La Russie, les États-Unis ou les piranhas ? Il n’y a qu’un seul moyen de savoir qui a détruit les pipelines Nord Stream : une enquête en bonne et due forme

Le dernier exposé d’un journaliste vétéran semble étayer les affirmations antérieures selon lesquelles Washington était derrière les explosions

En septembre dernier, le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Allemagne a explosé, suivi de sa ligne sœur aînée, Nord Stream 1. Il s’agissait d’une attaque contre les infrastructures européennes, contre sa sécurité énergétique et contre l’environnement, car de grandes quantités de gaz naturel se sont déversées dans la mer Baltique.

L’argument immédiat de la classe politique et médiatique occidentale était que Moscou avait probablement attaqué ses propres pipelines alors que Nord Stream était une source importante de revenus et d’influence. Au lieu de présenter des preuves ou une motivation cohérente, ils ont affirmé que cela faisait partie du mythique « livre de jeu russe ».

Partout en Occident, on a considéré qu’il s’agissait de colportage de théories du complot et de propagande russe, pour même suggérer que les États-Unis bénéficieraient de la situation. Dans une ultime démonstration de discipline de bloc, ou de syndrome de Stockholm, les Américains ont pu célébrer la destruction de l’oléoduc tandis que les Européens de l’Ouest ont dénoncé avec ferveur toute allégation contre leur allié comme étant de la désinformation. L’incident est apparemment tombé dans les mémoires car la classe politico-médiatique n’a aucun intérêt pour une enquête ouverte et la sensibilisation du public a été diluée.

Seymour Hersh, le journaliste d’investigation qui a révélé la dissimulation du massacre américain de My Lai en 1968 au Vietnam et le scandale de la prison d’Abu Ghraib en Irak vers 2004, a maintenant publié un rapport accusant les États-Unis d’être responsables de l’attaque contre les pipelines Nord Stream. Le rapport aboutira-t-il à accorder à l’attaque le débat sérieux et l’enquête qu’elle mérite, ou tenteront-ils d’aller de l’avant en dénonçant Hersh comme un vieux « poutiniste » sénile ?

En savoir plus Les hauts responsables de la sécurité russe commentent le rapport sur l’explosion de Nord Stream

Intérêt des États-Unis pour la destruction de Nord Stream 2

Les craintes historiques des États-Unis concernant l’intégration économique entre l’Allemagne et la Russie se sont concrétisées avec les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui acheminaient l’énergie directement entre les deux géants européens. Les États-Unis ont été remarquablement ouverts sur leur désir et leur intention de perturber le projet de gazoduc germano-russe. Washington a résisté à la construction de Nord Stream 2 pendant des années, condamné l’Allemagne pour sa participation, et même sanctionné les entreprises européennes qui ont participé au projet.

La RAND Corporation a publié un rapport en 2019, commandé par l’armée américaine, sur la manière d’étendre et d’affaiblir la Russie. La coopération énergétique entre Berlin et Moscou a été identifiée comme une source clé de revenus économiques russes et d’influence en Europe, et le rapport préconise que “Une première étape consisterait à arrêter Nord Stream 2.” En juillet 2020, le secrétaire d’État américain de l’époque, Mike Pompeo, a averti :

Nous ferons tout notre possible pour nous assurer que ce gazoduc ne menace pas l’Europe.

Le gazoduc Nord Stream a été fréquemment menacé alors que le conflit en Ukraine s’intensifiait. Le sénateur américain Tom Cotton a déclaré en mai 2021 que “il est encore temps de l’arrêter… Tuez Nord Stream 2 maintenant, et laissez-le rouiller sous les vagues de la Baltique”. Le 14 janvier 2022, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a affirmé : “Nous avons clairement indiqué aux Russes que l’oléoduc est en danger s’ils se déplacent plus loin en Ukraine.” Le 3 février, le sénateur Ted Cruz a appelé à la fin de Nord Stream : “Ce pipeline doit être arrêté et le seul moyen d’empêcher son achèvement est d’utiliser tous les outils disponibles pour le faire.”

En savoir plus Snowden commente les révélations de Nord Stream

Le 7 février 2022, le président Biden se tenait à côté du chancelier allemand Scholz alors qu’il avertissait que si la Russie envahissait l’Ukraine, alors “il n’y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin.” Interrogé par un journaliste sur la façon dont il détruirait quelque chose sous contrôle allemand, Biden a répondu : “Je vous promets que nous pourrons le faire”. La sous-secrétaire d’État à la politique, Victoria Nuland, a également répété la menace : “Je veux être très clair : si la Russie envahit l’Ukraine d’une manière ou d’une autre, Nord Stream 2 n’avancera pas.”

Le 26 septembre 2022, la menace s’est apparemment matérialisée lorsque les pipelines germano-russes Nord Stream ont été détruits dans une explosion sous-marine. Le lendemain, le 27 septembre 2022, des dirigeants de Pologne, de Norvège et du Danemark ont ​​assisté à une cérémonie en Pologne pour marquer l’ouverture du nouveau tuyau baltique Norvège-Pologne qui remplacerait la dépendance vis-à-vis de Nord Stream.

Après l’attaque du Nord Stream, l’ancien ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorski a tweeté “Merci, USA”, accompagné d’une photo du pipeline détruit. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a alors affirmé, sans ambages, que la destruction de Nord Stream présentait « une formidable opportunité. C’est une formidable opportunité de supprimer une fois pour toutes la dépendance vis-à-vis de l’énergie russe. Blinken a également proposé d’aider l’Europe occidentale en remplaçant le gaz russe par du carburant américain beaucoup plus cher. Récemment, Nuland a également pesé alors qu’elle soutenait “Je suis, et je pense que l’Administration est, très heureuse de savoir que Nord Stream 2 est maintenant, comme vous aimez le dire, un morceau de métal au fond de la mer.”

En savoir plus La Maison Blanche répond à la nouvelle enquête sur Nord Stream

Enquête sur l’attaque

Les États-Unis ont rejeté toute implication dans la destruction de Nord Stream et ont plutôt pointé du doigt Moscou comme le coupable probable. La Russie n’a pas eu accès à l’enquête suédoise, et puis il y a l’étrange incident de Stockholm refusant même de partager ses conclusions avec l’Allemagne et le Danemark car les résultats sont “trop ​​​​sensibles”.

Les médias ont également été très diligents pour défendre le récit de Washington. Par exemple, lorsque le professeur Jeffrey Sachs a accusé les États-Unis d’avoir saboté le pipeline et d’avoir cité les preuves radar, il a été rapidement retiré des ondes.

Cette semaine, Seymour Hersh a publié un article intitulé “Comment l’Amérique a éliminé le pipeline Nord Stream”. Hersh cite une source au sein du renseignement américain, qui a fourni des détails très précis sur la prise de décision et l’opération de destruction du pipeline. Apparemment, les États-Unis ont été aidés par la Norvège pour attaquer le pipeline. Le rapport de Hersh a renouvelé les appels de Moscou à l’ouverture et son insistance pour que les coupables soient punis.

Les allégations contenues dans le rapport de Hersh sont basées sur une seule source et ne sont pas des preuves tangibles, bien que le rapport mérite certainement un débat et une enquête.

D’une manière ou d’une autre, nous méritons de savoir qui était responsable – la Russie, les États-Unis ou, peut-être, même des poissons aux dents acérées ?