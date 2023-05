La Russie lance une nouvelle vague de frappes meurtrières contre l’Ukraine avant les vacances du Jour de la Victoire

Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu 35 drones de fabrication iranienne au-dessus de Kiev lors du dernier assaut nocturne de la Russie, alors que les attaques à travers l’Ukraine par les forces du Kremlin ont tué quatre civils, ont annoncé lundi des responsables.

Les bombardements sont survenus alors que Moscou imposait une sécurité renforcée à la veille des commémorations traditionnelles de la Place Rouge marquant la défaite de l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cinq personnes dans la capitale ukrainienne ont été blessées par la chute de débris de drones, selon Serhii Popko, chef de l’administration militaire de la ville de Kiev. Les alarmes de raid aérien ont retenti pendant plus de trois heures pendant la nuit.

L’épave d’un drone a frappé un immeuble de deux étages dans le quartier de Svyatoshynskyi, à l’ouest de Kiev, tandis que d’autres débris ont heurté une voiture garée à proximité, y mettant le feu, a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, dans un article de Telegram.

Une vue extérieure des dommages causés à un immeuble de grande hauteur à Kiev est montrée, résultat d’une grève nocturne russe lundi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Le bombardement russe de 127 cibles dans le nord, le sud et l’est de l’Ukraine a tué trois civils, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense.

Les forces du Kremlin ont utilisé des chars, des drones, des mortiers, des avions de combat, plusieurs lance-roquettes et des missiles sol-air pour bombarder l’Ukraine, selon le rapport.

Des bombardiers russes à longue portée ont lancé jusqu’à huit missiles de croisière dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités. Une personne a été tuée et trois blessées.

Certains des missiles de croisière de l’ère soviétique tirés contre la région d’Odessa se sont autodétruits ou sont tombés à la mer avant d’atteindre leurs cibles, selon le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yuri Ihnat.

Les plans du Jour de la Victoire de la Russie réduits

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré lundi qu’il avait envoyé au Parlement un projet de loi proposant une Journée du souvenir et de la victoire sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale le 8 mai et une Journée de l’Europe le 9 mai, éloignant davantage Kiev de Moscou.

Zelenskyy a assimilé les objectifs de la Russie en Ukraine à ceux des nazis.

« Malheureusement, le mal est revenu », a déclaré Zelenskyy sur Telegram. « Bien qu’il s’agisse maintenant d’un autre agresseur, le but est le même : l’asservissement ou la destruction. »

Des militaires russes se produisent dimanche sur la place Dvortsovaya lors de la répétition générale du défilé du Jour de la Victoire à Saint-Pétersbourg. (Olga Maltseva/AFP/Getty Images)

Pendant ce temps, les médias russes ont dénombré au moins 21 villes russes qui ont annulé les défilés militaires – l’aliment de base des célébrations du Jour de la Victoire à travers la Russie – pour la première fois depuis des années. Les responsables régionaux ont cité des « problèmes de sécurité » ou ont vaguement fait référence à « la situation actuelle » en abandonnant leurs plans du 9 mai.

Des défilés auront lieu dans les plus grandes villes de Russie, Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais l’utilisation de drones a été interdite dans les deux villes avant le Jour de la Victoire, et dans la capitale russe, les services d’autopartage ont été temporairement interdits du centre-ville.

Pendant ce temps, les autorités installées par la Russie ont commencé à évacuer les habitants de Tokmak, une ville située sur la ligne de front de la région sud de Zaporizhzhia, vers la côte de la mer Noire, a déclaré l’état-major ukrainien. Ceux qui travaillent pour les autorités locales nommées par le Kremlin, ainsi que les enfants et les éducateurs, sont transférés à Berdiansk, une ville balnéaire occupée par la Russie à environ 100 kilomètres au sud-est, a-t-il indiqué.

Le rapport est intervenu quelques jours seulement après que Yevhen Balitsky, le gouverneur nommé par la Russie de la région partiellement occupée de Zaporizhzhia, a ordonné vendredi l’évacuation des civils de 18 colonies là-bas, dont Enerhodar, qui jouxte la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

Les pompiers luttent contre l’incendie d’un entrepôt d’Odessa Des bombardiers russes à longue portée ont lancé jusqu’à huit missiles de croisière dans la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités.

Les spéculations se multiplient depuis des mois sur le moment et l’orientation de l’offensive ukrainienne prévue au printemps, certains analystes affirmant que Kiev pourrait tenter de frapper vers le sud dans Zaporizhzhia afin de diviser les forces russes et de couper le lien terrestre de Moscou avec la Crimée occupée.

Wagner reste à Bakhmut

Dans un développement séparé, le commandement militaire russe a promis au groupe Wagner, une société militaire privée, des munitions et du matériel supplémentaires pour son offensive dans la ville orientale de Bakhmut, a déclaré le fondateur de Wagner Yevgeniy Prigozhin dans un communiqué audio publié par son service de presse dimanche.

Prigozhin a menacé vendredi que les combattants de Wagner pourraient se retirer de la ville assiégée, où ils ont été pendant des semaines la principale force d’assaut de la Russie. Il a accusé le commandement militaire russe d’avoir affamé Wagner de munitions et de lui avoir causé de lourdes pertes.

La menace a marqué une autre flambée dans le différend de longue date de Prigozhin avec l’armée régulière russe sur le crédit et la tactique dans la guerre. Dans la déclaration de dimanche, Prigozhin a affirmé que les responsables de la défense russe se sont depuis engagés à fournir aux mercenaires « des munitions et de l’équipement, autant que nécessaire pour continuer » et ont donné à Wagner les mains libres pour prendre des décisions opérationnelles à Bakhmut.

Un porte-parole de l’armée ukrainienne s’est moqué lundi des affirmations de Prigozhin concernant le manque de munitions, affirmant que les problèmes de Wagner à Bakhmut sont plutôt dus à un taux de mortalité élevé et à son incapacité à reconstituer ses rangs.

« Il n’y a pas de pénurie d’obus. Ce n’est absolument pas vrai », a déclaré Serhii Cherevaty, porte-parole du Groupe des forces de l’Est, à la télévision ukrainienne. « Il y a plus qu’assez d’obus pour tirer sur nos positions. »