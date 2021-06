La Russie menace de couler des navires de guerre britanniques la prochaine fois après l’impasse sur la mer Noire

La RUSSIE a juré de couler les navires de guerre de la Royal Navy la prochaine fois qu’ils navigueront trop près de la Crimée.

Cela survient alors que les tensions montent à la suite de l’affrontement d’hier dans la mer Noire où le HMS Defender a été accusé d’avoir fait une « provocation délibérée » par la télévision contrôlée par le Kremlin, alors qu’il pénétrait dans des eaux réputées être le territoire russe.

La Russie a juré de couler tous les navires de guerre de la Royal Navy entrant dans les eaux de Crimée Crédit : MoD Russie

Cela survient après que le HMS Defender a été la cible de tirs lors d’un face-à-face tendu dans la mer Noire mercredi Crédit : PA

Le navire de 8 500 tonnes avait été placé en alerte rouge mercredi après midi lorsque, selon le ministère de la Défense de Poutine, le navire de la Royal Navy a traversé la frontière maritime de la Russie près du cap Fiolent.

Il a ensuite été bourdonné par 20 jets russes et poursuivi par deux navires des garde-côtes armés où les équipages ont ouvert le feu – larguant quatre bombes depuis l’avion au-dessus.

Aujourd’hui, un nouvel avertissement est arrivé du député étranger Sergey Ryabkov qui a averti que la Russie ne tolérerait pas la violation de leurs eaux.

Il a déclaré : « Nous pouvons faire appel au bon sens, exiger le respect du droit international.

« Si cela n’aide pas, nous pouvons bombarder non seulement dans la direction mais aussi sur la cible, si nos collègues ne comprennent pas.

« Je mets en garde tous ceux qui violent les frontières de l’État de la Fédération de Russie sous le slogan de la libre navigation, de telles mesures provocatrices, car la sécurité de notre pays passe avant tout. »

Un porte-parole du ministère de la Défense avait alors démenti que les bombes aient été larguées sur le trajet du navire de guerre et que les tirs aient été dirigés vers lui.

La confusion autour de l’incident a favorisé les accusations de l’ancien chef du renseignement de la défense, Lord West, selon lesquelles Vladimir Poutine « jouait au public local », ajoutant que ce comportement était « épouvantable ».

« En fin de compte, Poutine est un expert en désinformation et ses actions sont très imprudentes, et nous l’avons vu depuis trois ou quatre ans », a-t-il déclaré à LBC.

« Il ne fait aucun doute que le (HMS) Defender faisait valoir son droit de passage inoffensif d’un port à un autre.

« Poutine veut jouer devant son public local, il veut leur dire ‘ne suis-je pas dur, regarde ça, j’ai fait partir la Grande-Bretagne’, et c’est pourquoi je pense qu’ils ont menti sur le fait de tirer des coups de semonce sur le défenseur – ce qu’ils n’ont pas fait.

« Comme d’habitude, je crains que l’organisation de Poutine ne mente à ce sujet. »

Le navire placé en alerte rouge a traversé la frontière maritime de la Russie près du cap Fiolent. Crédit : MoD Russie

Le navire a été bourdonné par 20 jets russes qui auraient largué des bombes Crédit : MoD Russie

Poutine a été traité de menteur à propos de l’incident Crédit : Getty

Pendant ce temps, les médias britanniques ont décrit une histoire différente, rapportant que lorsque le navire s’est approché des eaux, ils auraient été confrontés à un petit navire russe.

Ses membres d’équipage ont beuglé « si vous ne changez pas de cap, je tirerai » sur l’énorme navire britannique.

Le navire russe a ensuite ouvert le feu à deux reprises – une fois à 12h06 et de nouveau à 12h08 – avant que les avions ne soient commandés.

Jonathan Beale, correspondant de la BBC pour la défense, était à bord du HMS Defender lorsque les coups de feu auraient été tirés.

« Nous avons entendu des tirs au loin, mais on pensait qu’ils étaient bien hors de portée », a-t-il déclaré.

Alors que le HMS Defender traversait la voie de navigation, il a été bourdonné par des jets russes.

« Le capitaine, Vincent Owen, a déclaré que le navire avait détecté plus de 20 avions militaires à proximité.

Il a ajouté : « Le commandant Owen a déclaré que sa mission était confiante mais non conflictuelle. »

Mais, ministre des Affaires étrangères, Ryabkov a nié cette version des événements, réitérant sa conviction que la Grande-Bretagne avait prévu de faire le pas.

