La Russie menace l’Europe de couper le gaz via l’Ukraine

Le géant russe de l’énergie Gazprom a menacé de réduire l’approvisionnement en gaz naturel par le dernier gazoduc en direction de l’Europe via l’Ukraine, affirmant que la quantité qu’il fournit à la Moldavie ne se retrouve pas dans l’ancienne république soviétique.

Gazprom affirme que la compagnie gazière du pays le plus pauvre d’Europe, Moldovagaz, a payé une partie de ses flux de gaz de novembre dans le cadre de son contrat. Il a ajouté que près de 25 millions de mètres cubes ont été fournis ce mois-ci mais non payés.

L’entreprise publique russe a tweeté que si « le déséquilibre observé lors du transit du gaz vers les consommateurs moldaves à travers l’Ukraine se poursuit », Gazprom « commencera à réduire ses approvisionnements en gaz » via l’Ukraine à partir de lundi.

La Moldavie et l’Ukraine ont riposté à Gazprom, l’Ukraine déclarant que toutes les fournitures que la Russie avait envoyées à travers le pays avaient été “entièrement transférées” vers la Moldavie.

“Ce n’est pas la première fois que la Russie recourt à l’utilisation du gaz comme outil de pression politique. Il s’agit d’une grossière manipulation des faits pour justifier la décision de limiter davantage le volume d’approvisionnement en gaz des pays européens”, a déclaré Olha Belkova de l’opérateur du réseau de transport de gaz d’Ukraine.

Il s’agit de la dernière escalade après que la Russie a coupé la plupart des flux de gaz naturel vers l’Europe au milieu de la guerre en Ukraine, que les dirigeants européens ont qualifiée de chantage à l’énergie et que Gazprom a imputée aux problèmes de maintenance et de paiement. Outre le gazoduc traversant l’Ukraine, un autre gazoduc transporte toujours du gaz russe sous la mer Noire vers la Turquie.

À l’approche de l’hiver, lorsque le gaz naturel est nécessaire pour chauffer les maisons ainsi que pour produire de l’électricité et des centrales électriques, toute réduction de l’approvisionnement pourrait entraîner une hausse des prix, qui alimente l’inflation et comprime les ménages et les entreprises. Les prix du gaz naturel ont chuté depuis les pics d’août et les pays européens ont pu remplir leur capacité de stockage pour l’hiver, mais la crise pourrait s’aggraver si le temps s’avérait plus froid que la normale.

La crise énergétique a frappé particulièrement durement la Moldavie, la Russie réduisant de moitié son approvisionnement en gaz naturel et les attaques de Moscou contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes provoquant des pannes massives dans plusieurs villes de l’ancienne république soviétique.

La Moldavie dépendait fortement de l’énergie russe avant la guerre et ses systèmes énergétiques de l’ère soviétique restent interconnectés avec l’Ukraine, c’est pourquoi les barrages de missiles ont déclenché l’arrêt automatique d’une ligne d’approvisionnement et provoqué l’extinction temporaire des lumières.

Avec des prix de l’énergie et une inflation déjà élevés, la menace d’une nouvelle perte d’approvisionnement énergétique en Moldavie pourrait obliger les consommateurs à payer leurs factures dans le pays d’environ 2,6 millions.

Simone Tagliapietra, experte en politique énergétique au groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles, a évoqué une récente réunion entre la présidente moldave Maia Sandu et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au sujet de l’aide énergétique, notant que les dirigeants qui se sont rendus à Kyiv plus tôt dans la guerre pour montrer leur le soutien a vu leur gaz coupé par la suite.

“Peut-être qu’ils suivent le même complot”, a déclaré Tagliapietra à propos de la Russie. “Cela ressemble à un acte de désespoir pour eux. Ils sont à court d’armes énergétiques.”

Il a déclaré qu’un motif pourrait être de faire pression sur l’UE en la forçant à mobiliser un soutien financier pour la Moldavie.

Une conférence d’aide internationale à Paris coprésidée par la France, l’Allemagne et la Roumanie a levé plus de 100 millions d’euros (102 millions de dollars) lundi pour soutenir la Moldavie. Plus tôt ce mois-ci, l’Union européenne a également promis au pays 250 millions d’euros (près de 256 millions de dollars) d’aide.

Le bureau moldave des politiques de réintégration a déclaré dans un communiqué que la crise énergétique dans le pays – y compris la Transnistrie, une région séparatiste soutenue par la Russie – “n’a pas été causée par Chisinau, mais par les décisions injustifiées de la société russe Gazprom”.

La déclaration de la Moldavie était une réponse aux accusations portées mardi par la Transnistrie, dans lesquelles les autorités de facto alléguaient dans une lettre adressée aux Nations unies et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe que les dirigeants pro-occidentaux de la Moldavie étaient responsables des pénuries d’énergie dans le état séparatiste.

“La seule solution pour surmonter la crise est la reprise de l’approvisionnement en gaz naturel par Gazprom dans les quantités prévues par le contrat en vigueur”, indique le communiqué de la Moldavie, ajoutant que les accusations de la Transnistrie visaient “à induire en erreur l’opinion publique et les partenaires extérieurs”.

“Peut-être préparer le terrain pour un nouveau défi, qui pourrait mettre en danger la fragile stabilité que nous avons réussi à maintenir jusqu’à présent.”

La Moldavie est devenue candidate à l’adhésion à l’UE en juin, le même jour que l’Ukraine.