La Russie lance une fusée avec un satellite militaire, l’ONU cherche à bloquer la course aux armements dans l’espace

La Russie a lancé mercredi une fusée Soyouz transportant un satellite militaire dans l’espace, selon des informations, alors que l’ONU cherche à empêcher une course aux armements basée dans l’espace.

Un lanceur de classe moyenne Soyouz-2.1b a apparemment été lancé peu avant 3 heures du matin HNE depuis le cosmodrome de Plesetsk, a rapporté Reuters, citant le ministère russe de la Défense.

Fox News n’a pas pu vérifier de manière indépendante le lancement de la fusée, dont la mission n’a pas été précisée et intervient alors que les tensions entre Moscou et Washington se sont intensifiées au sujet des opérations spatiales.

SPACE X LANCE 2 SATELLITES DE RECONNAISSANCE AVEC UNE MISSION SPATIALE CLASSIFIÉE

En coordination avec l’US Space Force, SpaceX d’Elon Musk a lancé mardi une fusée transportant deux satellites militaires et plusieurs satellites plus petits dans le cadre d’une mission classifiée.

Les inquiétudes concernant une course aux armements dans l’espace impliquant Moscou et Washington ont commencé dans les années 1950, au plus fort de la guerre froide.

La chute de l’Union soviétique a inauguré une période de coopération spatiale internationale lorsque la Russie a été invitée à rejoindre la Station spatiale internationale en décembre 1993.

Mais la collaboration de 30 ans a été mise à rude épreuve plus tôt cette année lorsque Moscou a annoncé en juillet qu’elle se retirerait du projet de Station spatiale internationale après 2024.

En août, l’agence spatiale russe Roscosmos a révélé son intention de développer sa propre station spatiale, ce qui a ravivé l’inquiétude face à la menace d’une nouvelle course à l’espace.

LA RUSSIE MENACE DE CIBLER LES SATELLITES COMMERCIAUX OCCIDENTAUX COMME STARLINK D’ELON MUSK

Russie la semaine dernière a appelé l’ONU à renouveler ses engagements internationaux juridiquement contraignants pour “gouverner l’espace extra-atmosphérique” et à en faire une arène “d’activités exclusivement pacifiques sur un pied d’égalité”.

Mais dans le même souffle, le délégué russe Konstantin Vorontsov a averti que Moscou pourrait commencer à cibler les satellites civils occidentaux en raison de leur implication dans la guerre en Ukraine.

Vorontsov n’a pas spécifiquement mentionné SpaceX – qui a fait don de plus de 20 000 satellites à l’Ukraine et s’est avéré vital pour la capacité de Kyiv à communiquer en première ligne – mais a déclaré que les États-Unis établissaient une “tendance extrêmement dangereuse”.

“L’utilisation par les États-Unis et leurs alliés d’éléments d’infrastructure civils, y compris commerciaux, dans l’espace extra-atmosphérique à des fins militaires constitue une participation indirecte [in the war],” il ajouta.

L’Ukraine n’a pas sa propre flotte de satellites et la Russie déploie régulièrement des satellites en orbite, y compris le mois dernier lorsque trois satellites Gonets-M ont été lancés “pour transmettre des données et fournir des services de communications mobiles par satellite aux abonnés mobiles et fixes partout dans le monde”, a déclaré Roscosmos. dans un article de Telegram, a rapporté Space.com.

Un comité de l’ONU a approuvé lundi deux projets de résolution sur “la coopération internationale dans les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique”, qui comprenaient des engagements à œuvrer pour éviter une course aux armements dans l’espace.

Mais les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l’UE ont contesté toute décision sanctionnée par l’ONU qui reconnaît la décision de la Russie de construire sa propre station spatiale, la qualifiant d ‘”inappropriée”.