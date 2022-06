La Russie menace la Lituanie pour le fret de Kaliningrad

KYBARTAI, Lituanie – Alors que la guerre fait rage en Ukraine, alimentant des tensions toujours croissantes entre l’OTAN et la Russie, une gare endormie de la Baltique sans passagers et peu de trains cette semaine s’est retrouvée au centre d’une nouvelle confrontation périlleuse entre l’Est et l’Ouest.

La station se trouve à la frontière entre la Lituanie, membre de l’OTAN et fervent partisan de l’Ukraine, et Kaliningrad, une enclave russe sur la mer Baltique bourrée de missiles à capacité nucléaire mais physiquement déconnectée du reste de la Russie.

Depuis la ville lituanienne de Kybartai, ornée de drapeaux ukrainiens, les voies ferrées s’étendent vers l’ouest jusqu’à Kaliningrad, acheminant des marchandises dans la région, mais traçant également une ligne de faille stratégique potentiellement volatile aux confins de l’Europe.