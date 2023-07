La Russie lance une attaque aérienne sur Kiev quelques heures avant le sommet de l’OTAN

La Russie a attaqué Kyiv mardi.

Les défenses ukrainiennes ont abattu tous les drones d’attaque.

L’OTAN accueillera un sommet en Lituanie.

La Russie a lancé mardi une frappe aérienne nocturne sur Kiev tôt le matin, a annoncé l’armée ukrainienne, quelques heures seulement avant le début du sommet de l’OTAN en Lituanie qui doit faire face aux menaces sécuritaires de Moscou.

« L’ennemi a attaqué Kiev depuis les airs pour la deuxième fois ce mois-ci, a déclaré Serhiy Popko, chef de l’administration militaire de Kiev, dans un message sur la chaîne Telegram.

Selon des informations préliminaires, les systèmes de défense aérienne ukrainiens ont abattu tous les drones Shahed de fabrication iranienne lancés par la Russie avant qu’ils n’atteignent leurs cibles, a déclaré Popko.

Il n’y avait aucune information immédiate sur les dégâts ou les victimes.

Des alertes de raid aérien ont explosé au-dessus de Kiev pendant une heure et plus dans d’autres parties de l’est de l’Ukraine, selon l’armée de l’air ukrainienne.

Les témoins de Reuters à Kiev ont entendu des explosions ressemblant au bruit de systèmes de défense aérienne interceptant des cibles pendant le raid aérien.

Le sommet de Vilnius, qui commence mardi, sera dominé par les répercussions de l’invasion russe de l’Ukraine, les dirigeants devant approuver les premiers plans globaux de l’OTAN depuis la fin de la guerre froide pour se défendre contre toute attaque de Moscou.

La Russie a réprimandé l’alliance et sa principale puissance, les États-Unis, pour leur soutien à l’Ukraine et a averti que l’adhésion potentielle de Kiev à l’OTAN susciterait une réaction « claire et ferme ».

L’invasion russe de son voisin, qui en est maintenant à son 503e jour et sans fin en vue, a tué des milliers de personnes, déplacé des millions et transformé de nombreuses villes de l’est et du sud de l’Ukraine en tas de décombres.