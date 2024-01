Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a récemment mis en garde contre des « conséquences tragiques » alors que 90 000 soldats de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de son partenaire suédois s’entraînent près de la frontière russe.

Plus tôt cette semaine, l’OTAN a lancé un exercice militaire appelé « Steadfast Defender 2024 ». L’opération se déroulera jusqu’en mai et impliquera la formation d’environ 90 000 militaires dans plusieurs pays européens, dont la Pologne, voisin de la Russie. L’objectif de l’exercice est de “tester et affiner les plans de défense de l’OTAN pour renforcer les défenses européennes contre un adversaire quasi-égal”, selon un communiqué de l’OTAN.

Bien que la Russie n’ait pas été nommée dans l’annonce, l’OTAN déclare dans son Concept stratégique 2022, un document qui identifie les défis de sécurité auxquels le bloc militaire est confronté, que « la Fédération de Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés ».

La Suède, ainsi que son voisin finlandais, ont demandé à rejoindre l’OTAN après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Pour y accéder, il faut un soutien unanime de tous les États membres. Alors que la Finlande a rejoint l’OTAN en avril dernier, l’entrée de la Suède est actuellement retardée par la Hongrie.

Les troupes de l’armée bulgare participent à l’exercice militaire conjoint de l’OTAN « Noble Blueprint 23 », le 26 septembre 2023. Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a récemment mis en garde contre des « conséquences tragiques » lorsque 90 000 soldats de l’Atlantique Nord…

Les troupes de l’armée bulgare participent à l’exercice militaire conjoint de l’OTAN « Noble Blueprint 23 », le 26 septembre 2023. Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a récemment mis en garde contre les « conséquences tragiques » alors que 90 000 soldats de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et de son partenaire suédois s’entraînent près de la frontière russe. frontière.

Plus

Nikolaï Doychinov/AFP via Getty Images



Lors d’un point de presse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié l’opération de “nature provocatrice”, a rapporté vendredi le média d’État russe Tass.

“Pendant plusieurs mois, un groupe de 90 000 hommes provenant de 31 pays membres de l’OTAN, ainsi que de la Suède, opèrera activement près des frontières russes, sur le territoire allant de la Norvège à la Roumanie”, a-t-elle déclaré. “Cette mesure vise délibérément à aggraver la situation. Elle augmente le risque d’incidents militaires et pourrait, à terme, avoir des conséquences tragiques pour l’Europe.”

Zakharova a déclaré que la Russie “n’a pas l’intention d’attaquer les pays de l’OTAN”, malgré les craintes d’une escalade du conflit mondial si la Russie parvenait à envahir l’Ukraine.

Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de ce pays d’Europe de l’Est, il a affirmé qu’il s’agissait de « dénazifier » l’Ukraine. Cependant, les dirigeants ukrainiens ont nié à plusieurs reprises les accusations de Poutine selon lesquelles le pays serait dirigé par un régime nazi.

Lors de son récent briefing, Zakharova a déclaré que « le président de son [NATO] Le comité militaire, l’amiral Rob Bauer, a déclaré que l’alliance se préparait à un conflit avec la Russie. Des commentaires similaires ont également été entendus à plusieurs reprises de la part des dirigeants des pays de l’OTAN. »

Elle a poursuivi : « De cette manière, l’alliance tente de justifier son existence aux yeux de millions d’Européens et d’Américains, ainsi que son programme visant à contenir la Russie, de justifier l’augmentation insensée des dépenses militaires et, bien sûr, dans certains manière de détourner l’opinion publique et l’attention du public des échecs survenus dans le domaine de cette guerre très hybride [NATO is conducting] par les mains du régime de Kiev contre notre pays.”

Semaine d’actualités a contacté le gouvernement russe via un formulaire en ligne et le bureau de presse de l’OTAN par courrier électronique pour commentaires.

Les États-Unis et l’Union européenne (UE) ont été les plus grands soutiens financiers et militaires de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Alors que le président Joe Biden reste un allié fidèle du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le soutien américain à l’aide à l’Ukraine diminue, notamment parmi les républicains. Alors que Biden fait pression pour obtenir davantage d’aide à l’Ukraine, il a averti que si la Russie réussissait à vaincre ce pays déchiré par la guerre, l’armée américaine pourrait risquer d’être entraînée dans un conflit direct avec Moscou.