La Russie lance une frappe meurtrière de missile sur un navire civil dans un port ukrainien de la mer Noire

Kyiv

CNN

—



Un missile russe a frappé un cargo alors qu’il accostait dans le port ukrainien de la mer Noire. Odessatuant le pilote et en blessant quatre autres, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Le commandement militaire du sud de l’Ukraine a déclaré qu’un avion tactique russe en mer Noire avait lancé un missile anti-radar sur le navire mercredi après-midi.

“La roquette a touché la superstructure d’un navire civil battant pavillon du Libéria, au moment de son entrée dans le port”, a indiqué le commandement opérationnel Sud dans un communiqué sur Telegram.

Le pilote du navire, âgé de 43 ans, a été tué et trois membres d’équipage philippins et un employé du port ont été blessés.

La Russie a attaqué à plusieurs reprises les ports ukrainiens depuis se retirer d’un accord négocié par l’ONU qui garantissait le passage en toute sécurité des céréales à travers la mer Noire plus tôt cette année. Après le retrait de la Russie, l’Ukraine a lancé son propre couloir humanitaire pour tenter de contourner ce qui est en réalité un blocus russe.

Le ministre ukrainien de l’Infrastructure, Oleksandr Kubrakov, a déclaré que le navire était censé transporter du minerai de fer vers la Chine, et a décrit les dommages considérables que les frappes russes ont infligés aux infrastructures ukrainiennes depuis qu’elles ont permis l’expiration de l’accord céréalier.

« Il s’agit de la 21e attaque contre les ports de la mer Noire dans la région d’Odessa depuis que la Russie a quitté l’accord céréalier en juillet. Pendant ce temps, le pays terroriste a endommagé plus de 160 infrastructures et 122 véhicules de transport», a écrit Kubrakov sur Facebook.

“C’est pourquoi l’Ukraine fait tout pour renforcer la défense aérienne et protéger le sud de l’Ukraine des attaques terroristes russes”, a déclaré le ministre.

Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête sur la frappe russe.

Bureau du procureur de la région d’Odessa Les autorités ukrainiennes ont partagé des images montrant les dommages causés au navire par le missile.

L’Ukraine, souvent qualifiée de « grenier de l’Europe », est un important exportateur de céréales, dont une grande partie est destinée aux pays en développement d’Afrique. Après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle du pays, sa marine a bloqué les ports ukrainiens de la mer Noire, empêchant l’Ukraine d’exporter ses récoltes.

Le blocus est resté en vigueur pendant plusieurs mois, avant que la Russie n’accepte en juillet 2022 l’Initiative céréalière de la mer Noire – une percée diplomatique majeure négociée par les Nations Unies et la Turquie – qui a permis aux exportations de céréales de se poursuivre pendant une période limitée.

L’accord a été renouvelé à plusieurs reprises, mais la Russie a finalement laissé son expiration en juillet de cette année. La Russie a repris son blocus et a lancé une politique prolongée bombardement des ports ukrainiens et les infrastructures de stockage des céréales.

Le ministère russe de la Défense averti à l’époque où tous les navires naviguant dans la mer Noire vers les ports ukrainiens seraient considérés comme des transporteurs potentiels de marchandises militaires. Les Nations Unies ont mis en garde contre risques pour la sécurité alimentaire mondiale et a accusé la Russie d’utiliser la nourriture comme « arme ».

L’Ukraine a déclaré que la Russie « violait grossièrement » ses obligations internationales en menaçant des navires civils. Son ministère des Affaires étrangères a décrit les actions de la Russie comme une tentative « d’éliminer un concurrent du marché, d’augmenter délibérément les prix mondiaux des denrées alimentaires et de s’enrichir au détriment des souffrances de millions de personnes dans le monde ».

L’Ukraine a depuis tenté de contourner le blocus russe en exportant des céréales via le Danube et via un négocier avec la Pologne et la Lituanie cela déplacerait une partie des contrôles frontaliers à la frontière ukraino-polonaise vers le port lituanien de Klaipeda afin d’accélérer les exportations.

Andrii Klymenko, directeur de l’Institut d’études stratégiques de la mer Noire, a déclaré sur Facebook que la frappe russe contre le cargo constituait un acte de « piraterie ».

Les autorités russes n’ont pas immédiatement commenté la grève de mercredi.