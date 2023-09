La Russie lance une attaque de missiles sur l’Ukraine après le discours de Zelensky à l’ONU

KIEV, Ukraine (AP) — Des alertes aériennes ont retenti à maintes reprises à Kiev et les habitants se sont dirigés vers des abris tôt jeudi matin, alors qu’une attaque russe massive contre au moins six villes d’Ukraine a tué au moins deux personnes, déclenché des incendies, blessé au moins 21 personnes et probablement des dizaines de personnes piégées sous les décombres.

L’attaque perpétrée à l’occasion de la Journée internationale de la paix a coïncidé avec le sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a prononcé un discours et présenté une « formule de paix » ukrainienne.

Cela s’est également produit alors que la Pologne a déclaré qu’elle cesserait de transférer ses propres armes à l’Ukraine dans le cadre de la modernisation de sa propre armée.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que la décision n’était pas liée à une interdiction temporaire de Importations de céréales ukrainienneset cela n’affecterait pas non plus les transferts d’armes via la Pologne.

Un différend sur la question de savoir si les céréales ukrainiennes devraient être autorisées à entrer sur les marchés intérieurs de la Pologne et d’autres pays de l’Union européenne a poussé les relations étroites entre Kiev et Varsovie à leur plus bas niveau depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

Sur cette photo fournie par les services d’urgence ukrainiens, le personnel des services d’urgence s’efforce d’éteindre un incendie suite à une attaque russe à Lviv, en Ukraine, le mardi 19 septembre 2023. Service d’urgence ukrainien via Associated Press

« Nous ne transférons plus d’armes vers l’Ukraine parce que nous allons désormais nous armer des armes les plus modernes », a-t-il déclaré mercredi soir dans une interview à la chaîne de télévision privée Polsat News.

Morawiecki a souligné que la Pologne défendrait ses intérêts économiques, mais a ajouté que le différend sur les importations de céréales ne porterait pas atteinte à la sécurité de l’Ukraine. Il a déclaré que le centre de l’OTAN et des États-Unis situé dans la ville polonaise de Rzeszow, utilisé pour le transport d’armes vers l’Ukraine, ne serait pas affecté.

« Nous n’allons pas mettre en danger la sécurité de l’Ukraine », a-t-il déclaré. La Pologne a transféré de grandes quantités de ses armes anciennes vers l’Ukraine et a amélioré son propre inventaire avec de nouveaux équipements achetés en Corée du Sud et dans d’autres pays.

L’attaque au missile tôt le matin était la le plus grand depuis le 15 août et est venu le lendemain rapports de sabotage sur un aérodrome militaire russe à Chkalovsk, près de Moscou.

Dans la ville méridionale de Kherson, près des lignes de front, deux personnes ont été tuées dans les attaques de jeudi et au moins cinq blessées après une frappe contre un immeuble résidentiel, a déclaré le gouverneur régional Oleksand Prokudin.

Sept personnes ont été blessées à Kiev, dont une fillette de 9 ans, a rapporté le maire Vitalii Klitschko, et certains bâtiments résidentiels et commerciaux ont été endommagés.

Au moins six frappes ont touché le district de Slobidskyi à Kharkiv, endommageant les infrastructures civiles, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Le maire de la ville a ajouté que deux personnes avaient été hospitalisées.

Au moins 10 personnes ont été blessées et au moins une personne a été sauvée des décombres à Tcherkassy, ​​dans le centre de l’Ukraine, selon Ihor Klymenko, ministre de l’Intérieur de l’Ukraine. Jusqu’à 23 personnes pourraient encore être ensevelies sous les décombres à Tcherkassy après la grève du matin, a déclaré le gouverneur régional de Tcherkassy, ​​Ihor Taburets. Les services de secours s’employaient à dégager les débris.

Une zone industrielle a été touchée dans la région occidentale de Lviv, endommageant des bâtiments et déclenchant un incendie, mais aucune information sur les victimes n’était immédiatement disponible, a ajouté Klymenko.

Le gouverneur régional Vitalii Koval a signalé des frappes dans la ville de Rivne, dans la région du même nom (nord-ouest), sans fournir immédiatement de détails.