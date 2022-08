La Russie met Keir Starmer sur liste noire dans la dernière liste de sanctions visant 39 Britanniques

Le dirigeant travailliste Keir Starmer figure sur une liste d’hommes politiques, de journalistes et de chefs d’entreprise britanniques interdits d’entrée en Russie dans le cadre des sanctions annoncées par Moscou lundi.

M. Starmer n’est pas autorisé à entrer dans le pays pour avoir soutenu la “diabolisation” de la Russie et son isolement international, a déclaré Moscou.

La liste comprend également l’ancien Premier ministre David Cameron.

“Compte tenu de la volonté destructrice de Londres de faire tourner le volant des sanctions sur des prétextes farfelus et absurdes, les travaux sur l’élargissement de la liste d’arrêt russe se poursuivront”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il s’agit de la dernière d’une série de sanctions imposées à des personnalités britanniques de premier plan par la Russie, depuis qu’elle a envahi l’Ukraine en février.

Le dirigeant travailliste a précédemment appelé à ce que les sanctions britanniques imposées aux alliés de Vladimir Poutine aillent « plus loin et plus vite » afin de paralyser la capacité de la Russie à fonctionner.