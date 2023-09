La Russie met en garde contre une nouvelle crise en Corée

Le ministère des Affaires étrangères a évoqué une augmentation récente de l’activité militaire des États-Unis et de leurs alliés, la Corée du Sud et le Japon, dans la région.

La péninsule coréenne pourrait bientôt sombrer dans une nouvelle crise, a prévenu le ministère russe des Affaires étrangères. Un haut diplomate a attribué la montée des tensions principalement à la présence militaire américaine croissante dans la région.

S’adressant lundi à l’agence de presse TASS en marge du Forum économique oriental à Vladivostok, Georgy Zinoviev, chef du premier département Asie du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que «La dynamique des événements dans la péninsule coréenne indique qu’une nouvelle crise approche.» Il a cité la rhétorique de plus en plus guerrière venant à la fois de la Corée du Nord et des États-Unis, ainsi que de la Corée du Sud et du Japon. Le diplomate a également noté que Washington et ses alliés intensifiaient leurs manœuvres militaires conjointes dans la région.

« Par exemple, pour la première fois depuis 1981, un sous-marin américain Kentucky équipé de missiles balistiques à capacité nucléaire est apparu dans les eaux sud-coréennes,» Zinoviev a déclaré aux journalistes.

Il a également noté que les exercices trilatéraux de défense antimissile entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon étaient organisés plus régulièrement qu’auparavant.

Les affirmations de Washington selon lesquelles ces exercices sont de nature purement défensive sont difficiles à croire, a-t-il déclaré, ajoutant que les manœuvres ont également «des nuances anti-russes et anti-chinoises.»

Il a ensuite souligné que la désescalade ne serait possible que si les États-Unis et leurs alliés régionaux suspendaient leurs manœuvres militaires et révisaient leur approche fondée sur les sanctions.

La semaine dernière, la Corée du Nord a dévoilé un nouveau «sous-marin d’attaque tactique» capable de lancer des missiles nucléaires lors d’une cérémonie à laquelle assistait le dirigeant du pays, Kim Jong-un.

Le dirigeant nord-coréen a également révélé que Pyongyang travaillait à la rénovation des sous-marins existants afin qu’ils puissent eux aussi transporter des armes nucléaires.

En juillet dernier, Washington a déployé son sous-marin à capacité nucléaire USS Kentucky au large des côtes sud-coréennes, invoquant la nécessité de contrer «des provocations.»

Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Nord a annoncé que son armée avait mené une «attaque nucléaire tactique« percer à »avertir les ennemis du danger réel d’une guerre nucléaire,» tel que rapporté par l’agence de presse officielle KCNA.

À la mi-août, le ministre de la Défense du pays, le général Kang Sun-nam, a averti qu’une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne était inévitable.

La simulation de frappe nucléaire fait suite aux exercices américano-sud-coréens Ulchi Freedom Shield 23 qui mettaient en vedette au moins un bombardier stratégique américain B-1B à capacité nucléaire.