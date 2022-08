La Russie lancera un satellite espion pour l’Iran, mais l’utilisera d’abord au-dessus de l’Ukraine

La perspective d’un satellite iranien amélioré a exacerbé les inquiétudes parmi les voisins et les adversaires de l’Iran, ainsi que parmi les responsables militaires et du renseignement aux États-Unis. En plus de mener une surveillance militaire à ses propres fins, selon les experts, l’Iran pourrait partager les images avec des milices pro-iraniennes dans toute la région. Il s’agit notamment des rebelles houthis qui combattent les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite au Yémen, des combattants du Hezbollah dans le sud du Liban et des milices chiites en Irak et en Syrie. Les milices pro-iraniennes ont été liées à des attaques répétées de roquettes et de drones contre des bases militaires irakiennes qui accueillent des troupes américaines et des entraîneurs militaires.