La Russie “menace de faire exploser une centrale nucléaire avec des explosifs” alors que Poutine prévoit d’attaquer la “Terre brûlée”, selon l’Ukraine

La RUSSIE a menacé de faire sauter la plus grande centrale nucléaire d’Europe et a posé des explosifs sur le site, a affirmé l’Ukraine.

L’agence nucléaire publique Energoatom a accusé les forces de Vladimir Poutine d’être “prêtes à faire sauter” la centrale atomique de Zaporizhzhia (ZNPP).

Un militaire russe patrouille sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia Crédit : AFP

Des véhicules militaires russes traversent les portes du ZNPP Crédit : AFP

On craint que les Russes ne fassent exploser la centrale électrique Crédit : Reuters

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé l’usine ces derniers jours et d’avoir endommagé des capteurs de rayonnement.

Les craintes d’une catastrophe nucléaire similaire à Tchernobyl planent sur le pays déchiré par la guerre avec des accusations de “chantage nucléaire”.

On a longtemps craint que la Russie veuille utiliser le ZNPP – la plus grande centrale nucléaire d’Europe – comme levier stratégique, un “bouclier nucléaire”, et pour contrôler une partie de l’énergie vers le sud de l’Ukraine.

Energoatom a maintenant carrément accusé la Russie de “se déclarer prête à faire sauter” Zaporizhzhia.

L’allégation – qui n’a pas été vérifiée de manière indépendante – serait une escalade significative dans la région, la situation étant déjà qualifiée de “suicidaire” et “hors de contrôle”.

Faire exploser la centrale nucléaire pourrait provoquer une catastrophe nucléaire à travers l’Ukraine, le sud de la Russie et atteindre l’Europe.

“Si [ZNPP] explose, elle sera 10 fois plus grande que Tchernobyl”, a prévenu le ministre ukrainien des Affaires étrangères en avril.

Les radiations de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 ont laissé plus de 77 000 miles carrés de terres contaminées – et le nuage de retombées a même été détecté au Royaume-Uni.

Les agences de presse ukrainiennes ont également repris les affirmations, qui citent sans source les remarques du général de division russe Valery Vasiliev.

Il est rapporté que le commandant russe s’est vanté qu’autour du ZNPP “il y aura soit [be] Terre russe ou désert brûlé”.

Les chaînes de Kyiv ont accusé la Russie d’avoir posé des explosifs dans l’usine, y compris sur des infrastructures clés.

Encore une fois, ces affirmations n’ont pas été vérifiées et sont à ce stade des accusations portées contre la Russie par l’Ukraine.

Le général Vasiliev aurait déclaré : « Nous avons miné tous les objets importants du [ZNPP].

“Et nous ne le cachons pas à l’ennemi. Nous l’avons prévenu.

“L’ennemi sait que la station sera soit russe, soit à personne. Nous sommes prêts pour les conséquences de cette étape.”

Il a ajouté: “S’il y a l’ordre le plus sévère, nous devons l’accomplir avec honneur.”

Il est impossible d’évaluer l’ampleur de cette catastrophe Petro Kotine

Les citations ont été largement partagées par les médias et les responsables ukrainiens, mais leur source reste floue.

Mykhailo Podolyak, conseiller au bureau de Volodymyr Zelensky, a déclaré : “[Russia] utilise maintenant ouvertement le chantage nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya.”

Il a ajouté : “L’Europe est menacée”.

The Sun Online a contacté le ministère britannique de la Défense et l’ambassade de Russie à Londres pour commenter ces allégations.

Le Centre ukrainien pour les communications stratégiques et la sécurité de l’information a également répété les accusations.

“Les troupes russes ont câblé des unités énergétiques de la centrale nucléaire de Zaporijia avec des explosifs”, a-t-il déclaré.

“Le général de division Vasilyev, commandant de la garnison stationnée à l’usine, a annoncé qu’il était prêt à faire sauter l’usine, entraînant une catastrophe nucléaire.”

Et pendant ce temps, le responsable ukrainien Anton Gerashchenko a déclaré qu’il s’agissait d’un “chantage nucléaire pour le monde entier”.

S’exprimant plus tôt dans la journée, Petro Kotin, le chef d’Energoatom, a appelé à faire du ZNPP une zone franche militaire.