Un reportage de la BBC montrait le capitaine Vincent Owens s’adressant aux marins à bord lors de l’incident

Les marins ont ensuite été placés en vigie après des avertissements des garde-côtes russes.

Ryabkov a déclaré : « Nous sommes scandalisés par leur [the UK’s] comportement, et nous voudrions noter que l’équilibre au bord de la confrontation est lourd de conséquences très graves pour ceux qui planifient de tels événements et essaient ensuite de les réaliser.

« C’est une situation très grave, nous condamnons les actions de la partie britannique. »

« L’intégrité territoriale de la Fédération de Russie est inviolable.

« L’inviolabilité de ses frontières est un impératif absolu, et nous protégerons tout cela à la fois par des méthodes politico-diplomatiques et, si nécessaire, militaires. »

Alors que l’information continuait, les médias russes ont soutenu les affirmations du ministre, rejetant le rapport exposé par la BBC rapportant l’incident via Jonathan Beale.

La version britannique était un « mensonge », a déclaré Channel One, tandis que NTV, propriété de Gazprom, a déclaré : « En Russie, ces déclarations sont considérées comme un autre mensonge, ce qui donne des raisons de croire que de tels incidents sont délibérément provoqués par l’Occident afin de trouver plus de raisons de faire pression sur (Moscou).

Rossiya 1 a rapporté : « L’armée britannique a fait une déclaration sciemment fausse selon laquelle il n’y avait eu aucun incident. »

Mais le journaliste de la BBC « a réfuté » le compte rendu officiel britannique et « a mis les choses au point ».

Il a confirmé que le Defender avait « délibérément » navigué dans des eaux considérées par Moscou comme les siennes, selon le rapport.

Les téléspectateurs ont été avertis de s’attendre à davantage de « provocations occidentales visant à présenter les actions de la Russie comme agressives ».

Le présentateur Igor Kozhevin a déclaré aux téléspectateurs: « Le Royaume-Uni et l’OTAN dans son ensemble veulent rappeler à la Russie qu’ils ne reconnaissent pas la Crimée comme russe.

« Nous connaissons leurs opinions. »

Un petit navire a été envoyé après que le Defender a « délibérément » navigué dans les eaux

Les médias russes ont également réfuté le récit britannique des événements

Le dernier incident dramatique survient alors que l’Ukraine chercherait à entrer dans l’OTAN, ce qui serait un coup dur pour le président russe Vladimir Poutine.

L’Ukraine et la Russie sont en désaccord depuis que Moscou a illégalement annexé la Crimée à Kiev, une décision qui a été condamnée par la communauté internationale.

Il aurait depuis soutenu des groupes rebelles combattant dans l’est de l’Ukraine et a été accusé d’avoir comploté de nouvelles saisies de terres.

L’Ukraine espère que l’adhésion à l’OTAN signifie qu’elle pourra faire appel au soutien total des États-Unis et du Royaume-Uni pour mettre fin aux tactiques d’intimidation de Poutine.

Poutine a massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l’Ukraine plus tôt cette année, faisant craindre une invasion.

La question a été discutée par Poutine et le président américain Joe Biden lors de leur sommet historique la semaine dernière, mais on pense que peu de progrès ont été réalisés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que plus de 90 000 soldats russes restent le long de leurs frontières et a déclaré que les tensions pourraient encore s’intensifier.

Kiev combat les séparatistes pro-russes dans les régions orientales de Donetsk et de Lougansk depuis 2014, après l’annexion de la Crimée par Moscou.

La guerre a fait plus de 13 000 morts.

S’exprimant après son sommet avec Poutine à Genève, le président américain Biden a qualifié les pourparlers de « positifs » – mais des divisions subsistent entre l’Occident et la Russie.

En fin de compte, j’ai dit au président Poutine que nous devons avoir des règles de base de la route que nous pouvons tous respecter », a-t-il déclaré.

Les États-Unis maintiendraient un « engagement indéfectible envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a-t-il ajouté, ajoutant qu’ils continueraient à chercher une réponse diplomatique sur la base de l’accord de paix de Minsk.

Lors de sa propre conférence de presse, Poutine a défendu les actions de son pays en Ukraine et a insisté sur le fait qu’ils suivaient simplement l’accord de Minsk – la Russie ayant toujours nié toute intention agressive envers son voisin occidental.