La Russie lance une sonde lunaire pour la première fois en un demi-siècle

La Russie a lancé vendredi une sonde spatiale lunaire, la première du pays en près de 50 ans.

L’atterrisseur Luna-25 – lancé depuis le cosmodrome de Vostochny aux premières heures de l’heure locale de Moscou – est le premier atterrisseur lunaire lancé par la Russie depuis 1976.

« Pour la première fois de l’histoire, l’atterrissage lunaire aura lieu au pôle sud lunaire. Jusqu’à présent, tout le monde a atterri dans la zone équatoriale », a déclaré Alexander Blokhin, haut responsable de Roscosmos.

UNE ÉVACUATION DE MASSE ORDONNÉE ALORS QUE LES FORCES RUSSES INTENSIFIENT L’OFFENSIVE EN UKRAINE

Roscosmos est une entreprise de voyage spatial exploitée par l’État et basée en Russie. Elle a été créée en 1992 sous le nom d’Agence spatiale fédérale russe après l’effondrement de l’Union soviétique.

Il est dirigé par Yuriy Borisov, qui a précédemment été vice-Premier ministre sous le président russe Vladimir Poutine.

« L’étude de la Lune n’est pas le but », a déclaré l’analyste spatial russe Vitaly Egorov. « L’objectif est la compétition politique entre deux superpuissances – la Chine et les États-Unis – et un certain nombre d’autres pays qui veulent également revendiquer le titre de superpuissance spatiale. »

La sonde devrait entrer sur l’orbite de la lune dans environ cinq jours. Roscosmos s’attend alors à ce que la sonde atterrisse sur la surface lunaire vers le 21 août.

La Russie, alors URSS, a été le premier pays à envoyer un homme dans l’espace lorsque Youri Gagarine a fait le tour de la Terre en 1961 via le Vostok 1.

LA RUSSIE LANCE UNE FUSÉE AVEC UN SATELLITE MILITAIRE, L’ONU CHERCHE À BLOQUER LA COURSE AUX ARMES DANS L’ESPACE

Ce sera la première tentative de la Russie post-soviétique de placer un vaisseau spatial sur la Lune, et son succès ou son échec donnera le ton pour les futures missions spatiales.

La Russie et la Chine ont de plus en plus investi et amélioré leurs programmes spatiaux ces dernières années, créant de nouvelles menaces pour La sécurité américaine dans l’espace extra-atmosphérique.

Selon des responsables de la Defense Intelligence Agency (DIA), les deux pays ont réorganisé et réformé leurs forces spatiales.

L’année dernière, la Russie et la Chine ont signé un accord pour développer une station lunaire commune.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les plans de la base lunaire, surnommée la Station internationale de recherche lunaire, ont été révélés pour la première fois en juin 2021 lors de la Conférence mondiale sur l’exploration spatiale à Saint-Pétersbourg par Roscosmos et l’Administration nationale de l’espace de Chine.

Selon le rapport de la DIA, la Russie soutient publiquement un accord de maîtrise des armements spatiaux – mais sa doctrine militaire indique le contraire. L’évaluation de la DIA est que « la Russie considère l’espace comme un domaine de combat et que la suprématie dans l’espace sera un facteur décisif pour gagner les conflits futurs ».

Amy Munneke et Caitlin McFall de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.