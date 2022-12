La Russie lance une “attaque de missile majeure” contre des installations énergétiques ukrainiennes et des infrastructures dans plusieurs villes

Des explosions ont été signalées dans au moins trois villes ukrainiennes vendredi alors que les autorités ont déclaré que la Russie avait lancé une “attaque majeure au missile” contre des installations et des infrastructures énergétiques.

Les autorités locales sur l’application de médias sociaux Telegram ont déclaré que des alarmes de raid aérien avaient retenti dans tout le pays alors que des explosions avaient été signalées dans la capitale de Kyiv, le sud de Kryvyi Rih et le nord-est de Kharkiv.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a signalé des explosions dans au moins quatre districts, selon l’Associated Press.

“L’attaque contre la capitale continue”, a écrit Klitschko sur les réseaux sociaux. Il a exhorté les habitants à se mettre à l’abri, leur rappelant que les services de métro dans la capitale étaient suspendus alors que les gens affluaient vers les tunnels souterrains pour se protéger.

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que sa ville était sans électricité, tandis que le gouverneur régional de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a annoncé trois frappes sur des infrastructures critiques, a rapporté AP.

Kyrylo Tymoshenko, un haut responsable du bureau du président Volodymyr Zelenskyy, a signalé une grève contre un immeuble résidentiel à Kryvyi Rih.

“Il peut y avoir des gens sous les décombres”, a-t-il écrit sur Telegram, ajoutant que les services d’urgence étaient arrivés sur le bâtiment.

L’opérateur ferroviaire national Ukrzaliznytsia a signalé des pannes de courant dans un nombre non divulgué de gares dans les régions orientale et centrale de Kharkiv, Kirovohrad, Donetsk et Dnipropetrovsk en raison de dommages à l’infrastructure énergétique.

Les trains sont restés en service en passant de l’énergie électrique à l’énergie à vapeur.

Les frappes russes visant les infrastructures énergétiques font partie d’une nouvelle stratégie visant à forcer les Ukrainiens à se soumettre après des pertes importantes ces derniers mois.

En revanche, certains analystes et dirigeants ukrainiens estiment que les pertes de la Russie n’ont fait que renforcer les forces ukrainiennes alors que le conflit entre dans son dixième mois.

Des frappes russes ont été lancées sur l’Ukraine par intermittence depuis la mi-octobre, la précédente ayant eu lieu le 5 décembre.

Les autorités ukrainiennes ont fait état de quelques succès dans l’interception et l’abattage de missiles, de roquettes et de drones armés entrants.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.