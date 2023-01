La Russie menace de saisir les biens des entreprises en Ukraine occupée qui refusent d’utiliser le rouble

Moscou a menacé de saisir tous les biens et les finances des entreprises des zones occupées d’Ukraine qui refusent de se conformer à un récent mandat sur le rouble, a averti mardi le site Internet de la résistance de Kyiv.

La Russie a ordonné à toutes les entreprises et entreprises locales d’effectuer des ventes en utilisant la monnaie russe dans le but d’interdire la hryvnia ukrainienne au début du mois, selon la Résistance nationale ukrainienne – un site Web créé par les forces armées ukrainiennes en mars pour alerter les citoyens sur les mises à jour relatives à la guerre. .

Le site Web a affirmé plus tôt ce mois-ci que les forces russes dans les zones occupées avaient « attaqué » des entreprises locales qui refusaient de cesser de répertorier et de vendre des articles en hryvnia ukrainienne.

Les forces russes ont apparemment été en mesure de forcer plus efficacement les grandes entreprises à respecter l’ordre du rouble, bien que les petites entreprises continuent de résister.

Kyiv a exhorté les citoyens et les entreprises encore dans les zones occupées comme Lougansk, Zaporizhzhia, Donetsk et Kherson à évacuer pour échapper en toute sécurité aux répercussions russes.

Mais le site Web du gouvernement a également souligné les “conseils pratiques” qu’il a pour que ses citoyens s’opposent de manière non violente aux forces russes – qui renvoyaient à une page énumérant une série de méthodes de résistance, dont un article détaillant “198 méthodes d’actions non violentes”.

La liste fait référence à l’auteur et politologue américain Gene Sharp, qui a écrit “Politics of Nonviolent Actions” en 1973, et a inclus des suggestions allant des manifestations non violentes aux boycotts économiques.

La page de la Résistance nationale comprenait également un article sur “Comment mener un sabotage domestique derrière l’arrière de l’occupant”, qui détaillait les mesures destructrices que les citoyens ukrainiens pourraient prendre pour s’opposer aux troupes russes dans leurs régions.

La liste allait d’actes de sabotage relativement insignifiants comme endommager des cordons électriques, déclencher des systèmes électriques en mettant des pièces de monnaie dans des prises d’ampoules et endommager des machines lourdes en desserrant des boulons et des vis à des idées plus dangereuses comme laisser des conteneurs d’huile dans un coin qui pourraient être facilement déclenchés avec “juste un mégot de cigarette jeté par vous.”

“Votre imagination vous aidera. Mais comme nous le soulignons toujours, avant de procéder à des travaux de sabotage, veillez d’abord à votre sécurité”, indique le site Web.

Kyiv a déclaré qu’elle chercherait à évincer les forces russes et à mettre fin à la guerre de près de 11 mois d’ici la fin de 2023.