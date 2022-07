La Russie met en garde les États-Unis alors que le procès de Griner reprend

La star américaine du basket féminin pourrait être condamnée à 10 ans de prison en Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a averti le gouvernement américain de ne pas tenter de faire pression sur Moscou concernant un éventuel échange de prisonniers, alors que le procès pour drogue de la star américaine du basket-ball Brittney Griner se poursuivait jeudi.

Griner est détenue en Russie depuis le 17 février après avoir été retrouvée avec des cartouches de vapotage d’huile de haschich interdites dans ses bagages à son arrivée à l’aéroport de Sheremetyevo, à la périphérie de Moscou.

La double médaillée d’or olympique arrivait en Russie pour jouer pour l’UMMC Ekaterinbourg pendant l’intersaison de la WNBA, et alors que l’administration du président Joe Biden l’a classée comme “détenu à tort” il n’a pas été en mesure d’obtenir sa libération.

S’exprimant avant la troisième audience du procès de Griner au tribunal municipal de Khimki, près de Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti que la pression politique pour tenter d’accorder la liberté de Griner était “futile.”

“Nous exhortons les autorités américaines à ne pas exploiter ce dossier sensible qui affecte le sort de certains individus, et nous leur conseillons d’abandonner les vaines tentatives de pression sur nous”, a-t-il ajouté. Zakharova a déclaré selon Interfax, en répondant à une question de savoir si des pourparlers d’échange de prisonniers étaient en cours.

Lire la suite La star américaine du basket-ball plaide coupable dans une affaire de drogue en Russie

Ces remarques interviennent au milieu d’informations non confirmées selon lesquelles il pourrait y avoir un possible échange entre Griner et Viktor Bout, un homme d’affaires russe qui purge actuellement 25 ans derrière les barreaux sur le sol américain pour un trafic d’armes présumé.

Zakharova a appelé le gouvernement américain à “travaux via les canaux établis” et a ajouté que le processus « ne fonctionnera tout simplement pas autrement.

“Quand un vrai travail est en cours, il ne s’accompagne pas de ce battage médiatique, c’est juste une campagne d’information classique. Nous regrettons que les États-Unis s’engagent dans cette voie, au lieu d’un dialogue professionnel non public”, a-t-il ajouté. Zakharova a déploré.

En outre, Zakharova a rejeté les allégations selon lesquelles Griner et son compatriote détenu américain Paul Whelan, un ancien consultant de la Marine et de l’informatique reconnu coupable d’espionnage et détenu en Russie depuis fin 2018, seraient “victimes d’un régime arbitraire”.

“Paul Whelan a été reconnu coupable d’espionnage et a été pris en flagrant délit, et le procès de Griner est en cours, jusqu’à la fin duquel il est généralement prématuré de discuter des options pour son retour à la maison”, dit Zakharova.

Le nouvel avertissement de Zakharova intervient une semaine après que le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a critiqué les États-Unis pour avoir créé “engouement” autour des Américains condamnés en Russie, notant que l’envoi de lettres à Biden, comme l’a fait Griner, n’aidera pas leur situation difficile.

À la place, “une perception sérieuse par la partie américaine des signaux qu’ils ont reçus de Russie, de Moscou, par des canaux spécialisés” est nécessaire et leur utilisation ne doit être envisagée qu’après la fin de l’affaire Griner.

Lire la suite Biden répond à la lettre d’une star du basket détenue en Russie

Griner a plaidé coupable de son crime la semaine dernière, mais a protesté qu’elle ne voulait pas enfreindre les lois russes, affirmant qu’une précipitation à emballer l’avait amenée à prendre les cartouches dans ses bagages par accident.

Griner ne devait pas témoigner lors de son audience de jeudi, et son équipe juridique aurait plutôt prévu d’appeler des témoins pour prendre la parole pour sa défense.

L’un d’eux était le directeur de l’UMMC Ekaterinbourg, Maxim Ryabkov, qui l’a décrite comme une “joueur exceptionnel” et personne responsable après que Griner a été conduit au tribunal vers 15 h 20, heure locale, l’air calme et même souriant à un moment donné.

Vêtue d’une chemise de couleur olive et portant des lunettes, Griner a été rejointe par des représentants de l’ambassade des États-Unis et ses avocats, puis s’est assise dans une boîte grise avec des barres de métal pour écouter les débats avec l’aide d’un traducteur.

Ryabkov aurait demandé à Griner comment elle allait pendant une pause, avant qu’il ne soit signalé que l’interrogatoire du suspect avait été reporté à 10h00 vendredi, heure locale.

L’avocate de Griner, Maria Blagovolina, a déclaré qu’elle ne savait pas quand Griner serait condamnée, mais le juge demandera au juge de prononcer une peine clémente sur la base de son plaidoyer de culpabilité.

De plus, l’équipe de Griner espère que la quantité de cannabis trouvée dans ses bagages, estimée à 0,702 gramme, plus son “contributions positives au sport mondial et russe” pèsera également en sa faveur.

Lire la suite LeBron James se demande si Griner, détenu, veut rentrer chez lui

Dans sa lettre à Biden, Griner craignait qu’elle ne soit détenue en Russie “toujours” et a demandé son intervention.

Jeudi, le Kremlin a refusé de commenter un éventuel échange de prisonniers car ce n’est pas une pratique courante de le faire sur de telles questions.

“Nous ne discutons jamais des questions d’échanges”, a fait remarquer l’attaché de presse du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.

Auparavant, Peskov avait réfuté les affirmations selon lesquelles la détention de Griner était politiquement motivée et avait indiqué qu’elle avait enfreint la loi comme raison de son traitement, qui ne devrait pas être spécial simplement parce qu’elle est une ressortissante étrangère.