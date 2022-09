La Russie met en garde contre le plafonnement des prix du pétrole et du gaz

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la région était confrontée à une situation extraordinaire. Thierry Monasse | Getty Images Actualités | Getty Images

Les ministres de l’énergie de l’Union européenne se sont réunis vendredi à Bruxelles pour des discussions d’urgence sur la manière de protéger les ménages et les entreprises de l’emballement des prix du gaz et de l’électricité avant l’hiver. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a cherché à jeter les bases de la réunion de vendredi avec un plan en cinq points. Cela comprend un plafonnement des prix du gaz russe, une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des combustibles fossiles, un objectif obligatoire de réduction de la consommation d’électricité et des lignes de crédit d’urgence pour les compagnies d’électricité. actualités liées à l’investissement L’uranium est “sur une larme” en ce moment. Voici deux ETF pour y jouer Le président russe Vladimir Poutine a répondu aux propositions en menaçant de déchirer les contrats d’approvisionnement existants si un plafond sur les exportations russes d’énergie était imposé, avertissant qu’il était prêt à laisser l’Europe “geler” pendant les mois les plus froids. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, aurait averti vendredi que l’Occident ne comprenait pas comment le plafonnement des prix de l’énergie pourrait avoir un impact sur son propre pays. “L’Occident collectif ne comprend pas : l’introduction d’un plafond sur les prix des ressources énergétiques russes conduira à un plancher glissant sous ses propres pieds”, a déclaré Zakharova, selon Reuters. On ne s’attend pas à ce que les États membres de l’UE prennent une décision vendredi concernant les idées politiques proposées.

Les législateurs européens ont accusé à plusieurs reprises la Russie de militariser les exportations d’énergie pour faire grimper les prix des matières premières et semer l’incertitude dans tout le bloc. Moscou nie avoir utilisé l’énergie comme arme. Alliance de l’image | Alliance de l’image | Getty Images

Le bloc des 27 nations a subi une forte baisse des exportations de gaz de la Russie, traditionnellement son plus grand fournisseur d’énergie, au milieu de l’impasse sur l’assaut du Kremlin en Ukraine. Importation de gaz russe en Europe se situe actuellement à 9 %ce qui représente une baisse substantielle par rapport à environ 40 % avant la guerre. L’âpre différend énergétique entre Bruxelles et Moscou a récemment vu la Russie stopper complètement les flux de gaz via une voie d’approvisionnement majeure vers l’Europe, exacerbant le risque de récession et de pénurie hivernale. S’exprimant à Bruxelles avant les pourparlers, le commissaire européen à l’énergie Kadri Simson a déclaré aux journalistes que la réunion de vendredi était nécessaire pour fournir aux gouvernements les bons outils pour faire face à l’aggravation de la crise énergétique. “Ce n’est pas seulement une question de prix”, a déclaré Simson. “C’est aussi un enjeu sur l’aspect de la sécurité d’approvisionnement.” Les factures d’énergie ont monté en flèche depuis que la Russie a envahi l’Ukraine fin février et l’Occident a répondu par un barrage de mesures économiques punitives.

Les énergies renouvelables nécessaires “plus vite que jamais”

“Nous sommes confrontés à une situation extraordinaire, non seulement parce que la Russie est un fournisseur peu fiable, comme nous l’avons vu ces derniers jours, semaines, mois, mais aussi parce que la Russie manipule activement le marché du gaz”, a déclaré von der Leyen dans un communiqué. Mercredi. “Je suis profondément convaincue qu’avec notre unité, notre détermination, notre solidarité, nous l’emporterons”, a-t-elle ajouté.

Les législateurs européens ont accusé à plusieurs reprises la Russie de militariser les exportations d’énergie pour faire grimper les prix des matières premières et semer l’incertitude dans tout le bloc. Moscou nie avoir utilisé l’énergie comme arme. La semaine dernière, le géant russe de l’énergie Gazprom cité une fuite de pétrole pour l’arrêt indéfini du gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique. Cependant, le Kremlin a depuis déclaré que la reprise de l’approvisionnement en gaz de l’Europe dépendait entièrement de la levée par l’UE de ses sanctions économiques contre Moscou. “Je pense que ce que cette crise énergétique a montré, c’est que nous avons besoin d’énergies renouvelables et de la transition énergétique verte plus rapidement que jamais”, a déclaré vendredi Deepa Venkateswaran, analyste senior des services publics européens chez Bernstein, à “Squawk Box Europe” de CNBC. “À ce stade, les énergies renouvelables n’ont jamais été [this much] moins cher que les prix de gros, qui sont déterminés par les prix du gaz et des combustibles fossiles », a-t-elle ajouté.

