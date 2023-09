La Russie lance une attaque de drone sur l’Ukraine, détruisant un entrepôt humanitaire et tuant 1 personne

Les autorités ukrainiennes ont rapporté que la Russie avait mené mardi matin une attaque de drone à grande échelle sur la ville occidentale de Lviv, entraînant la destruction d’un entrepôt censé contenir des fournitures humanitaires et coûtant la vie à une personne.

Cet incident faisait partie d’une série d’attaques meurtrières dans différentes villes.

L’armée de l’air ukrainienne a réussi à intercepter la majorité des 30 drones Shahed pendant la nuit, mais ceux qui ont contourné les systèmes de défense aérienne ont déclenché un incendie catastrophique dans une installation de stockage industriel.

Le coordinateur humanitaire de l’ONU pour l’Ukraine a condamné les frappes de drones et a déclaré qu’elles avaient incendié l’entrepôt d’une organisation caritative contenant des fournitures de secours vitales. Denise Brown a déclaré que l’attaque violait le droit humanitaire international qui protège les travailleurs, les installations et les fournitures.

« Les attaques contre les ressources humanitaires se sont intensifiées tout au long de l’année et ont finalement eu des conséquences sur ceux qui subissent les horribles conséquences de la guerre », a déclaré Brown. « Les attaques directes ou aveugles sont strictement interdites. Le droit international humanitaire n’est pas une option, c’est une obligation et doit être respecté. »

BLINKEN EFFECTUE UNE VISITE INNONCÉE À KIEV POUR EXAMINER LA CONTRE-OFFENSIVE DE L'UKRAINE CONTRE LA RUSSIE

Lors d’autres attaques russes, une bombe aérienne guidée a tué trois civils à Koupyansk, une ville de la région orientale de Kharkiv, a déclaré le gouverneur régional Oleh Sinegubov.

Une frappe d’artillerie à Kherson, dans le sud, a touché un bus, tuant un sergent de police et blessant deux hommes, a déclaré le ministre de l’Intérieur Ihor Klymenko. Cette grève a également incendié un entrepôt.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy était quant à lui à New York pour se préparer à s’adresser à l’Assemblée générale de l’ONU et au Conseil de sécurité avant de se rendre jeudi à Washington pour rencontrer les législateurs et le président Joe Biden.

Zelensky continue de mobiliser des financements et un soutien pour de nouvelles armes alors que la contre-offensive ukrainienne lancée en juin approche de ce qui pourrait être ses dernières semaines avant que le temps pluvieux ne ralentisse la progression. L’Ukraine a réalisé de petits progrès, mais aucune percée majeure.

D’autres alliés ont promis de l’argent et des armes lors d’une réunion du Groupe de contact sur la défense ukrainienne en Allemagne.