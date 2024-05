Le ministère russe de la Défense a décidé unilatéralement de réviser les frontières des eaux territoriales russes dans la mer Baltique, en rédigeant un décret gouvernemental sur l’expansion sans même prendre la peine d’en informer les membres de l’OTAN, la Finlande et la Lituanie.

En réaction aux réactions surprises des États de la mer Baltique, le Kremlin a publié mercredi une déclaration qui ne fera qu’aggraver la situation. Insistant sur le fait qu’il n’y a « rien de politique » dans le projet de modification des frontières, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré dans le même souffle que la « situation politique » avait en fait « considérablement changé » depuis le tracé des frontières.

«Vous voyez à quel point les tensions s’intensifient, quel est le niveau de confrontation, notamment dans la région baltique. Cela nécessite que nos agences prennent les mesures correspondantes pour assurer la sécurité », a-t-il déclaré aux journalistes, utilisant un langage qui ressemble terriblement à l’affirmation souvent répétée de Poutine selon laquelle l’invasion de l’Ukraine était nécessaire pour la « sécurité » contre l’OTAN.

Peu de temps après ses commentaires, alors que de plus en plus de dirigeants occidentaux réagissaient à la nouvelle avec inquiétude, le projet de décret a été soudainement supprimé.

« La frontière maritime de la Fédération de Russie va changer », lit-on dans le message désormais supprimé. projet de décret, qui a été publié mardi sur un portail gouvernemental. Le décret entrerait en vigueur en janvier 2025 s’il était approuvé.

Le ministère de la Défense a fait valoir que les mesures de 1985 utilisées pour déterminer les frontières reposaient sur des cartes obsolètes et devaient donc être « invalidées ». La frontière autour des îles russes situées dans la partie orientale du golfe de Finlande et autour de Kaliningrad serait alors ajustée, bien que le décret ne fournisse aucune précision sur les conséquences de cet ajustement.

Cette décision a apparemment été un choc pour la Lituanie et la Finlande.

« La Russie n’a pas été en contact avec la Finlande à ce sujet », a déclaré le président finlandais Alexander Stubb. écrit le Xajoutant que « les dirigeants politiques surveillent la situation de près ».

La ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, a exhorté la Russie à adhérer à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et à cesser de « semer la confusion ».

« Il s’agit d’une escalade évidente contre l’OTAN et l’UE, et elle doit être accueillie par une réponse ferme et appropriée », a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré sans ambages à l’agence de presse TT : « La Russie ne peut pas décider unilatéralement de nouvelles frontières. »