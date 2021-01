La police russe a prévu de restreindre les mouvements dans le centre de Moscou dimanche alors que les autorités ont mis en garde les partisans du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny de ne pas descendre dans la rue.

Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes russes, et les premières images de l’Associated Press montraient des manifestants arrêtés à Vladivostock, à l’extrême est du pays.

Pendant ce temps, d’éminents associés de Navalny ont été détaillés avec des journalistes de l’opposition, et à Saint-Petersberg des barrières ont été érigées pour dissuader les manifestants.

L’arrestation de Navalny le 17 janvier a déclenché des manifestations dans tout le pays la semaine dernière dans une centaine de villes, et près de 4 000 personnes auraient été arrêtées.

Son arrestation est intervenue alors qu’il tentait d’entrer dans le pays après son vol de retour d’Allemagne, où il avait passé cinq mois à se remettre d’une intoxication par un agent neurotoxique.

Place Loubianka

La manifestation de dimanche à Moscou est prévue pour la place Loubianka, où a son siège le Service fédéral de sécurité qui, selon Navalny, a commis l’empoisonnement.

Les manifestations de la semaine dernière ont été les plus importantes et les plus répandues depuis de nombreuses années, et les autorités visent à empêcher une répétition.

La police a mené une série de raids cette semaine dans les appartements et les bureaux de la famille de Navalny, des associés et de l’organisation anti-corruption.

Son frère Oleg, le principal assistant Lyubov Sobol et trois autres personnes ont été assignés à résidence vendredi, dans le cadre d’une enquête criminelle sur des violations présumées de la réglementation sur les coronavirus lors des manifestations du week-end dernier.

Irina Volk, une porte-parole du ministère de l’Intérieur qui dirige la police russe, a également cité la pandémie dans un avertissement samedi contre les manifestations.

Elle a déclaré que les participants reconnus en violation des réglementations épidémiologiques pourraient faire l’objet de poursuites pénales.

Le service de police de la ville a déclaré qu’une grande partie du centre de Moscou, de la Place Rouge à Loubianka, serait soumise à des restrictions aux piétons dimanche et que sept stations de métro à proximité seraient fermées.

Les restaurants de la région doivent également être fermés et le grand magasin emblématique GUM sur la Place Rouge a déclaré qu’il n’ouvrirait que le soir.

Navalny est tombé dans le coma le 20 août lors d’un vol intérieur de la Sibérie à Moscou et a été transféré dans un hôpital de Berlin deux jours plus tard.

Des laboratoires en Allemagne, en France et en Suède, et des tests de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ont établi qu’il avait été exposé à l’agent neurotoxique Novichok de l’époque soviétique.

Les autorités russes ont refusé d’ouvrir une enquête criminelle à part entière, invoquant le manque de preuves qu’il a été empoisonné.