La Russie menace de cibler des satellites commerciaux occidentaux comme Starlink d’Elon Musk

Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Konstantin Vorontsov, a menacé cette semaine de cibler des satellites commerciaux occidentaux, comme Starlink du PDG de Telsa, Elon Musk, lors d’une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le programme d’exploration spatiale de Musk, SpaceX, a fait don d’environ 20 000 satellites Starlink, à l’usage de Kyiv depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, à un coût qui devrait dépasser 100 millions de dollars d’ici la fin de l’année.

Les satellites se sont avérés vitaux pour la communication des troupes ukrainiennes sur le terrain et le long des lignes de front, mais leur aide à Kyiv dans ses succès sur le champ de bataille est devenue un point sensible en Russie.

L’ENTREPRISE D’ELON MUSK DEVRAIT ÊTRE “NATIONALISÉE” POUR L’UKRAINE, SOUTIENT UN ÉCRIVAIN ATLANTIQUE

Vorontsov n’a pas mentionné directement Starlink, mais dans un communiqué mercredi, il a déclaré : “Nous voudrions souligner spécifiquement une tendance extrêmement dangereuse qui va au-delà de l’utilisation inoffensive des technologies spatiales et qui est devenue évidente lors des derniers développements en Ukraine”.

“À savoir, l’utilisation par les États-Unis et leurs alliés d’éléments d’infrastructure civils, y compris commerciaux, dans l’espace extra-atmosphérique à des fins militaires”, a-t-il ajouté, notant que l’utilisation des satellites “constitue[s] participation indirecte » à la guerre. « Les infrastructures quasi-civiles peuvent devenir une cible légitime de représailles.

La frustration aurait monté à Moscou et dans les propres rangs de la Russie face à son incapacité à maintenir le commandement et le contrôle alors que les forces ukrainiennes continuent d’avancer sur le champ de bataille.

LA RUSSIE CHAMPIONNE LA PROPOSITION DE “PAIX” D’ELON MUSK, L’UKRAINE REJETTE MUSK COMME À DEUX FACES

Vorontsov a fait valoir que les satellites commerciaux utilisés au profit de l’Ukraine pendant la guerre violent le Traité sur l’espace extra-atmosphérique et a averti qu’il pourrait déclencher une “course aux armements à part entière dans l’espace”.

Les commentaires du porte-parole interviennent alors que des spéculations ont fait surface la semaine dernière selon lesquelles SpaceX pourrait couper le financement des satellites ukrainiens si le ministère de la Défense n’acceptait pas de payer la facture.

Cependant, lundi, Musk a purgé l’air et dit dans un tweet qu’il avait déjà assuré le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov que SpaceX “ne quitterait pas Starlink même si [the Department of Defense] a refusé de fournir un financement “- un scénario qui semble probable car le secrétaire de presse du Pentagone, le brigadier général Pat Ryder, a déclaré la semaine dernière que les décisions commerciales appartenaient aux entreprises individuelles.

“Ce qu’une entreprise individuelle peut ou ne peut pas faire dans un coin particulier du monde incombe bien sûr à cette entreprise de décider et de faire”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Fox News Digital n’a pas pu contacter SpaceX dans l’immédiat pour commenter les menaces de la Russie.