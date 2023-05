La Russie lance une nouvelle vague de frappes contre l’Ukraine avant les vacances du Jour de la Victoire

La Russie a lancé une vague de drones, de missiles et de frappes aériennes sur Kiev et d’autres villes ukrainiennes, ont annoncé lundi des responsables, alors que Moscou intensifiait ses attaques tout en se préparant pour ses chères vacances du Jour de la Victoire célébrant la défaite de l’Allemagne nazie en 1945.

Pas moins de 16 frappes de missiles ont ciblé les villes des régions de Kharkiv, Kherson, Mykolaïv et Odessa, en plus de 61 frappes aériennes et 52 salves de roquettes sur des positions ukrainiennes et des zones peuplées, a déclaré l’état-major des forces armées ukrainiennes dans sa mise à jour du matin sur la situation. lutte.

Les défenses aériennes ukrainiennes ont détruit les 35 drones Shahed de fabrication iranienne que la Russie avait lancés, a indiqué l’armée.

Le maire de Kiev a déclaré qu’au moins cinq personnes avaient été blessées dans la capitale suite aux dommages causés à un dépôt de carburant, à des voitures, à des bâtiments et à des infrastructures.

« Malheureusement, il y a des civils morts et blessés, des immeubles de grande hauteur, des maisons privées et d’autres infrastructures civiles ont été endommagés », a déclaré l’armée.

Un immeuble d’appartements à Kiev est endommagé par les restes d’un drone suicide, qui a été abattu lors d’une frappe nocturne russe lundi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Un entrepôt alimentaire a été incendié dans la ville d’Odessa, sur la mer Noire.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations de manière indépendante.

Les nouvelles attaques surviennent alors que Moscou se prépare pour le défilé de la victoire de mardi, un événement clé pour le président Vladimir Poutine qui a évoqué l’esprit du triomphe soviétique sur l’Allemagne nazie, après avoir accusé l’Ukraine d’être aux prises avec un nouveau type de fascisme.

L’Ukraine et ses alliés affirment que l’accusation était un prétexte sans fondement pour l’invasion non provoquée de la Russie en février 2022, qui a entraîné le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, tuant des milliers de personnes et forçant des millions de personnes à fuir le pays.

La Russie intensifie les bombardements à Bakhmut

« Nous devons toujours être préparés à la trahison et à la défense de l’ennemi », a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malyar, dans un message sur l’application de messagerie Telegram.

La Russie a intensifié le bombardement de Bakhmut, dans l’espoir de le prendre d’ici mardi, a déclaré le général ukrainien à la tête de la défense de la ville assiégée, après que le groupe de mercenaires russes Wagner ait semblé abandonner son intention de s’en retirer.

Trois personnes ont été blessées dans des explosions dans le district de Solomyanskyi à Kiev et deux lorsque l’épave d’un drone est tombée dans le district de Sviatoshyn, tous deux à l’ouest du centre de la capitale, a déclaré le maire Vitali Klitschko sur Telegram.

Des résidents locaux inspectent une partie d’un drone suicide, qui a été abattu dans la nuit de lundi lors d’une frappe russe. (Oleksandr Khomenko/Reuters)

L’administration militaire de Kiev a déclaré que l’épave d’un drone est tombée sur une piste de l’aéroport de Zhuliany, l’un des deux aéroports de passagers de la capitale, attirant les services d’urgence là-bas, bien qu’il n’y ait pas eu d’incendie.

Des débris de drones semblent avoir touché un immeuble de deux étages dans le quartier central de Shevchenkivskyi, causant des dégâts, a-t-il ajouté.

Des témoins de Reuters ont déclaré avoir entendu de nombreuses explosions à Kiev, des responsables locaux affirmant que les systèmes de défense aérienne repoussaient les attaques.

Les flammes avaient complètement englouti une grande structure identifiée comme un entrepôt de nourriture sur des photos publiées sur Telegram par Serhiy Bratchuk, porte-parole de l’administration militaire d’Odessa, après ce qu’il a qualifié d’attaque russe.

Une explosion d’un drone est vue dans le ciel au-dessus de Kiev tôt lundi. (Gleb Garanich/Reuters)

Après que des alertes aériennes ont retenti pendant des heures sur environ les deux tiers de l’Ukraine, les médias ont déclaré que des explosions avaient retenti dans la région sud de Kherson et dans le sud-est de Zaporizhzhia.

Vladimir Rogov, un responsable installé par la Russie à Zaporizhzhia, a déclaré que les forces russes avaient frappé un entrepôt et la position des troupes ukrainiennes dans la petite ville d’Orikhiv. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier le rapport de manière indépendante.

Par ailleurs, les forces russes ont bombardé dimanche huit points à Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, a indiqué l’administration militaire régionale dans un message sur Facebook.

Les frappes se sont également intensifiées au cours des deux dernières semaines sur des cibles détenues par la Russie, notamment en Crimée.

L’Ukraine n’a confirmé aucun rôle dans ces attaques, mais elle affirme que la destruction des infrastructures ennemies est une préparation pour son assaut terrestre tant attendu.