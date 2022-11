La Russie martèle l’Ukraine avec des frappes de missiles après que Zelensky a appelé à la paix

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – La Russie a répondu à l’appel à la paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours aux dirigeants du G-20 mardi en tirant des volées de missiles sur des villes à travers l’Ukraine, frappant des zones résidentielles éloignées des lignes de front dans l’une des plus grandes frappes à ce jour. le pays. Kyiv, la capitale, Kharkiv à l’est et Lviv à l’ouest, figuraient parmi au moins six grandes villes signalant des frappes après que des sirènes de raid aérien ont retenti dans tout le pays en début d’après-midi, quelques heures seulement après que Zelensky, s’exprimant par liaison vidéo, a présenté un Plan de paix en 10 points aux dirigeants du G-20 lors d’un sommet à Bali, en Indonésie.

Au moins 85 missiles ont été tirés sur des cibles à travers le pays, ont déclaré des responsables ukrainiens, faisant de l’attaque de mardi l’une des plus répandues de la guerre de près de neuf mois. Comme lors des précédentes attaques de missiles russes, les infrastructures civiles critiques semblaient être une cible principale et des parties de plusieurs villes touchées se sont retrouvées sans électricité mardi après-midi.

Le barrage de missiles est intervenu moins d’une semaine après que les forces russes se sont retirées dans la défaite de la ville portuaire méridionale de Kherson, le dernier grand revers sur le champ de bataille de la guerre ratée du président Vladimir Poutine. En cédant Kherson, la Russie a perdu le contrôle de la seule capitale régionale que ses forces avaient réussi à capturer depuis le début de son invasion à grande échelle de l’Ukraine fin février.

Les maires du pays se sont tournés vers Twitter et Telegram pour exhorter les habitants à se mettre à l’abri alors que des vagues successives de frappes de missiles étaient lancées.

Deux immeubles d’appartements étaient en feu dans un quartier résidentiel de Kyiv, a écrit le maire de la ville, Vitaly Klitschko, sur Twitter, bien qu’il ne soit pas clair si les dégâts ont été infligés par une frappe de missile réussie ou des parties d’un missile interceptées par les défenses aériennes ukrainiennes.

Une centrale électrique était située à proximité de l’un des bâtiments en feu à Kyiv, et le maire de Kharkiv, dans le nord-est, a déclaré que certaines parties de la ville étaient sans électricité après des coups sur les infrastructures énergétiques. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

La plupart des frappes de mardi ont eu lieu dans le centre et le nord du pays, des zones qui ont été relativement épargnées par la guerre pendant la majeure partie de l’année, a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Kirill Timoshenko.

Timoshenko a exhorté les Ukrainiens à économiser l’énergie et a mis en garde contre les pannes d’électricité. « La situation dans la capitale est extrêmement difficile », a-t-il déclaré. « Utilisez l’électricité avec parcimonie et continuez ! Les terroristes seront toujours vaincus.

Des témoins racontent détentions, tortures, disparitions à Kherson occupée

Les responsables ukrainiens ont déclaré que l’attaque offrait la dernière preuve tangible que Moscou n’était pas intéressée par des pourparlers de paix, malgré les affirmations publiques ces dernières semaines selon lesquelles la Russie était prête à négocier un règlement.

“La Russie répond au puissant discours de Zelensky au G-20 par une nouvelle frappe de missiles”, a écrit sur Twitter le chef d’état-major de Zelensky, Andriy Yermak. « Est-ce que quelqu’un pense sérieusement que le Kremlin veut vraiment la paix ? Il veut l’obéissance.

Les 10 conditions de Zelensky pour un règlement de paix comprenaient un retrait complet des forces russes de tous les territoires occupés et la restauration de la souveraineté territoriale de l’Ukraine, le paiement des réparations par la Russie, la libération de tous les prisonniers et citoyens ukrainiens déportés et la responsabilité des crimes de guerre.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a été laissé pour défendre la guerre de la Russie contre l’Ukraine lors du sommet du G-20 après que le président Vladimir Poutine a refusé d’y assister en personne, a insisté mardi sur le fait que la Russie était disposée à négocier avec l’Ukraine sur la fin de la guerre et il accusé Kyiv d’avoir évité les pourparlers de paix.

La Russie, cependant, insiste toujours sur le fait que l’Ukraine doit accepter la perte du territoire illégalement annexé, y compris les régions de Kherson, Lougansk, Donetsk et Zaporizhzhia.

. Ces derniers jours, les propagandistes de l’État russe ont réitéré que les conditions de la Russie pour mettre fin à la guerre restent la «dénazification et la démilitarisation» de l’Ukraine, même si des responsables comme Lavrov affirment qu’il n’y a pas de conditions préalables aux pourparlers.

