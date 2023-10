La Russie libère quatre enfants ukrainiens après médiation du Qatar

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — La Russie a accepté de libérer quatre enfants ukrainiens – âgés de 2 à 17 ans – et de leur permettre de les rendre à leurs familles en Ukraine après l’intervention du Qatar en tant que médiateur, selon un responsable gouvernemental informé du dossier. Deux des enfants sont désormais de retour chez des proches et deux autres devraient retrouver leur famille dans les prochains jours, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de négociations diplomatiques sensibles.

Le rôle du Qatar dans les négociations, qui ont duré plusieurs mois, est intervenu à la demande du gouvernement ukrainien.

Les enfants ukrainiens sont passés par l’ambassade du Qatar à Moscou et ont emprunté différents chemins pour rentrer chez eux. Certains ont voyagé ou devaient voyager de la Russie vers l’Ukraine via l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. D’autres sont passés par la Biélorussie.

Les arrangements de voyage impliquaient plusieurs types de transport, notamment un convoi diplomatique, un train et un avion privé affrété à travers le Qatar, a indiqué le responsable.

« Nous saluons les nouvelles positives d’aujourd’hui concernant la réunification des enfants avec leurs familles en Ukraine grâce aux efforts de médiation du Qatar », a déclaré Lolwah Al-Khater, ministre d’État du Qatar chargée de la coopération internationale, dans un communiqué. Ces dernières semaines, les responsables qatariens ont engagé un « dialogue continu avec nos homologues ukrainiens et russes », a-t-elle déclaré.

Les réunifications marquent une évolution majeure dans ce qui est devenu l’une des questions les plus controversées et les plus sensibles depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

Ils braquent également les projecteurs diplomatiques sur le Qatar. Le petit pays du Golfe a souvent servi de négociateur clé dans les crises mondiales et pourrait jouer un rôle démesuré dans les négociations concernant la guerre en cours entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza.

En mars, les juges de la Cour pénale internationale de La Haye ont émis des mandats d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, et les ont accusés de crimes de guerre, affirmant qu’ils portaient tous deux une responsabilité individuelle dans « l’expulsion illégale ». » et « transfert illégal » d’enfants ukrainiens vers la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé les mandats d’arrêt comme étant « scandaleux et inacceptables », mais également hors de propos pour la Russie sur le plan juridique, car la Russie n’est pas partie à la Cour pénale internationale.

Au moment où les mandats d’arrêt avaient été émis, le procureur général ukrainien Andriy Kostin avait déclaré que l’Ukraine enquêtait sur quelque 16 000 cas d’expulsions forcées d’enfants.

Poutine a approuvé en mai 2022 un décret facilitant l’adoption par les familles russes d’enfants ukrainiens retirés de la zone de guerre et Lvova-Belova était parmi les Russes à le faire, en adoptant un garçon de la ville assiégée de Marioupol.

Le Premier ministre qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, qui est également ministre des Affaires étrangères, s’est rendu à Moscou en juin, où il a rencontré Poutine et d’autres hauts responsables.

Le mois suivant, il s’est rendu en Ukraine, où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et a promis 100 millions de dollars d’aide humanitaire pour les efforts de santé, d’éducation et de déminage. Lors de cette visite, le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a publiquement remercié le Qatar pour sa volonté de jouer un rôle de médiateur dans le retour des enfants ukrainiens de Russie.

L’ampleur du transfert d’enfants vers la Russie n’est pas claire. Le responsable a déclaré qu’une liste ukrainienne contient les noms de milliers d’enfants alors qu’une liste russe n’en contient que des centaines – une divergence qui pourrait rendre difficile la recherche et le retour de tous les enfants recherchés par l’Ukraine.

Déplacer de force des enfants ou leur retirer leur identité est généralement considéré comme un crime de guerre, mais il est peu probable que les mandats d’arrêt de la CPI aboutissent à une comparution devant le tribunal à moins que Poutine ou Lvova-Belova ne se rendent dans un pays disposé à les arrêter.

Poutine n’a pas participé au sommet des dirigeants des pays des BRICS en Afrique du Sud en août, craignant d’être arrêté. La semaine dernière, il a effectué un rare voyage à l’étranger, au Kirghizistan.

Les quatre enfants ukrainiens rentrés chez eux cette semaine sont les premiers à être libérés dans le cadre des négociations avec le Qatar, car « toutes les parties ont convenu qu’elles avaient retrouvé leurs parents, les documents concordaient tous ». [and] ils pourraient être réunis », a déclaré le responsable.

Si tout se passe bien, a ajouté le responsable, cela pourrait ouvrir la voie à d’autres retours.

Des photos de l’agence de presse du Qatar examinées par le Washington Post avant leur publication montraient un jeune garçon, le visage flou, assis entre sa grand-mère et Lvova-Belova. D’autres photos le montraient en train d’étreindre et de serrer la main d’un diplomate qatari.

L’enfant de 2 ans, qui retournera dans la région de Jytomyr en Ukraine, était à l’hôpital – et n’avait que 6 mois – lorsque la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022 et « a perdu le contact avec sa mère », selon le officiel.

Les deux hommes ont depuis été réunis en Russie et devraient se rendre en Ukraine cette semaine. Les détails sur la manière et le moment où l’enfant de l’époque a été transféré sous la garde russe ne sont pas clairs. Les forces russes ont occupé certaines parties de la région de Jytomyr au cours des premières semaines de la guerre avant d’être contraintes de battre en retraite.

Un garçon de 7 ans, qui vivait dans un foyer pour enfants en Russie, a récemment retrouvé sa grand-mère, qui s’est rendue en Russie via l’Estonie, a indiqué le responsable. Le couple est maintenant sur le chemin du retour en Ukraine. La mère du garçon, arrêtée en Russie, y est toujours détenue. On ne sait pas exactement quand ni pourquoi elle a été détenue.

Le groupe comprend également un garçon de 9 ans qui vivait avec ses grands-parents dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine, lorsque la Russie a envahi et occupé la région, y compris la capitale régionale. Le garçon devrait rentrer en Ukraine mercredi.

La jeune fille de 17 ans, dont la famille n’a pas pu venir la chercher en Russie, devrait également retrouver ses proches mercredi.

Certains autres enfants ukrainiens détenus en Russie ont également été remis à leurs parents au cas par cas, généralement après qu’un parent se soit rendu en Russie et les ait personnellement escortés chez eux, une tâche qui peut être difficile, dangereuse et financièrement impossible pour de nombreux Ukrainiens. des familles.