’empêchera pas la Russie d’atteindre ses objectifs en Ukraine.

“Le potentiel qu’il donne aux forces armées ukrainiennes est clairement exagéré”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. “Ces chars brûleront comme tous les autres.”

Moscou a minimisé le mouvement juste après l’annonce dans une tentative apparente de sauver la face alors que l’Occident augmentait les enjeux en Ukraine. Certains experts russes ont également souligné que l’approvisionnement en armure mortelle sera relativement limité et pourrait prendre des mois pour atteindre le front.

Jeudi, la Russie a lancé une nouvelle vague de missiles et de drones auto-explosifs à travers l’Ukraine – la dernière d’une série de frappes, dont beaucoup ont ciblé des centrales électriques et d’autres infrastructures clés.

Les blogueurs et commentateurs militaires russes disent que de telles attaques impliquent une préparation méticuleuse – de sorte que le dernier barrage a probablement été planifié à l’avance et n’était pas nécessairement lié à l’annonce du char.

Yohann Michel, du groupe de réflexion de l’Institut international d’études stratégiques, a observé que si les livraisons d’armes occidentales irritent la Russie, elle ne peut rien faire pour les arrêter. “C’est un problème qu’ils ne peuvent pas nécessairement résoudre”, a-t-il déclaré, notant que les décisions antérieures des États-Unis et de leurs alliés de fournir des armes de défense aérienne à l’Ukraine auraient pu être encore plus inquiétantes pour Moscou.

Le président Vladimir Poutine, ses diplomates et ses chefs militaires ont averti à plusieurs reprises l’Occident que la fourniture d’armes à longue portée capables de frapper profondément à l’intérieur de la Russie marquerait une ligne rouge et déclencherait des représailles massives.

Alors que d’autres armes comme les chars et certains systèmes de défense aérienne ont suscité des avertissements de la part des responsables russes, la formulation a été délibérément vague, peut-être pour permettre au Kremlin d’éviter d’être acculé par des menaces spécifiques.

La Pologne, la République tchèque et d’autres pays de l’OTAN ont déjà fourni à l’Ukraine des centaines de petits chars de fabrication soviétique de l’époque de la guerre froide, lorsqu’ils faisaient partie du bloc soviétique. Les forces armées ukrainiennes, qui ont utilisé des armes vieillissantes similaires, n’ont eu besoin d’aucune formation supplémentaire pour les utiliser. Ils ont joué un rôle important sur le champ de bataille, aidant l’Ukraine à récupérer de larges pans de territoire en 11 mois de combats.

Alors que les unités blindées ukrainiennes souffraient d’attrition et que les stocks d’anciens chars T-72 s’épuisaient dans les arsenaux de ses alliés en Europe centrale et orientale, Kyiv a de plus en plus insisté pour la livraison de chars Leopard 2 et US M1 Abrams de fabrication allemande.

Après des semaines d’hésitation, l’Allemagne a annoncé mercredi qu’elle fournirait à l’Ukraine 14 chars Leopard 2 et permettrait à d’autres alliés désireux de lui emboîter le pas de livrer 88 Leopards pour former deux bataillons de chars. Les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient 31 chars M1 Abrams.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et ses responsables, qui disent depuis longtemps que le pays a besoin de centaines de chars pour contrer un ennemi avec un nombre bien supérieur ainsi que d’autres armes, ont salué la décision occidentale comme une avancée majeure, exprimant l’espoir que davantage de fournitures suivraient.

“Les livraisons de Leopard 2 amèneront nos forces terrestres à un niveau qualitativement nouveau”, a déclaré l’expert militaire ukrainien Oleh Zhdanov à l’Associated Press. Même si les Leopard 2 sont plus lourds que les chars de conception soviétique, ils ont un avantage considérable en termes de puissance de feu et de capacité de survie.

“Un Leopard 2 pourrait équivaloir à trois ou cinq chars russes”, a déclaré Zhdanov.

