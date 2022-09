La Russie met en garde les États-Unis contre l’envoi d’armes à longue portée à l’Ukraine

MOSCOU (AP) – Un haut diplomate russe a sévèrement mis en garde vendredi Washington contre la fourniture d’armes à longue portée à l’Ukraine, notant que les États-Unis sont sur le point de s’impliquer directement dans le conflit.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a également souligné la doctrine militaire du pays qui envisage l’utilisation d’armes nucléaires en cas de menace pour l’existence de l’État russe.

“Nous avons averti à plusieurs reprises les États-Unis des conséquences qui pourraient s’ensuivre si les États-Unis continuaient d’inonder l’Ukraine d’armes”, a déclaré Ryabkov. “Il se met effectivement dans un état proche de ce que l’on peut qualifier de partie au conflit.”

S’exprimant à la télévision d’État, Ryabkov a averti qu ‘”une marge très étroite qui sépare les États-Unis de devenir partie au conflit ne doit pas créer l’illusion pour les forces anti-russes enragées que tout restera tel quel s’ils le traversent”.

Il a souligné que la Russie poursuivra son offensive en Ukraine jusqu’à ce qu’elle atteigne ses objectifs.

“La Russie est capable de défendre pleinement ses intérêts, et les objectifs de l’opération militaire spéciale seront pleinement atteints”, a déclaré Ryabkov.

Il a souligné que la doctrine militaire de la Russie stipule qu’elle pourrait utiliser des armes nucléaires en cas d’agression contre la Russie et ses alliés impliquant des armes de destruction massive, ou une agression impliquant des armes conventionnelles qui menace l’existence même de l’État russe.

Les livraisons des lance-roquettes multiples américains HIMARS ont renforcé la capacité de frappe de l’armée ukrainienne, qui les a utilisés pour frapper des infrastructures clés et d’autres cibles. Les systèmes montés sur camion tirent des missiles guidés par GPS capables d’atteindre des cibles jusqu’à 80 kilomètres (50 miles).

Jusqu’à présent, les autorités américaines se sont abstenues de fournir à l’Ukraine des missiles à plus longue portée pour les lanceurs HIMARS qui peuvent atteindre des cibles jusqu’à 300 kilomètres (186 miles) et pourraient potentiellement permettre à l’armée ukrainienne de frapper des zones profondes à l’intérieur de la Russie.

“Nous mettons en garde les États-Unis contre les mesures provocatrices, telles que la livraison d’armes à plus longue portée et plus dévastatrices”, a déclaré Ryabkov. “C’est une route vers nulle part lourde de conséquences graves, dont la responsabilité incombera entièrement à Washington.”

Vladimir Isachenkov, Associated Press