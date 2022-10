La Russie met son veto à une résolution de l’ONU qualifiant ses référendums d’illégaux

LES NATIONS UNIES –

La Russie a opposé vendredi son veto à une résolution de l’ONU qui aurait condamné ses référendums dans quatre régions ukrainiennes comme illégaux, les a déclarés invalides et a exhorté tous les pays à ne reconnaître aucune annexion du territoire revendiqué par Moscou.

Le vote au Conseil de sécurité de 15 membres a été de 10 contre 1, la Chine, l’Inde, le Brésil et le Gabon s’étant abstenus.

La résolution aurait également exigé l’arrêt immédiat de « l’invasion illégale à grande échelle de l’Ukraine » par la Russie et le retrait immédiat et inconditionnel de toutes ses forces militaires d’Ukraine.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré avant le vote qu’en cas de veto russe, les États-Unis et l’Albanie qui ont parrainé la résolution la présenteront à l’Assemblée générale des 193 membres où il n’y a pas de veto, « et montreront que le monde est toujours du côté de la souveraineté et de la protection de l’intégrité territoriale.”

Cela devrait arriver la semaine prochaine.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a fait écho à la déclaration du secrétaire général Antonio Guterres selon laquelle les actions de la Russie violent la Charte des Nations Unies et doivent être condamnées.

“La zone que la Russie prétend annexer s’étend sur plus de 90 000 kilomètres carrés”, a-t-elle déclaré. “Il s’agit de la plus grande annexion forcée de territoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n’y a pas de terrain d’entente à ce sujet.”

Le vote du conseil est intervenu quelques heures après une somptueuse cérémonie du Kremlin au cours de laquelle le président Vladimir Poutine a signé des traités pour annexer les régions ukrainiennes occupées par la Russie de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia, affirmant qu’elles faisaient désormais partie de la Russie et seraient défendues par Moscou.

Thomas-Greenfield a déclaré que les résultats des référendums “fictifs” sur la question de savoir si les régions voulaient rejoindre la Russie étaient “prédéterminés à Moscou, et tout le monde le sait”. “Ils étaient détenus derrière le canon des fusils russes”, a-t-elle déclaré.

Ajoutant que “les principes sacrés de souveraineté et d’intégrité territoriale” au cœur de la Charte des Nations Unies doivent être défendus, elle a déclaré : “Nous comprenons tous les implications pour nos propres frontières, nos propres économies et nos propres pays si ces principes sont mis de côté.”

“Poutine a mal calculé la détermination des Ukrainiens”, a déclaré Thomas-Greenfield. « Le peuple ukrainien a démontré haut et fort : il n’acceptera jamais d’être soumis à la domination russe.

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a défendu les référendums, affirmant que plus de 100 observateurs internationaux d’Italie, d’Allemagne, du Venezuela et de Lettonie qui ont observé le vote ont reconnu les résultats comme légitimes.

“Les résultats des référendums parlent d’eux-mêmes. Les habitants de ces régions ne veulent pas retourner en Ukraine. Ils ont fait un choix éclairé et libre en faveur de notre pays”, a-t-il déclaré.

Nebenzia a ajouté: “Il n’y aura pas de retour en arrière comme le projet de résolution d’aujourd’hui tenterait de l’imposer.”

Il a accusé les nations occidentales siégeant au conseil d'”actions ouvertement hostiles”, affirmant qu’elles avaient atteint “un nouveau plus bas” en proposant une résolution condamnant un membre du conseil et en forçant un veto russe afin qu’elles puissent “devenir lyriques”.

En vertu d’une résolution adoptée plus tôt cette année, la Russie doit défendre son droit de veto devant l’Assemblée générale dans les semaines à venir.

L’ambassadeur chinois Zhang Jun a déclaré que “la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être sauvegardées”. Mais la Chine s’est abstenue, a-t-il dit, parce qu’elle pense que le Conseil de sécurité devrait tenter de calmer la crise “plutôt que d’intensifier les conflits et d’exacerber la confrontation”.

L’ambassadeur du Brésil, Ronaldo Costa Filho, a déclaré que les référendums “ne peuvent être perçus comme légitimes” et que son pays respecte le principe de l’intégrité territoriale des États souverains. Mais il s’est abstenu parce que la résolution n’a pas contribué à désamorcer les tensions et à trouver “une solution au conflit en Ukraine”, a-t-il déclaré.