La Russie lance une vaste attaque au missile contre l’infrastructure énergétique de l’Ukraine

Vidéo Le maire de Kyiv a déclaré qu’au moins une personne avait été tuée après que la Russie a frappé la capitale dans le cadre d’une vaste attaque aérienne visant plusieurs villes à travers l’Ukraine. Le crédit Le crédit… Gleb Garanich/Reuters

KYIV, Ukraine – La Russie a tiré une centaine de missiles sur des cibles à travers l’Ukraine mardi, l’une des plus vastes attaques aériennes depuis le début de l’invasion, provoquant des explosions dans au moins six régions, dont Kyiv, la capitale, quelques jours seulement après le retrait de Moscou d’une ville clé en le sud.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram que la plupart des frappes visaient les systèmes énergétiques du pays. Quinze éléments d’infrastructure énergétique ont été endommagés, selon Kyrylo Timochenko, un haut responsable du bureau du président.

Des responsables de communautés à travers le pays ont signalé des pannes de courant et au moins une personne a été tuée dans la capitale, Kyiv, a écrit le maire de la ville, Vitali Klitschko, sur Telegram. Des témoins ont déclaré qu’un fragment d’un missile abattu par la défense aérienne avait frappé l’immeuble de la personne.

Les attaques – les plus grandes frappes coordonnées sur le système énergétique depuis l’étoile de la guerre, selon le ministre ukrainien de l’énergie, Herman Halushchenko – ont également provoqué des explosions dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, la ville occidentale de Lviv et d’autres villes, ont déclaré des responsables. sur Télégramme. Des sirènes de raid aérien ont également retenti dans la ville méridionale de Mykolaïv.

Yuriy Ihnat, un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, a déclaré qu’une centaine de missiles avaient été tirés, une salve qui a dépassé les 84 roquettes lancées par la Russie le 10 octobre, le premier jour d’un assaut contre les infrastructures ukrainiennes qui a duré des semaines.

Mais les systèmes de défense aérienne de l’Ukraine semblent avoir détruit un nombre important de missiles, comme lors d’autres attaques récentes. Soixante-dix des missiles tirés par la Russie mardi avaient été abattus, l’armée de l’air du pays écrit sur Twitter.

Les nouvelles attaques ont suivi l’un des moments les plus triomphants de la guerre en Ukraine : la reprise de Kherson, une ville stratégiquement importante du sud de l’Ukraine. Après le retrait des forces russes la semaine dernière, M. Zelensky a effectué une visite inopinée dans la ville, disant aux habitants que ce moment marquait « le début de la fin de la guerre ».

La perte de Kherson – la seule capitale provinciale que Moscou s’était emparée depuis qu’elle a envahi le pays en février – a été un coup dur pour la Russie et a suscité des critiques de la stratégie du Kremlin par certains des commentateurs pro-guerre du pays.

Alors que l’Ukraine a progressivement pris de l’ampleur sur le champ de bataille ces derniers mois, notamment avec une offensive dans le nord-est qui a repris de larges pans de territoire en septembre, les responsables ukrainiens et occidentaux ont averti que la Russie intensifierait ses efforts pour briser la détermination de l’Ukraine et renforcer le sentiment de confiance. .

La Russie s’est surtout concentrée sur la capacité de l’Ukraine à fournir de l’électricité à ses habitants à l’approche de l’hiver. Les forces russes ciblent les infrastructures ukrainiennes depuis des semaines, des assauts qui ont fréquemment interrompu le service électrique et forcé les équipes de réparation à se précipiter pour suivre le rythme.

Mardi, les autorités locales ont signalé des pannes dans plusieurs régions du pays. Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a déclaré que les employés de la ville tentaient de rétablir le courant après l’attaque, tandis que Serhiy Gamalii de l’administration militaire de Khmelnytskyi a déclaré que le service électrique avait également été coupé.

Les effets des frappes ont même traversé les frontières de l’Ukraine. Certaines parties de la Moldavie, qui sont étroitement liées au réseau électrique ukrainien, ont également perdu le service, mais de nombreuses localités ont rapidement été reconnectées, selon un vice-ministre moldave de l’Intérieur.

L’armée de l’air ukrainienne a averti cette semaine que Moscou stockait des missiles pour renouveler ses assauts, qui dévastent les infrastructures énergétiques depuis le mois dernier. Les forces russes ont lancé une série d’attaques dévastatrices le 10 octobre, y compris avec des drones, qui ont ciblé plus de 10 villes, dont Kyiv. Cela faisait suite à une explosion sur le pont reliant la péninsule de Crimée et la Russie que Moscou imputait à l’Ukraine.

Depuis lors, la Russie a fréquemment attaqué les systèmes énergétiques de l’Ukraine.

Les grèves de mardi ont eu lieu le jour même où M. Zelensky s’est adressé aux dirigeants mondiaux réunis à Bali pour une réunion du Groupe des 20 nations. Andriy Yermak, un conseiller de M. Zelensky, a déclaré que le moment n’était pas un hasard.

“Est-ce que quelqu’un pense sérieusement que le Kremlin veut vraiment la paix?” il écrit sur Twitter. « Il veut l’obéissance. Mais au bout du compte, les terroristes perdent toujours. »

Matthieu Mpoke Bigg et Monika Pronczuk reportage contribué.