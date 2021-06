La Russie menace de quitter le programme de la Station spatiale internationale

Depuis la dernière décennie, la NASA s’est tournée à plusieurs reprises vers des entreprises du Colorado pour produire la technologie dont elle a besoin non seulement pour envoyer des astronautes dans de nouvelles missions lunaires, mais aussi sur Mars et dans les profondeurs de l’espace. Ci-dessus, la Station spatiale internationale.

Le département américain du Commerce a également inclus sous cette désignation le service russe de renseignement étranger, ou SVR, la principale agence d’espionnage de Moscou, ainsi que 42 entités russes et 58 entreprises chinoises .

En décembre, l’administration Trump a qualifié les sociétés russes JSC Rocket and Space Center Progress et JSC Central Research Institute of Machine Building, également connu sous le nom de TsNIIMash, d’entreprises ayant des liens militaires présumés avec l’armée russe. La désignation oblige les entreprises américaines à obtenir des licences avant de vendre à ces entreprises étrangères.

« Soit nous travaillons ensemble, auquel cas les sanctions sont levées immédiatement, soit nous ne travaillerons pas ensemble et nous déploierons notre propre station », a-t-il ajouté.

« Si les sanctions contre Progress et TsNIIMash restent et ne sont pas levées dans un avenir proche, la question du retrait de la Russie de l’ISS sera de la responsabilité des partenaires américains », a déclaré lundi le directeur général de Roscosmos, Dmitri Rogozine, lors d’une audition au parlement russe, lundi, selon une traduction NBC.

Le département américain du Trésor et la NASA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Lancée en 1998, la Station spatiale internationale, ou ISS, est la plus grande plaque tournante de la recherche scientifique et de la collaboration en orbite. Les États-Unis, la Russie, le Canada, le Japon aux côtés d’une dizaine de pays participants de l’Agence spatiale européenne œuvrent en appui à l’ISS.

Dans un récent entretien avec CNN Business, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que « ce ne serait pas bien » si les Russes quittaient le programme.

« Pendant des décennies, plus de 45 ans maintenant [we’ve cooperated with] Russes dans l’espace, et je veux que cette coopération se poursuive », a-t-il ajouté.

Et alors que la Russie a précédemment signalé qu’elle envisageait de se retirer du programme afin de développer sa propre station spatiale, l’ISS représente plus de deux décennies d’étroite collaboration entre Washington et Moscou.