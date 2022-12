La Russie lance un groupe de 13 drones de fabrication iranienne à Kyiv dans le cadre d’une attaque énergétique présumée

La Russie a lancé mercredi 13 drones Shahed de fabrication iranienne à Kyiv, dans l’une des plus grandes tentatives de frappe de ce type sur la capitale ukrainienne, a déclaré Fox News Digital.

Les 13 drones visaient apparemment des infrastructures énergétiques mais ont été abattus avant d’atteindre leurs cibles et aucune victime militaire ou civile n’a été signalée, ont déclaré des responsables de l’administration et de la défense de la ville.

Des sirènes de raid aérien ont retenti peu avant 6 heures du matin, heure locale, après qu’un barrage de drones Shahed aurait été tiré sur une période de trois heures, a confirmé mercredi l’Administration militaire régionale de Kyiv.

Une source a déclaré à Fox News Digital que la Russie cherchait à frapper l’infrastructure énergétique de la ville et dans un message de Telegram, les responsables de la ville ont déclaré : “une fois de plus [Russia] ciblé les infrastructures critiques de la région et de la capitale. »

Denys Ganzha, responsable de la plate-forme médiatique ukrainienne Frontline, a déclaré à Fox News Digital que l’attaque visait la périphérie de la ville en deux vagues alors que les gens se préparaient pour le travail mercredi matin, bien qu’il ne pense pas que le centre-ville soit directement menacé.

“Les Russes essayaient d’attaquer l’infrastructure énergétique de Kyiv parce que c’est ce qu’ils essaient vraiment de réaliser – faire un black-out total dans la capitale et dans tout le pays”, a-t-il dit, notant que les forces russes visaient tout le monde. L’infrastructure énergétique de l’Ukraine allant des grandes centrales électriques aux petits émetteurs.

“Ils essaient juste de s’assurer que notre système énergétique ne fonctionne pas, afin que nous n’ayons pas assez d’électricité pour continuer notre existence”, a-t-il ajouté.

Au moins deux bâtiments gouvernementaux et une maison privée ont été endommagés par la chute de débris de drones, bien que l’étendue exacte des dégâts ne soit toujours pas claire, selon des responsables.

L’ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a répondu aux attaques dans un tweet et a déclaré : “Des drones à Kyiv ce matin, mais je sais que se réveiller avec les bombes russes est une expérience bien trop courante endurée avec bravoure et dignité dans toute l’Ukraine.”

“Nous sommes avec vous – plus de soutien est en route”, a-t-elle ajouté.

Brink n’a pas précisé la nature du soutien supplémentaire auquel Kyiv peut s’attendre, bien que Fox News ait confirmé mardi que le Pentagone envisageait d’envoyer au pays déchiré par la guerre des systèmes de défense antimissile Patriot capables d’abattre des avions avec ou sans pilote, ainsi que des missiles de croisière et balistiques. .

La progression au point mort de la Russie sur les lignes de front et les récentes pertes sur le champ de bataille l’ont incitée à s’appuyer de plus en plus sur le ciblage des systèmes énergétiques ukrainiens dans une tentative apparente de bloquer l’accès des civils à l’eau courante, à l’électricité et au chauffage alors que les mois d’hiver s’installent.

Des responsables occidentaux ont accusé Moscou de “militariser l’hiver” et quelque 70 nations et entités se sont engagées mardi à fournir à l’Ukraine un soutien d’un milliard de dollars pour son système énergétique afin d’aider l’Ukraine à traverser les mois d’hiver.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré cette semaine qu’entre 40 % et 50 % du réseau électrique ukrainien était en panne en raison des frappes russes.