La Russie lance une attaque de drones sur Kiev, les inquiétudes grandissent au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

La Russie a lancé une attaque de drones sur Kiev.

La Russie a également bombardé l’est et le sud de l’Ukraine.

On craint que la Russie ne provoque une explosion à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

La Russie a lancé une attaque nocturne de drones sur Kiev après une pause de 12 jours, selon un haut responsable ukrainien, les systèmes de défense aérienne détruisant au préalable toutes les cibles à leur approche.

« Une autre attaque ennemie contre Kiev », a déclaré dimanche Serhiy Popko, un colonel général à la tête de l’administration militaire de Kiev, dans un message sur la chaîne Telegram.

« Pour le moment, il n’y a aucune information sur d’éventuelles victimes ou dégâts », a-t-il déclaré.

L’agence de presse Reuters a rapporté des explosions ressemblant au bruit des systèmes de défense aérienne frappant des cibles à Kiev.

La capitale ukrainienne et un certain nombre de régions du centre et de l’est de l’Ukraine ont été sous alerte aérienne pendant environ une heure après 02h00 heure locale (23h00 GMT).

Il n’y avait aucune information immédiate sur l’ampleur de l’attaque.

Cela s’est produit un jour après que les responsables ukrainiens ont signalé d’autres victimes civiles des bombardements russes dans l’est et le sud du pays.

Voici une vue de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine. AFP PHOTO : Olga Maltseva, AFP Des militaires ukrainiens tirent avec un obusier de 105 mm vers des positions russes près de la ville de Bakhmut au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Aris Messinis, AFP

Dans la région de la ligne de front orientale de Donetsk, au moins trois civils ont été tués et 17 blessés vendredi et dans la nuit de samedi, selon le gouverneur Pavlo Kyrylenko.

L’état-major ukrainien a rapporté que de violents affrontements se poursuivaient dans trois zones de Donetsk, où il a déclaré que la Russie avait massé des troupes et tenté d’avancer.

Il a désigné la périphérie de trois villes – Bakhmut, Lyman et Marinka – comme points chauds de première ligne.

Dans la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, cinq personnes, dont un enfant, ont été blessées vendredi ainsi que dans des attaques nocturnes, selon le gouverneur Oleksandr Prokudin.

Il a déclaré que les forces russes ont lancé 82 attaques d’artillerie, de drones, d’obus de mortier et de roquettes sur la province, qui est coupée en deux par un tronçon de la ligne de front de 1 500 km et toujours sous le choc des inondations déclenchées par l’effondrement au début du mois d’un important Dnipro. Barrage de rivière.

Des soldats ukrainiens conduisent un véhicule de combat d’infanterie le long d’une route non loin de Bakhmut, dans la région de Donetsk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Anatolii Stepanov, AFP Un char ukrainien tire sur des positions russes près de Kreminna, dans la région de Lugansk, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. AFP PHOTO : Anatolii Stepanov, AFP

Pendant ce temps, dans le nord-ouest de l’Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a tenu une réunion du haut commandement militaire du pays et des responsables de l’énergie atomique à la centrale nucléaire de Rivne pour discuter de « la sécurité de nos régions du nord et de nos mesures pour les renforcer ».

Le voyage de Zelensky à Rivne était un voyage rare pour le dirigeant ukrainien dans une zone relativement éloignée des combats.

Mais c’est près de la frontière avec la Biélorussie, où les mercenaires russes de Wagner ont un accord à conclure après le soulèvement avorté de la semaine dernière. Leur chef Yevgeny Prigozhin s’est vu offrir la possibilité de se réinstaller en Biélorussie, à la frontière nord de l’Ukraine.

Par ailleurs, plus tôt samedi, Zelensky a averti qu’une « menace sérieuse » subsistait à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie dans le sud de l’Ukraine et a déclaré que la Russie était « techniquement prête » à provoquer une explosion localisée dans l’installation.

Il a cité les renseignements ukrainiens comme source de ses informations.

Energoatom, l’autorité ukrainienne de l’énergie nucléaire, a déclaré vendredi avoir mené deux jours d’exercices simulant les effets d’une attaque contre la centrale de Zaporizhzhia.

L’ambassadeur de Russie aux Nations Unies, Vassily Nebenzia, a publié une déclaration décrivant les allégations ukrainiennes comme « simplement absurdes ».

L’installation, située près de la ville d’Enerhodar dans le sud de l’Ukraine, est occupée par la Russie peu de temps après l’invasion à grande échelle de Moscou en février 2022.