La Russie lance un missile de croisière supersonique en mer Noire alors que Poutine envoie un message effrayant à Biden

La RUSSIE a lancé un missile de croisière supersonique dans la mer Noire alors que Vladimir Poutine envoie un message effrayant au président Biden.

Cela survient alors que les navires américains sont entrés dans la mer Noire plus tôt cette semaine.

La Russie a lancé un missile de croisière supersonique en mer Noire Crédit: Flotte de la mer Noire

Poutine envoie un message effrayant à Biden Crédit: AP

Le missile a été lancé lors d’un exercice de tir réel coïncidant avec la première visite d’un agent de sécurité nationale de classe Légende américaine en 13 ans.

Les tirs de Vulkan interviennent peu de temps avant l’arrivée de deux navires de guerre de la Royal Navy au milieu d’une profonde tension en Ukraine par crainte d’une invasion russe.

La flotte de la mer Noire a déclaré que le croiseur russe Moskva «avait tiré le missile Vulkan depuis le principal système de missiles Basalte du navire pour la première fois dans l’histoire moderne».

Une cible de surface a été touchée à une distance de 19 miles, ont indiqué des sources navales.

Une grande zone de mer a été fermée par 20 navires de la marine russe pour le tir, bloquant l’accès aux navires étrangers, un acte condamné d’avance par les États-Unis.

Des images de l’exercice d’incendie en direct de la Moskova – navire amiral de la flotte de la mer Noire – ont été publiées par le ministère russe de la Défense.

Cela vient après un lancement de missile bâclé hier, lorsqu’un missile Kalibr a raté et a failli toucher le destroyer de classe Marshal Shaposhnikov Udaloy dans la mer du Japon sur la côte pacifique de la Russie.

Le patrouilleur de la Garde côtière américaine Hamilton est entré dans la mer Noire cette semaine.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Biden devait rencontrer Poutine en personne cet été, bien que la date ou le lieu n’aient pas encore été confirmés.

La réunion intervient après que Biden ait qualifié le dirigeant russe de « tueur » et imposé des sanctions strictes à la nation pour ingérence électorale.

En mai, la Grande-Bretagne déploiera un destroyer de type 45 armé de missiles anti-aériens et d’une frégate anti-sous-marine de type 23 vers la mer Noire.

Les avions furtifs F-35B Lightning de la RAF et les hélicoptères de chasse aux sous-marins Merlin seront prêts sur le navire amiral du groupe de travail méditerranéen, le HMS Queen Elizabeth, pour soutenir les navires de guerre.

Le déploiement vise à montrer un soutien «indéfectible» à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine alors que les troupes russes se sont massées à ses frontières.

Les tirs en direct et la fermeture d’une partie de la mer Noire par les Russes ont été condamnés par les États-Unis comme « une nouvelle escalade non provoquée dans la campagne en cours de Moscou pour saper et déstabiliser l’Ukraine ».

La Russie a déclaré que les zones maritimes avaient été bloquées pour assurer la sécurité.

La 6e flotte opérationnelle américaine a signalé que le Hamilton naviguait dans la mer Noire.

Pendant son séjour en mer Noire, le navire « interagira avec les alliés et partenaires de l’OTAN dans la région ».