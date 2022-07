La Russie menace de couper le gaz, l’Allemagne élabore des plans d’urgence

Commentez cette histoire Commentaire

BERLIN – Nuremberg a cessé d’illuminer ses bâtiments historiques, les propriétaires de Hambourg rationnent l’eau chaude et Berlin peut éteindre les feux de circulation non essentiels la nuit. À Potsdam, même les températures des saunas bien-aimés d’Allemagne ont été baissées. “Il vaut mieux prendre une douche froide en été qu’un appartement froid en hiver”, a déclaré Jürgen Krogmann, le maire d’Oldenburg, une ville du nord-ouest de l’Allemagne, dont le plan d’économie d’énergie en 30 points comprend la fermeture de l’eau chaude dans les bâtiments municipaux, mettre fin aux douches chaudes dans les installations sportives publiques et supprimer la climatisation dans les bâtiments publics même pendant la canicule de cette semaine.

“Il s’agit de ne pas être victime de chantage [Russian President Vladimir] Poutine et devenir autonome en énergie », a déclaré Krogmann. « Il s’agit de protéger le climat. Et il s’agit de réagir à l’augmentation massive des prix.

L’Europe se prépare à un “cauchemar” gazier alors que le pipeline en provenance de Russie est fermé

Cela fait partie d’une bousculade désespérée à travers l’Europe pour réduire la consommation d’énergie dans un été de températures et de prix en flèche, et pour accumuler des approvisionnements en gaz naturel avant le froid glacial de l’hiver – en prévision de la fermeture complète du gaz par la Russie.

La Commission européenne devrait présenter mercredi une proposition – provisoirement appelée “Économiser du gaz pour un hiver sûr” – recommandant aux pays de l’Union européenne de se préparer pour les mois à venir en continuant à rechercher des alternatives au gaz naturel russe, notamment en trouvant de nouveaux fournisseurs de gaz et passer à différents types de carburant.

Il suggère également des mesures pour réduire la demande en limiter les réglages des thermostats dans les bâtiments publics, entre autres mesures, selon un premier projet obtenu par le média français Contexte et examiné par le Washington Post.

Le projet note que la Russie a déjà cessé d’envoyer du gaz vers les États baltes, la Pologne, la Bulgarie et la Finlande et que les flux vers le Danemark, les Pays-Bas et l’Italie ont été réduits. La proposition suggère qu’il existe un “risque important” que la Russie puisse arrêter les importations cette année.

Cela aurait un impact dans toute l’UE et des effets d’entraînement dans le monde entier. Mais la forte dépendance de l’Allemagne au gaz russe la rend particulièrement vulnérable aux perturbations.

Malgré une ruée vers la diversification, Berlin reste à la merci des caprices de Moscou, qui fournit 30 % du gaz naturel utilisé pour la production d’électricité et le chauffage domestique de l’Allemagne.

L’inquiétude est grande cette semaine que Moscou puisse décider de ne pas reconnecter Nord Stream 1, le principal gazoduc entre la Russie et l’Allemagne, au terme des 10 jours de maintenance prévus jeudi. Le géant gazier public Gazprom a averti certains clients européens qu’il ne pouvait plus garantir l’approvisionnement du continent dans un contexte de guerre. Mais mardi, Poutine a déclaré aux journalistes que “Gazprom a rempli, remplit et remplira pleinement ses obligations”.

Le russe Gazprom envoie une lettre de force majeure à ses clients européens

En attendant de voir comment ça se passe, l’Allemagne élabore des plans d’urgence.

Il se rabat temporairement sur les centrales au charbon et envisage même de maintenir certaines centrales nucléaires en ligne – ce à quoi le gouvernement avait farouchement résisté.

Une mesure extrême, qui, selon les experts, pourrait être déclenchée en cas d’arrêt du Nord Stream 1, consisterait à couper certaines industries non essentielles de l’approvisionnement en gaz, entraînant des ramifications importantes pour la plus grande économie d’Europe.

“Lorsque Poutine coupe l’approvisionnement en gaz, il utilise l’énergie comme une arme”, a écrit lundi le chancelier allemand Olaf Scholz dans un article d’opinion du Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Même l’Union soviétique n’a pas fait cela pendant la guerre froide”, a-t-il ajouté.

La stabilité des flux de gaz russes pendant la guerre froide était un argument maintes fois répété du prédécesseur de Scholz, Angela Merkel, qui a supervisé une montée en puissance de la dépendance allemande à l’égard de l’énergie russe, malgré la belligérance russe au-delà de ses frontières.

Mais même avant la guerre en Ukraine, les installations de stockage de gaz de l’Allemagne, qui détiennent le plus grand volume de l’UE, s’épuisaient. Les niveaux de stockage en février étaient inférieurs à un tiers – en partie le résultat de ce que de nombreux experts pensent avoir été une décision intentionnelle du Kremlin alors qu’il se préparait à la guerre.

L’énergie nucléaire est-elle verte ? La France et l’Allemagne mènent des camps opposés.

Le stockage était à des “niveaux historiquement bas” entre la fin de l’année dernière et février, a déclaré Philipp Heilmaier, chef de la division de l’approvisionnement énergétique futur à l’Agence allemande de l’énergie, un cabinet de conseil en énergie partiellement financé par l’État.

L’installation de stockage de Rehden – l’une des plus grandes d’Europe occidentale, avec une capacité de stockage de plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz – était pleine à moins de 1 %. L’installation était contrôlée par une filiale de Gazprom.