Mais il a noté que le nombre promis de chars occidentaux ne représente que le minimum dont l’Ukraine a besoin pour repousser une probable offensive de Moscou, ajoutant que la Russie dispose de milliers de véhicules blindés.

“Kyiv se prépare à une opération défensive, et son résultat déterminera le cours futur du conflit”, a déclaré Zhdanov.

Les analystes militaires russes étaient plus sceptiques quant aux chars occidentaux, arguant que si Abrams s’est avéré clairement supérieur aux anciens modèles de chars de construction soviétique pendant la guerre en Irak, les nouveaux modèles russes sont plus proches. Ils ont également accusé les chars Leopard 2 utilisés par l’armée turque contre les Kurdes en Syrie de s’être révélés vulnérables aux armes antichars de l’ère soviétique.

Certains médias en ligne russes ont rapidement mis en ligne des schémas des points vulnérables du Leopard 2. « Frappez Leopard comme votre grand-père a frappé Tiger et Panther ! disait un gros titre, faisant référence aux chars nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Andrei Kartapolov, un général à la retraite qui dirige la commission des affaires de défense de la chambre basse du parlement russe, a fait valoir que Leopard 2 et Abrams sont inférieurs au T-90 russe, une version modifiée du T-72.

Le dernier char russe, le T-14 Armata, n’a été fabriqué qu’en petit nombre et n’a jusqu’à présent pas été utilisé pendant la guerre. Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans sa dernière mise à jour des renseignements que la Russie avait travaillé à la préparation d’un petit lot de T-14 pour un déploiement en Ukraine, mais a déclaré qu’elle avait des problèmes de moteur et d’autres problèmes.

Les observateurs russes, quant à eux, ont noté qu’il pourrait falloir beaucoup de temps aux chars occidentaux pour atteindre l’Ukraine, ajoutant que la formation des Ukrainiens à les utiliser et à les entretenir correctement ajouterait au défi.

“Cela signifie probablement que l’armée ukrainienne recevra probablement quelques petits lots de chars qui pourraient être incompatibles les uns avec les autres”, a déclaré l’analyste de la défense basé à Moscou, Ilya Kramnik, dans un commentaire.

Zhdanov, l’analyste militaire ukrainien, a fait valoir qu’en acceptant de fournir des chars à l’Ukraine, l’Occident a franchi une importante barrière psychologique et pourrait éventuellement poursuivre en fournissant des armes encore plus meurtrières.

“La remise des chars Leopard 2 à l’Ukraine marque un changement majeur dans la politique des alliés occidentaux, qui ont cessé de craindre l’escalade et sont maintenant prêts à défier la Russie dans la guerre des ressources”, a-t-il déclaré. “L’Occident est contraint d’ouvrir plus largement les portes de ses arsenaux militaires à l’Ukraine.”

S’exprimant dans une allocution vidéo mercredi soir, Zelenskyy a salué la création de ce qu’il a appelé une “coalition de chars” et a déclaré que l’Ukraine chercherait désormais plus d’artillerie et ferait pression pour débloquer des fournitures de missiles à longue portée et, finalement, d’avions de guerre.

Les responsables ukrainiens ont depuis longtemps exprimé l’espoir d’obtenir des avions de chasse américains F-16 et des fusées à longue portée pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, pour atteindre des cibles loin derrière les lignes de front.

De tels désirs ont suscité des remarques inquiétantes du diplomate russe Konstantin Gavrilov, similaires à celles exprimées plus tôt par Poutine et d’autres.

“Si Washington et l’OTAN donnent des armes à Kyiv pour frapper des villes pacifiques au plus profond de la Russie et tenter de s’emparer des territoires qui appartiennent constitutionnellement à la Russie, cela obligera Moscou à prendre des mesures de représailles sévères”, a déclaré Gavrilov lors d’une réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Russie. L’Europe . “Ne nous dites pas alors que nous ne vous avons pas prévenu.”