Et il a averti que les bombardements autour de la centrale risquaient une “catastrophe nucléaire de type Tchernobyl”.

Il a appelé à ce qu’une équipe de casques bleus soit déployée sur le site dans des commentaires à la télévision.

M. Kotin a déclaré: “Si un conteneur de combustible nucléaire usé est brisé, ce sera un accident local dans la centrale et ses environs.

“S’il y a deux ou trois conteneurs, ce sera beaucoup plus gros. Il est impossible d’évaluer l’ampleur de cette catastrophe.”

Il a décrit la réaction de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la situation sur le site au cours des cinq derniers mois comme “léthargique”, mais a déclaré qu’il y avait des signes que cela changeait.

“Maintenant, il y a un mouvement dans leur position, et nous espérons que la situation sera prise sous le contrôle des organisations internationales”, a-t-il déclaré.

Kotin a déclaré que 500 soldats russes et 50 pièces de machinerie lourde, dont des chars, des camions et des véhicules blindés d’infanterie, se trouvaient sur le site.

Deux personnes ont été blessées par des éclats d’obus lors du bombardement et se trouvaient à l’hôpital, a-t-il dit – et a affirmé que les Ukrainiens sur place n’avaient pas d’endroit où s’abriter.

La Russie s’est déclarée prête à organiser une visite de l’AIEA au ZNPP.

Cela survient après que le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a averti que le monde commençait le “pistolet chargé” de l’armageddon nucléaire.

Il a profité de sa visite dans la ville japonaise d’Hirochoma à l’occasion du 77e anniversaire du premier attentat à la bombe atomique pour tirer la sonnette d’alarme.

CHANTAGE NUCLEAIRE

« Nous devons nous demander : qu’avons-nous appris du champignon atomique qui s’est enflé au-dessus de cette ville ? » il a dit.

“L’humanité joue avec une arme chargée.”

Et ailleurs, le général britannique Sir Richard Barrons a averti que Poutine est “susceptible” de transformer son avertissement en Ukraine nucléaire s’il pense qu’il pourrait perdre.

Le commandant décoré – qui a pris sa retraite en 2016 – a expliqué que la doctrine russe accepte l’utilisation d’armes nucléaires de petit calibre comme moyen de “coercition”.

“Ce serait la première utilisation d’armes nucléaires depuis 77 ans, brisant un énorme tabou, mais ce n’est pas inconcevable pour les Russes si la fin le justifie à leurs yeux”, écrit-il dans le Sunday Times.

Sir Richard a averti que l’Occident devait tenir compte du fait que Poutine est désormais “susceptible d’employer des armes nucléaires tactiques” s’il risque d’être repoussé.

Il a expliqué qu’une frappe nucléaire russe en Ukraine n’utiliserait pas d’énormes bombes tueuses de villes qui pourraient raser complètement des quartiers de Londres ou de New York.

La doctrine russe exige plutôt des armes plus petites pour une telle utilisation sur le champ de bataille – peut-être moins puissantes que les armes nucléaires larguées par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Même la taille relativement “petite” de ces armes – le Fat Man et le Little Boy – a tué plus de 200 000 personnes et provoqué des horreurs indescriptibles à Hiroshima et Nagasaki.

Poutine avait espéré que sa guerre serait terminée en quelques jours, ce qui suggérait qu’il pourrait potentiellement lancer un assaut éclair pour s’emparer de Kyiv.

Mais cela ne s’est jamais produit – et quelque 164 jours de guerre continuent d’être un conflit sanglant, brutal et écrasant entrecoupé d’atrocités indicibles commises par les Russes.

Et avec chaque jour, chaque semaine et chaque mois qui s’écoule, l’ombre menaçante d’une guerre nucléaire plane sur l’Ukraine.

On pense que la doctrine de guerre de Moscou est ouverte à l’utilisation d’armes nucléaires dans un conflit conventionnel comme tactique d’intimidation – et l’utilisation d’une telle arme doit être approuvée personnellement par Poutine.

Les nations occidentales continuent de soutenir Kyiv dans sa lutte contre Poutine avec des armes et de l’aide – mais le conflit en cours a plongé le monde dans des tensions sans précédent depuis la guerre froide.