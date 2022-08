La Russie libère l’ex-maire mais il fait toujours face à des accusations pour propos

Un tribunal russe a ordonné jeudi la libération d’un ancien maire de la quatrième plus grande ville du pays dans l’attente d’une enquête et d’un procès sur les accusations dont il fait l’objet pour avoir critiqué l’opération militaire russe en Ukraine.

Yevgeny Roizman, 59 ans, qui a été maire d’Ekaterinbourg de 2013 à 2018, a été autorisé à marcher librement, mais il lui a été interdit d’assister à des événements publics, d’utiliser Internet, le téléphone ou le courrier et de communiquer avec quiconque autre que ses avocats et sa famille proche.

La police a arrêté Roizman mercredi. Il a déclaré aux journalistes que l’affaire contre lui avait été ouverte en vertu d’une nouvelle loi adoptée après que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février. Il risque jusqu’à trois ans de prison s’il est reconnu coupable.

Les tribunaux russes ont condamné Roizman à une amende trois fois plus tôt cette année pour des accusations similaires, ouvrant la voie à une affaire pénale que la loi autorise pour les récidivistes.

Roizman, critique acerbe du Kremlin, est l’une des figures de l’opposition les plus visibles et les plus charismatiques de Russie. Pendant son mandat de maire, il a joui d’une grande popularité à Ekaterinbourg, une ville de 1,5 million d’habitants dans les montagnes de l’Oural.

Son arrestation a déclenché des protestations en sa faveur et un manifestant a été arrêté et condamné à 15 jours de prison.

Roizman a déclaré que les accusations criminelles portées contre lui avaient été déclenchées par le fait qu’il qualifiait les actions du Kremlin en Ukraine d’« invasion ». Le Kremlin la décrit comme une « opération militaire spéciale ».

Quelques jours après que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, le parlement russe contrôlé par le Kremlin a approuvé une législation interdisant le dénigrement présumé de l’armée russe ou la diffusion de “fausses informations” sur l’opération militaire du pays en Ukraine.

Les tribunaux russes ont de plus en plus infligé des amendes et, parfois, des peines de prison aux détracteurs de l’action de Moscou en Ukraine.

OVD-Info, un groupe d’aide juridique qui suit les arrestations politiques en Russie, a dénombré 90 affaires pénales pour diffusion de fausses informations sur l’armée russe depuis le 24 février.

Selon Net Freedoms, un autre groupe d’aide juridique axé sur les affaires de liberté d’expression, à la mi-août, il y avait jusqu’à 4 000 affaires administratives pour dénigrement des forces armées.

Roizman reste l’une des rares personnalités visibles de l’opposition en Russie qui n’a pas encore été emprisonnée ou qui n’a pas fui le pays sous la pression des autorités. Deux autres éminents politiciens de l’opposition, Ilya Yashin et Vladimir Kara-Murza, ont été arrêtés en vertu de la même loi que Roizman et risquent jusqu’à 10 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.

Des accusations similaires ont récemment été portées contre huit proches collaborateurs du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, le critique le plus connu de Poutine. Tous ont quitté la Russie après avoir fait l’objet de multiples enquêtes criminelles.