“Si quelqu’un refuse, c’est l’Ukraine – et plus longtemps il refusera, plus il sera difficile de s’entendre”, a déclaré Lavrov dans des commentaires aux journalistes, ont rapporté les médias officiels. Il a déclaré que l’Ukraine avait présenté des propositions “irréalistes et inadéquates”.

La demande centrale de l’Ukraine est que la Russie retire ses forces d’Ukraine et rétablisse le contrôle de l’Ukraine sur ses frontières.

“La Russie doit retirer toutes ses troupes et formations armées du territoire ukrainien”, a déclaré Zelensky dans son discours aux dirigeants du G-20, qu’il a commencé par noter qu’une copie de son plan de paix avait été fournie à chacun d’eux dans leur propre langue « en signe de respect ».

“Le contrôle de l’Ukraine sur toutes les sections de notre frontière d’Etat avec la Russie doit être rétabli”, a déclaré Zelensky. « Cela se traduira par une cessation réelle et complète des hostilités. Chaque jour de retard signifie de nouveaux décès d’Ukrainiens, de nouvelles menaces pour le monde et une augmentation insensée des pertes dues à [the] la poursuite de l’agression russe – des pertes pour tout le monde dans le monde.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également blâmé Kyiv, affirmant que “de facto et de jure, l’Ukraine ne peut pas et ne veut pas négocier”, de sorte que la guerre continuerait.

En visite à Kherson libéré, Zelensky voit “le début de la fin de la guerre”

Lavrov a décrit le discours du dirigeant ukrainien Zelensky au G-20 comme “russophobe et agressif” et a appelé les nations occidentales à le “discipliner” – dans des commentaires qui ont une fois de plus souligné la vision de la Russie de l’Ukraine comme un non-État, dépourvu de sa propre agence.

“Nous voulons voir des preuves concrètes que l’Occident est sérieusement intéressé à discipliner Zelensky et à lui expliquer que cela ne peut pas continuer, que ce n’est pas dans l’intérêt du peuple ukrainien et d’eux-mêmes”, a déclaré Lavrov aux journalistes.

Le Kremlin a déclaré plus tôt que Poutine avait décidé de ne pas assister au G-20 en personne en raison de son emploi du temps et de “la nécessité pour lui d’être en Fédération de Russie”, bien que Poutine ait voyagé hors de Russie depuis qu’il a envahi l’Ukraine, notamment dans la ville ouzbèke de Samarkand. , et à Téhéran, la capitale de l’Iran.

Au lieu de se rendre à Bali, Poutine a rencontré un groupe patriotique, le comité Pobeda, et il a accusé les nations occidentales de déformer l’histoire pour affaiblir la Russie et « créer les conditions préalables à de nouvelles actions agressives », contre elle.

Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Kremlin a affirmé à plusieurs reprises être victime d’une agression extérieure ou insisté sur le fait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’attaquer.

Poutine a également signé un décret nommant deux villes ukrainiennes – Mariupol et Melitopol – qui sont sous occupation sur un territoire que la Russie prétend avoir illégalement annexé, comme “Villes de la gloire militaire” russes, soulignant une fois de plus l’accaparement des terres par la Russie en Ukraine.

Peskov, a également insisté sur le fait que Kherson, que Moscou a rendu la semaine dernière, reste la capitale de la région de Kherson.

Alors que les attaques de missiles de mardi faisaient partie d’une stratégie en cours du Kremlin visant à dégrader les infrastructures de l’Ukraine à l’approche de l’hiver, les frappes aériennes semblaient également destinées à démontrer que la Russie peut encore infléchir les dégâts bien qu’elle ait été forcée à plusieurs reprises de se retirer de ses objectifs militaires.

Les hommes en âge de combattre en Russie se cachent toujours de peur d’être envoyés à la guerre

Alors que la Russie devient plus isolée et autocratique, Poutine a écrasé la dissidence, promu les nationalistes militaristes et mené une croisade répressive contre les militants, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme.

Mardi, il s’en est pris aux traîtres en Russie qu’il a accusés d’utiliser des “intérêts pseudo-nationalistes” pour cacher leurs trahisons.

Poutine a déclaré que le pays doit “démasquer toutes les tentatives de ce genre et montrer la vérité – bonnes ou mauvaises, mais des informations objectives, s’en assurer une fois de plus, comprendre et laisser cette vérité aux générations futures”.

Peskov a exclu le paiement de réparations à l’Ukraine, qualifiant cela d’effort pour voler les réserves de devises étrangères et d’or de la Russie, après un vote non contraignant de l’Assemblée générale des Nations Unies lundi appelant la Russie à indemniser l’Ukraine pour les dommages de guerre. “Cette décision n’est pas juridiquement contraignante, c’est ainsi que nous la traiterons”, a déclaré Peskov. “Nous sommes catégoriquement contre.”