La Russie lance une attaque avant l’aube sur Kiev, tuant au moins 1 personne ; Moscou attaqué par des drones

KYIV, Ukraine (AP) – La Russie a lancé mardi une attaque avant l’aube contre la capitale ukrainienne, tuant au moins une personne et renvoyant les habitants de Kiev se précipiter à nouveau dans des abris pour échapper à une vague incessante de bombardements diurnes et nocturnes. Les autorités de Moscou ont signalé une attaque de drone sur la capitale russe.

Au moins 20 drones Shahed ont été détruits par les forces de défense aérienne dans l’espace aérien de Kiev lors de la troisième attaque russe contre la capitale au cours des dernières 24 heures, selon l’administration militaire de Kiev.

Le bourdonnement des drones pouvait être entendu au-dessus de la ville, suivi de fortes explosions alors qu’ils étaient abattus par les systèmes de défense aérienne.

À Moscou, des habitants ont rapporté avoir entendu des explosions et le maire Sergei Sobianine a confirmé plus tard qu’il y avait eu une attaque de drone.

Sobianine a déclaré dans un article de Telegram que l’attaque avait causé des « dommages insignifiants » à plusieurs bâtiments et que personne n’avait été gravement blessé, sans donner plus de détails.

Les résidents de deux bâtiments endommagés lors de l’attaque ont été évacués, a déclaré Sobianine.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat sur les attaques des responsables ukrainiens.

Il s’agissait de la deuxième attaque signalée contre Moscou, après que les autorités ont déclaré que deux drones avaient ciblé le Kremlin au début du mois dans ce qui a été qualifié d’attentat contre la vie du président Vladimir Poutine.

Lors des attaques de la nuit contre Kiev, une personne est morte et trois ont été blessées lorsqu’un immeuble de grande hauteur dans le district de Holosiiv a pris feu. La cause de l’incendie n’était pas immédiatement claire, mais les chutes de débris de drones touchés et les missiles intercepteurs ont fréquemment causé des dégâts au sol.

Les deux étages supérieurs du bâtiment ont été détruits et il pourrait y avoir des gens sous les décombres, a déclaré l’administration militaire de Kiev. Plus de 20 personnes ont été évacuées.

La résidente Valeriya Oreshko a déclaré à l’Associated Press par la suite que même si la menace immédiate était passée, les attaques avaient tout le monde sur les nerfs.

« Vous êtes heureux d’être en vie, mais pensez à ce qui va se passer ensuite », a déclaré le joueur de 39 ans.

Oksana, qui n’a donné que son prénom, a déclaré que tout le bâtiment avait tremblé lorsqu’il avait été touché.

« Allez dans des refuges, car vous ne savez vraiment pas où il (le drone) va voler », a-t-elle conseillé aux autres. « On tient bon. »

Ailleurs dans la capitale, des chutes de débris ont provoqué un incendie dans une maison privée du quartier Darnytskyi et trois voitures ont été incendiées dans le quartier Pechersky, selon l’administration militaire.

La série d’attaques qui a commencé dimanche comprenait une rare attaque de jour lundi qui a laissé des bouffées de fumée blanche dans le ciel bleu.

Ce jour-là, les forces russes ont tiré 11 missiles balistiques et de croisière sur Kiev vers 11h30, selon le chef d’état-major ukrainien, Valerii Zaluzhnyi. Tous ont été abattus, a-t-il dit.

Les débris des missiles interceptés sont tombés dans les quartiers du centre et du nord de Kiev dans la matinée, atterrissant au milieu de la circulation sur une route de la ville et déclenchant également un incendie sur le toit d’un immeuble, a indiqué l’administration militaire de Kiev. Au moins un civil aurait été blessé.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir lancé lundi matin une série de frappes ciblant des bases aériennes ukrainiennes avec des missiles lancés par air de précision à longue portée. Les frappes ont détruit des postes de commandement, des radars, des avions et des stocks de munitions, a-t-il affirmé. Il ne disait rien sur le fait de frapper des villes ou d’autres zones civiles.

L’écrivain Associated Press Vasilisa Stepanenko à Kiev, en Ukraine, et David Rising à Bangkok ont ​​contribué à ce rapport.

Susie Blann, Associated Press