Les niveaux de stockage ont depuis rebondi à 64,6% dans l’ensemble et à 32,4% à Rehden, qui est désormais géré par une fiducie gouvernementale. Mais les efforts pour faire le plein ont stagné après que Gazprom a réduit les approvisionnements arrivant par Nord Stream 1 à 40% de sa capacité en juin. Et on s’inquiète de pouvoir atteindre l’objectif du gouvernement de niveaux de stockage globaux de 80 % d’ici le 1er octobre et de 90 % d’ici le 1er novembre.

“À l’heure actuelle, les installations de stockage de gaz sont partiellement épuisées”, a déclaré la semaine dernière l’Agence fédérale des réseaux, le régulateur allemand de l’électricité et du gaz, dans un rapport. “Ce développement rend difficile l’atteinte des niveaux de stockage nécessaires pour l’hiver et réduit les réserves pour une situation de pénurie de gaz.”

Et ce, malgré une baisse de la consommation. Au cours des cinq premiers mois de l’année, les Allemands ont utilisé 14% de gaz en moins qu’un an plus tôt, selon l’Association allemande des industries de l’énergie et de l’eau. L’association a attribué cela en partie à un hiver plus doux, mais aussi au comportement des consommateurs en réponse à une combinaison de prix plus élevés et à l’appel à économiser l’énergie.

L’emprise de la Russie sur le gaz pourrait renvoyer l’Europe au charbon

Markus Bauer-Schneider, 48 ans, qui vit à Berlin avec sa compagne et son bébé, a déclaré qu’il accordait plus d’attention à sa consommation d’énergie, non seulement à cause de la hausse des coûts, mais aussi à cause des problèmes d’approvisionnement.

“Nous vivons dans un vieil immeuble, et je suis déjà très sûr que nous n’utiliserons que la moitié de notre espace de vie en hiver”, a-t-il déclaré. « C’est pas mal de mètres carrés, donc nous ne chaufferons pas le salon en hiver. Ça n’en vaut plus la peine. »

La capitale élabore toujours ses plans d’économie d’énergie, avec des discussions sur l’opportunité d’éteindre les lumières de la porte de Brandebourg et de 200 bâtiments publics après minuit, d’atténuer les lampadaires et d’éteindre les feux de circulation la nuit. Mais Berlin est aussi à la hauteur de sa réputation d’inefficacité. Le journal Tagesspiegel a rapporté que la ville fait fonctionner 1 400 lampadaires à gaz jour et nuit parce que le mécanisme de la minuterie est cassé.

Bauer-Schneider a déclaré qu’il était prêt à faire des sacrifices. “Nous ne devrions pas recevoir d’essence d’un tel fou”, a-t-il déclaré, faisant référence à Poutine. “Alors vous devez réduire.”

D’autres ne sont pas encore disposés à renoncer à de petits luxes.

“Pour moi, une baignoire est une qualité de vie absolue”, a déclaré Michael von Wittke, 44 ans, qui a attesté qu’il avait déjà une très faible empreinte carbone. « Je peux m’y allonger pendant une ou deux heures, puis j’ajouterais même deux fois plus d’eau chaude. Pour moi, c’est l’un des fondements de ma qualité de vie. Je ne changerai cela que dans des circonstances très particulières.

Pourtant, Jens Suedekum, professeur d’économie à l’Université Heinrich-Heine de Düsseldorf et conseiller du ministère allemand du climat et de l’énergie, a déclaré que pour passer l’hiver sans intervention drastique du gouvernement sur le marché de l’énergie, les consommateurs doivent réduire l’offre dans le court terme.

Compte tenu des niveaux de stockage actuels, la demande de gaz des ménages privés doit baisser d’au moins 10%, a-t-il déclaré, bien qu’avec une réduction de 15 à 20%, la “possibilité de catastrophe serait beaucoup plus faible”.

“Les campagnes d’information et les ‘s’il vous plaît’ ne suffisent pas”, a-t-il déclaré. “Certaines personnes que vous pourriez atteindre, mais la grande majorité a besoin de signaux de prix pour réduire la demande.”

L’Allemagne a jusqu’à présent protégé les consommateurs de toute l’ampleur des hausses de prix – qui, autrement, auraient triplé ou quadruplé les factures d’énergie. Les Allemands actuellement employés ont droit à un paiement unique de 300 euros en septembre en compensation de leurs coûts énergétiques accrus.

Mais les experts disent que des augmentations de prix supplémentaires répercutées sur les consommateurs devraient s’accompagner d’une protection financière beaucoup plus importante pour les ménages vulnérables.

Déjà, au grand désarroi des organisations sociales, certaines villes prévoient des « centres de réchauffement » massifs pendant l’hiver pour les personnes vulnérables dans des bâtiments publics tels que des centres de loisirs.

Dans la ville de Ludwigsburg, juste au nord de Stuttgart, le chef des pompiers du district a déclaré que 5 000 sacs de couchage et lits étaient en cours de préparation. “Nous voulons être préparés”, a-t-il déclaré au journal FAZ.

Si le gaz est rétabli jeudi, ce sera un “énorme soulagement”, a déclaré Suedekum, le professeur d’économie, “au moins pour un peu de temps”.

Mais même alors, l’incertitude est susceptible de revenir.

“La réponse à long terme est les énergies renouvelables”, a-t-il déclaré. “C’est la réponse ultime à tous ces problèmes d’énergie.”