La Russie met en garde l’Occident contre le jalonnement d’une revendication dans l’Arctique après que Poutine ait installé une base militaire éloignée inférieure à zéro en signe de force

DÉFIANT La Russie a mis en garde l’Occident contre le jalonnement d’une revendication dans l’Arctique, après que Vladimir Poutine a installé une base militaire éloignée sous zéro dans une démonstration de force.

La base aérienne militaire de Nagurskoye est remplie de missiles et de radar tandis que sa piste allongée est prête à faire voler des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire.

AP

L’OTAN s’inquiète de plus en plus de l’empreinte militaire croissante de la Russie dans l’Arctique[/caption]

AP

Vladimir Poutine revendique la fonte de l’Arctique[/caption]

AP

Un officier parle sur talkie-walkie alors que les systèmes de missiles anti-navires Bastion prennent position sur l’île d’Alexandra Land près de Nagurskoïe, Russie[/caption]

AP

Un officier russe se tient près d’un avion cargo militaire Il-76[/caption]

L’OTAN s’inquiète de plus en plus de l’empreinte militaire croissante de la Russie dans l’Arctique, et Washington a envoyé des bombardiers B-1 en Norvège cette année.

«Nous entendons pleurnicher que la Russie étend ses activités militaires dans l’Arctique», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«Mais tout le monde sait que c’est notre territoire, notre terre.

«Nous sommes responsables de la sécurité de la côte arctique, et tout ce que notre pays y fait est pleinement légitime», a-t-il ajouté.

La Russie affirme avec acharnement son influence sur de vastes zones de l’Arctique en concurrence avec les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège.

Il profite de la diminution de la glace polaire due au réchauffement de la planète – qui offre une multitude de nouvelles opportunités pour les ressources et les routes de navigation.

La Chine a également montré un intérêt croissant pour la région, qui détiendrait jusqu’à un quart du pétrole et du gaz non découverts de la planète.

Le président russe Vladimir Poutine a évalué la valeur des richesses minérales de l’Arctique à 30 billions de dollars.

Et il est parfaitement prêt à le faire, car la base militaire la plus au nord de la Russie n’était autrefois qu’une piste, une station météo et un avant-poste de communication dans l’archipel Franz Josef Land.

Pendant la guerre froide, c’était aussi une maison isolée et désolée, principalement pour les ours polaires.

Les températures plongent en hiver à -42 ° C et la neige ne disparaît que d’août à mi-septembre.

En élargissant la base pour inclure des missiles, des radars et une piste étendue, Moscou projette sa vaste puissance et son influence à travers l’Arctique dans un contexte de concurrence internationale croissante pour les vastes ressources de la région.

Les tensions entre la Russie et l’Occident sont déjà importantes lors de la réunion de jeudi des ministres des Affaires étrangères des pays de l’Arctique à Reykjavik, en Islande, où Moscou devrait assumer la présidence tournante du Conseil de l’Arctique.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

Le soleil est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone, cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @Le soleil.