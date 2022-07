Le ministère des Affaires étrangères a condamné la répression discriminatoire contre les Serbes par Pristina, les États-Unis et l’UE

Le gouvernement de Pristina et ses partisans à Bruxelles et à Washington devraient cesser leurs provocations et respecter les droits des Serbes de souche au Kosovo, a déclaré dimanche la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Les troupes serbes ont été mises en état d’alerte maximale et les habitants du nord de la province séparatiste ont érigé des barricades, alors que la police albanaise de souche se préparait à une répression.

Des sirènes de raid aérien et des cloches d’église ont retenti dimanche dans le nord du Kosovo, après que le Premier ministre Albin Kurti a annoncé une opération de police visant à interdire les plaques d’immatriculation et les documents d’identité serbes. Kurti a affirmé qu’il s’agissait d’une justice et d’une loi égales dans tous les territoires revendiqués par son gouvernement.

La décision de Pristina est déraisonnable et discriminatoire, et leur remplacement forcé de documents personnels est “un pas de plus vers l’expulsion de la population serbe du Kosovo, ainsi que des institutions serbes du Kosovo qui assurent la protection des droits des résidents serbes contre les caprices arbitraires des radicaux à Pristina”, dit Zakharova.















Kurti est “Délibérément escalade” afin de lancer une répression armée, non seulement contre les Serbes du Kosovo mais contre Belgrade, que l’Occident veut “neutraliser” en utilisant les Albanais de souche comme mandataires, a ajouté Zakharova.

La Russie appelle “Pristina et les États-Unis et l’UE derrière elle pour arrêter les provocations et respecter les droits des Serbes au Kosovo”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Plus tôt dans la journée, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que son pays avait “jamais été dans une situation plus complexe et difficile” et que les autorités de Pristina essaient d’exploiter la situation actuelle dans le monde pour déclencher un conflit tout en se présentant comme une victime.

Aucune troupe serbe n’a encore franchi la ligne administrative vers le Kosovo, a déclaré le ministère de la Défense à Belgrade, décrivant ces rumeurs circulant sur les réseaux sociaux comme “désinformation” au nom de Pristina.

Les résidents serbes locaux ont érigé des barricades à trois points de contrôle le long de la ligne administrative, où la police répondant à Kurti a été déployée pour arrêter tous les véhicules portant des plaques ou des documents serbes. Des informations non confirmées font état de coups de feu et de blessés parmi les civils.

Le Kosovo a été occupé par l’OTAN en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre la Yougoslavie. Le gouvernement ethnique albanais de Pristina a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien des États-Unis, mais n’a pas été reconnu par la Serbie, la Russie, la Chine ou l’ONU.