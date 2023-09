La Russie lance une attaque « massive » sur le port d’Odessa, mais personne n’a été blessé, selon l’Ukraine

La Russie a attaqué des infrastructures agricoles à Odessa, a déclaré l’Ukraine.

Les greniers ont été détruits mais les gens n’ont pas été blessés.

Deux navires chargés de blé ont atteint la Turquie malgré les menaces russes.

Le port d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, a été touché dans la nuit par des missiles russes, détruisant des réserves de céréales, a annoncé lundi l’armée ukrainienne.

La Russie « a de nouveau attaqué le sud du pays », ont indiqué les Forces de défense du sud de l’Ukraine sur la plateforme de messagerie Telegram.

Depuis juillet, lorsque Moscou s’est retirée d’un accord négocié par l’ONU autorisant des expéditions sûres de céréales via la mer Noire, la Russie a intensifié ses attaques contre les infrastructures d’exportation de céréales ukrainiennes dans les régions du sud d’Odessa et de Mykolaïv.

Nataliya Gumenyuk, porte-parole du commandement militaire sud de l’Ukraine, a déclaré que la Russie « essayait apparemment de tester la densité de la défense aérienne ».

« Ils comprennent que les infrastructures portuaires sont une priorité pour notre région et qu’elles sont protégées de manière fiable. Cependant, c’est pourquoi l’attaque qui a eu lieu ce soir a été à la fois massive et combinée », a-t-elle déclaré sur Telegram.

Les Forces de défense du sud de l’Ukraine ont déclaré que la Russie avait dirigé 19 drones et 2 missiles supersoniques Onyx sur Odessa et tiré 12 missiles Kalibr.

Ils ont affirmé que les 19 Shahed et les 11 Kalibr « avaient été abattus ».

Cependant, la Russie a « frappé les infrastructures portuaires » d’Odessa, qui « ont subi des dommages importants », ont-ils indiqué.

Ils ont dit:

Les missiles Onyx détruisirent les greniers. Mais personne n’a été blessé.

Des entrepôts et une maison privée dans la banlieue d’Odessa ont été endommagés et ont pris feu, ont-ils ajouté, « à cause de chutes de débris ».

Gumenyuk a déclaré que l’un des magasins de céréales touchés était vide.

« Néanmoins, frapper les infrastructures liées aux accords céréaliers », a-t-elle déclaré, était une « priorité » russe.

Le gouverneur régional d’Odessa, Oleg Kiper, a déclaré sur Telegram qu’une femme d’Odessa, une civile, avait été blessée par des éclats d’obus « dans une onde de souffle » et était soignée à l’hôpital.

L’Ukraine teste actuellement une nouvelle route de la mer Noire qui évite les eaux internationales et utilise celles contrôlées par la Bulgarie et la Roumanie, membres de l’OTAN.

Un premier navire chargé de blé a atteint Istanbul jeudi malgré les menaces russes d’attaquer les bateaux à destination ou en provenance de l’Ukraine.

Des militaires ukrainiens tirent avec un obusier de 105 mm sur des positions russes près de la ville de Bakhmut, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Les troupes ukrainiennes combattent les forces russes. Getty Images Wolfgang Schwan/Agence Anadolu via Getty Images

Une deuxième cargaison est arrivée en Turquie dimanche, selon les sites de surveillance du trafic maritime.

La Russie et l’Ukraine sont deux puissances agricoles majeures dont les approvisionnements sont cruciaux pour la sécurité alimentaire mondiale.

L’invasion de son voisin par Moscou en février 2022 – et les sanctions internationales qui ont suivi – ont déstabilisé l’approvisionnement et les marchés mondiaux.

Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient « détruit » quatre véhicules aériens sans pilote au-dessus du nord-ouest de la mer Noire et de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014.

Deux drones ont été interceptés chacun à Koursk et Briansk, deux régions frontalières de l’Ukraine.

Le gouverneur régional de Koursk, Roman Starovoyt, a déclaré que plusieurs maisons et le toit d’un bâtiment administratif avaient été endommagés « en raison d’une attaque de drones ukrainiens » dans le district central.

Aucune victime n’a été signalée.

Le gouverneur régional de Briansk, Alexandre Bogomaz, a déclaré qu’il n’y avait « pas de victimes ni de dégâts » dans la région.